Житлово-комунальне хазяйство в контексті

Бачу долярчики не розуміютьVadim V написав:Даже не знаю что и сказать на такое Это наверное к доктору...budivelnik написав:3 Спробуємо тепер обговорити економіку
а - затратна частина поділяється на операційну і постійну
До постійної належить - зарплата,податки, підтримання в робочому стані обладанння
До операційної - витрати газу
б - згідно чинного законодавства( а не хотєлок комунальників) , у випадку подачі теплоносія з температурою нижче 60 градусів(тут не точно .але можна перевірити і вставити точну цифру) споживачі отримують право не платити за надану послугу
3 Таким чином виходить
Якщо комунальники вивели всіх на роботу,але при цьому не надали послугу,яка вимірюється виключно температурою теплоносія - то грошей вони не отримають(ні за постійні витрати ні за операційні)
Давайте долярчики-аргументуйте де я не правий,а я вже потім поясню ху із хто.
1 Питання перегріву вирішене в приватних ОСББ(не всіх) і будинках обладнаних власними котельнями
2 Виходячи з п1 - виникає резонне запитання
А хто винуватий у перегріві?
Комунальники чи власники квартир будинки яких не обладнані засобами контролю або оптимізації теплового навантаження?
Для мене відповідь очевидна
Винуваті власники приміщень, які не підняли дупу і не повторили те що інші вже давно зробили.
Тому в мене пропозиція
Перш ніж когось звинувачувати - знайдіть і ліквідуйте причини,які не дозволили Вам уникнути проблему,а не шукайте винуватців ваших проблем