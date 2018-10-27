Житлово-комунальне хазяйство в контексті

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 78910 Додано: Чет 21 лис, 2019 11:23 Vadim V написав: budivelnik написав: 3 Спробуємо тепер обговорити економіку

а - затратна частина поділяється на операційну і постійну

До постійної належить - зарплата,податки, підтримання в робочому стані обладанння

До операційної - витрати газу

б - згідно чинного законодавства( а не хотєлок комунальників) , у випадку подачі теплоносія з температурою нижче 60 градусів(тут не точно .але можна перевірити і вставити точну цифру) споживачі отримують право не платити за надану послугу

3 Таким чином виходить

Якщо комунальники вивели всіх на роботу,але при цьому не надали послугу,яка вимірюється виключно температурою теплоносія - то грошей вони не отримають(ні за постійні витрати ні за операційні)



Давайте долярчики-аргументуйте де я не правий,а я вже потім поясню ху із хто. а - затратна частина поділяється на операційну і постійнуДо постійної належить - зарплата,податки, підтримання в робочому стані обладаннняДо операційної - витрати газуб - згідно чинного законодавства( а не хотєлок комунальників) , у випадку подачі теплоносія з температурою нижче 60 градусів(тут не точно .але можна перевірити і вставити точну цифру) споживачі отримують право не платити за надану послугуДавайте долярчики-аргументуйте де я не правий,а я вже потім поясню ху із хто. Даже не знаю что и сказать на такое Это наверное к доктору... Даже не знаю что и сказать на такоеЭто наверное к доктору... Бачу долярчики не розуміють

1 Питання перегріву вирішене в приватних ОСББ(не всіх) і будинках обладнаних власними котельнями

2 Виходячи з п1 - виникає резонне запитання

А хто винуватий у перегріві?

Комунальники чи власники квартир будинки яких не обладнані засобами контролю або оптимізації теплового навантаження?



Для мене відповідь очевидна

Винуваті власники приміщень, які не підняли дупу і не повторили те що інші вже давно зробили.

Тому в мене пропозиція

Перш ніж когось звинувачувати - знайдіть і ліквідуйте причини,які не дозволили Вам уникнути проблему,а не шукайте винуватців ваших проблем Бачу долярчики не розуміють1 Питання перегріву вирішене в приватних ОСББ(не всіх) і будинках обладнаних власними котельнями2 Виходячи з п1 - виникає резонне запитанняА хто винуватий у перегріві?Комунальники чи власники квартир будинки яких не обладнані засобами контролю або оптимізації теплового навантаження?Для мене відповідь очевиднаВинуваті власники приміщень, які не підняли дупу і не повторили те що інші вже давно зробили.Тому в мене пропозиціяПерш ніж когось звинувачувати - знайдіть і ліквідуйте причини,які не дозволили Вам уникнути проблему,а не шукайте винуватців ваших проблем в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21655 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2019 01:53 budivelnik написав: rasmus написав: ruvex написав: И правильно, что люди исходя из таких ситуациях не платят, потому, что с них просто сбивают деньги. И правильно, что люди исходя из таких ситуациях не платят, потому, что с них просто сбивают деньги. очень ВЕРНО!

Обнаглели эти тепловики со своим навязывания того, что не нужно! (давать тепло в теплое время)

Но ДЕНЕГ то хочется и побольше !!! Вот и жарят! очень ВЕРНО!Обнаглели эти тепловики со своим навязывания того, что не нужно! (давать тепло в теплое время)Но ДЕНЕГ то хочется и побольше !!! Вот и жарят! 1 Є така штука-називається труба.вона як правило металічна

2 Є два варіанти

Перший - оперативно реагувати на зміни погоди і вмикати/відмикати опалення

Плюси - економимо енергоресурси

мінуси - періодично в трубі відсутня вода(теплоносій) а тому на стиках вода/метал/повітря - йде підсилена корозія,яка знищує як трубу,так і батареї мешканців(забиваються іржею)

Другий - якщо ввімкнув опалення-не вимикати... тоді втрачаємо енергоресурси(і кошти споживачів за не потрібне їм житло ) але при цьому подовжуємо термін експлуатації теплотрас(тут економимо кошти споживачів)



Але можна бути зеленофілом у всьому від піаніно(все одно Баха не зіграють) до теплотрас - такий собі воїнствующий популізм,нічого не знаю ,але все критикую.... 1 Є така штука-називається труба.вона як правило металічна2 Є два варіантиПерший - оперативно реагувати на зміни погоди і вмикати/відмикати опаленняПлюси - економимо енергоресурсимінуси - періодично в трубі відсутня вода(теплоносій) а тому на стиках вода/метал/повітря - йде підсилена корозія,яка знищує як трубу,так і батареї мешканців(забиваються іржею)Другий - якщо ввімкнув опалення-не вимикати... тоді втрачаємо енергоресурси(і кошти споживачів за не потрібне їм житло ) але при цьому подовжуємо термін експлуатації теплотрас(тут економимо кошти споживачів)Але можна бути зеленофілом у всьому від піаніно(все одно Баха не зіграють) до теплотрас - такий собі воїнствующий популізм,нічого не знаю ,але все критикую....

для зеленофоба - если отключают отопление, то теплоноситель из системы не сливают, но и не качают холодный - зачем? Поэтому никаких затрат на электроэнергию также нет.

И краники к батареям для отбора теплоносителя для своих нужд, только упоротые зеленофобы ставят (наверное) - обычно их для стравливания воздуха используют. Ну и если насосы выключены, то особого давления не будет и много из труб не отберут.

А обслуживать и поддерживать котельни надо круглый год и, скорее всего, з.п. заложены в тарифы из учета, что их платят 12 месяцев в году. для зеленофоба - если отключают отопление, то теплоноситель из системы не сливают, но и не качают холодный - зачем? Поэтому никаких затрат на электроэнергию также нет.И краники к батареям для отбора теплоносителя для своих нужд, только упоротые зеленофобы ставят (наверное) - обычно их для стравливания воздуха используют. Ну и если насосы выключены, то особого давления не будет и много из труб не отберут.А обслуживать и поддерживать котельни надо круглый год и, скорее всего, з.п. заложены в тарифы из учета, что их платят 12 месяцев в году. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5674 З нами з: 20.01.15 Подякував: 361 раз. Подякували: 583 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 78910 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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