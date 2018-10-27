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Житлово-комунальне
хазяйство в контексті

Житлово-комунальне хазяйство в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:23

  Vadim V написав:
  budivelnik написав:3 Спробуємо тепер обговорити економіку
а - затратна частина поділяється на операційну і постійну
До постійної належить - зарплата,податки, підтримання в робочому стані обладанння
До операційної - витрати газу
б - згідно чинного законодавства( а не хотєлок комунальників) , у випадку подачі теплоносія з температурою нижче 60 градусів(тут не точно .але можна перевірити і вставити точну цифру) споживачі отримують право не платити за надану послугу
3 Таким чином виходить
Якщо комунальники вивели всіх на роботу,але при цьому не надали послугу,яка вимірюється виключно температурою теплоносія - то грошей вони не отримають(ні за постійні витрати ні за операційні)

Давайте долярчики-аргументуйте де я не правий,а я вже потім поясню ху із хто.
Даже не знаю что и сказать на такое :cry: Это наверное к доктору...
Бачу долярчики не розуміють
1 Питання перегріву вирішене в приватних ОСББ(не всіх) і будинках обладнаних власними котельнями
2 Виходячи з п1 - виникає резонне запитання
А хто винуватий у перегріві?
Комунальники чи власники квартир будинки яких не обладнані засобами контролю або оптимізації теплового навантаження?

Для мене відповідь очевидна
Винуваті власники приміщень, які не підняли дупу і не повторили те що інші вже давно зробили.
Тому в мене пропозиція
Перш ніж когось звинувачувати - знайдіть і ліквідуйте причини,які не дозволили Вам уникнути проблему,а не шукайте винуватців ваших проблем
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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