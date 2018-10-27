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Житлово-комунальне
хазяйство в контексті

Житлово-комунальне хазяйство в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:28

  budivelnik написав:
  Vadim V написав:Металічна кажеш?
Мало того шо мову не знаеш так ещё и в ньюансы отопление лезеш :mrgreen: .
Воду из системы отопления , при отключении подогрева на месяц, неделю или несколько дней, НЕ сливают.
1 Металічна-бо може чугунна,а може стальна
2 Воду зливати не треба,достатньо щоб були втрати води по системі(від труб до батарей,або надміру розумних споживачів які через краники в батареях огбходять лічильники) і вода без постійної підкачки все одно впаде

А может всё таки чавунна? :mrgreen:
Чугунные трубы используют для канализации , что бы не было коррозии по той причине что вы описали выше. Для подачи воды и теплоносителя чугунные трубы не используют, или я не знаю об этом.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:31

  budivelnik написав:
  Vadim V написав:Металічна кажеш?
Мало того шо мову не знаеш так ещё и в ньюансы отопление лезеш :mrgreen: .
В
1 Металічна-бо може чугунна,а може стальна

чавунна
Привет зеленофилам.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ruvex написав:чавунна
Отже до технічної сторони питання відсутні?
Вибачте-але я не філолог і вчився за часів СРСР коли нормативна література українською - була практично відсутня.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...от граматей! :)
- не металічна, а металева труба! :lol:
"металічний" - суржик. В українській мові треба використовувати "металевий"
https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=% ... 0%B8%D0%B9
... і чавунні - хіба що батареї, а труби - металеві, або пластикові...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:55

  budivelnik написав:
  ruvex написав:чавунна
Отже до технічної сторони питання відсутні?
Вибачте-але я не філолог і вчився за часів СРСР коли нормативна література українською - була практично відсутня.

По технической стороне, воду можно не греть - это уже было сказано не раз.
Даже если ее слить, то каков процент коррозийности за период в две-три недели?
Думаю считая свои деньги, Вы бы не жарили у себя в квартире, из-за коррозийности 3 недели при жаре на улице.
п.с. Сейчас литература есть, но ее также никто не читает. Это проблема Украины, и Ваша личная. Но это уже, как говорится, другая история.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 20 лис, 2019 15:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:00

  budivelnik написав:
  ruvex написав:чавунна
Отже до технічної сторони питання відсутні?
Вибачте-але я не філолог і вчився за часів СРСР коли нормативна література українською - була практично відсутня.

Досить фантазій на гілці. Норми були. Погано вчилися, можливо.
"металічний"? Металевий :idea:
Воду із системи опалення Ви бачили? Що з нею можна робити, отримавши з кранів? Посуд мити?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:02

  budivelnik написав:
  ruvex написав:чавунна
Отже до технічної сторони питання відсутні?
Вибачте-але я не філолог і вчився за часів СРСР коли нормативна література українською - була практично відсутня.

Я теж не філолог і вчився за часів СРСР. Але що заважало вивчити дві мови? Питання риторичне.Українська мова і література мали рівне із російською місце в атестаті. Знання двох мов було ознакою культурної людини, що не цурається свого коріння. Ще напишіть, що словники були недосяжні, а за українську (а не суржик) виривали язика та били батогами)
До того ж незалежність проголошено майже 30 років тому.
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Сер 20 лис, 2019 15:06, всього редагувалось 2 разів.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:04

  centurionus написав:
  budivelnik написав:
  ruvex написав:чавунна
Отже до технічної сторони питання відсутні?
Вибачте-але я не філолог і вчився за часів СРСР коли нормативна література українською - була практично відсутня.

Досить фантазій на гілці. Норми були. Погано вчилися, можливо.
"металічний"? Металевий :idea:
Воду із системи опалення Ви бачили? Що з нею можна робити, отримавши з кранів? Посуд мити?

...шах і мат!© :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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