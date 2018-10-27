Житлово-комунальне хазяйство в контексті

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Vadim V написав:Металічна кажеш? Мало того шо мову не знаеш так ещё и в ньюансы отопление лезеш . Воду из системы отопления , при отключении подогрева на месяц, неделю или несколько дней, НЕ сливают.
1 Металічна-бо може чугунна,а може стальна 2 Воду зливати не треба,достатньо щоб були втрати води по системі(від труб до батарей,або надміру розумних споживачів які через краники в батареях огбходять лічильники) і вода без постійної підкачки все одно впаде
А может всё таки чавунна? Чугунные трубы используют для канализации , что бы не было коррозии по той причине что вы описали выше. Для подачи воды и теплоносителя чугунные трубы не используют, или я не знаю об этом.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Отже до технічної сторони питання відсутні? Вибачте-але я не філолог і вчився за часів СРСР коли нормативна література українською - була практично відсутня.
По технической стороне, воду можно не греть - это уже было сказано не раз. Даже если ее слить, то каков процент коррозийности за период в две-три недели? Думаю считая свои деньги, Вы бы не жарили у себя в квартире, из-за коррозийности 3 недели при жаре на улице. п.с. Сейчас литература есть, но ее также никто не читает. Это проблема Украины, и Ваша личная. Но это уже, как говорится, другая история.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 20 лис, 2019 15:03, всього редагувалось 1 раз.
Отже до технічної сторони питання відсутні? Вибачте-але я не філолог і вчився за часів СРСР коли нормативна література українською - була практично відсутня.
Я теж не філолог і вчився за часів СРСР. Але що заважало вивчити дві мови? Питання риторичне.Українська мова і література мали рівне із російською місце в атестаті. Знання двох мов було ознакою культурної людини, що не цурається свого коріння. Ще напишіть, що словники були недосяжні, а за українську (а не суржик) виривали язика та били батогами) До того ж незалежність проголошено майже 30 років тому.
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Сер 20 лис, 2019 16:21, всього редагувалось 3 разів.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Залишається визначити кому 1 Обговорення-технічне Мене звинувачують в орфографії 2 По техніці , в принципі запитань малувато 3 Спробуємо тепер обговорити економіку а - затратна частина поділяється на операційну і постійну До постійної належить - зарплата,податки, підтримання в робочому стані обладанння До операційної - витрати газу б - згідно чинного законодавства( а не хотєлок комунальників) , у випадку подачі теплоносія з температурою нижче 60 градусів(тут не точно .але можна перевірити і вставити точну цифру) споживачі отримують право не платити за надану послугу 3 Таким чином виходить Якщо комунальники вивели всіх на роботу,але при цьому не надали послугу,яка вимірюється виключно температурою теплоносія - то грошей вони не отримають(ні за постійні витрати ні за операційні)
Давайте долярчики-аргументуйте де я не правий,а я вже потім поясню ху із хто.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:3 Спробуємо тепер обговорити економіку а - затратна частина поділяється на операційну і постійну До постійної належить - зарплата,податки, підтримання в робочому стані обладанння До операційної - витрати газу б - згідно чинного законодавства( а не хотєлок комунальників) , у випадку подачі теплоносія з температурою нижче 60 градусів(тут не точно .але можна перевірити і вставити точну цифру) споживачі отримують право не платити за надану послугу 3 Таким чином виходить Якщо комунальники вивели всіх на роботу,але при цьому не надали послугу,яка вимірюється виключно температурою теплоносія - то грошей вони не отримають(ні за постійні витрати ні за операційні)
Давайте долярчики-аргументуйте де я не правий,а я вже потім поясню ху із хто.
Даже не знаю что и сказать на такое Это наверное к доктору...