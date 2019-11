Житлово-комунальне хазяйство в контексті

Додано: Сер 20 лис, 2019 15:00

budivelnik написав: ruvex написав: чавунна чавунна Отже до технічної сторони питання відсутні?

Вибачте-але я не філолог і вчився за часів СРСР коли нормативна література українською - була практично відсутня. Отже до технічної сторони питання відсутні?Вибачте-але я не філолог і вчився за часів СРСР коли нормативна література українською - була практично відсутня.

Досить фантазій на гілці. Норми були. Погано вчилися, можливо.

"металічний"? Металевий

Воду із системи опалення Ви бачили? Що з нею можна робити, отримавши з кранів? Посуд мити? Досить фантазій на гілці. Норми були. Погано вчилися, можливо."металічний"?Воду із системи опалення Ви бачили? Що з нею можна робити, отримавши з кранів? Посуд мити?

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell