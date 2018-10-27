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Житлово-комунальне хазяйство в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 21 лис, 2019 11:23
Vadim V написав: budivelnik написав:
3 Спробуємо тепер обговорити економіку
а - затратна частина поділяється на операційну і постійну
До постійної належить - зарплата,податки, підтримання в робочому стані обладанння
До операційної - витрати газу
б - згідно чинного законодавства( а не хотєлок комунальників) , у випадку подачі теплоносія з температурою нижче 60 градусів(тут не точно .але можна перевірити і вставити точну цифру) споживачі отримують право не платити за надану послугу
3 Таким чином виходить
Якщо комунальники вивели всіх на роботу,але при цьому не надали послугу,яка вимірюється виключно температурою теплоносія - то грошей вони не отримають(ні за постійні витрати ні за операційні)
Давайте долярчики-аргументуйте де я не правий,а я вже потім поясню ху із хто.
Даже не знаю что и сказать на такое
Это наверное к доктору...
Бачу долярчики не розуміють
1 Питання перегріву вирішене в приватних ОСББ(не всіх) і будинках обладнаних власними котельнями
2 Виходячи з п1 - виникає резонне запитання
А хто винуватий у перегріві?
Комунальники чи власники квартир будинки яких не обладнані засобами контролю або оптимізації теплового навантаження?
Для мене відповідь очевидна
Винуваті власники приміщень, які не підняли дупу і не повторили те що інші вже давно зробили.
Тому в мене пропозиція
Перш ніж когось звинувачувати - знайдіть і ліквідуйте причини,які не дозволили Вам уникнути проблему,а не шукайте винуватців ваших проблем
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 24 лис, 2019 01:53
budivelnik написав: rasmus написав: ruvex написав:
И правильно, что люди исходя из таких ситуациях не платят, потому, что с них просто сбивают деньги.
очень ВЕРНО!
Обнаглели эти тепловики со своим навязывания того, что не нужно! (давать тепло в теплое время)
Но ДЕНЕГ то хочется и побольше !!! Вот и жарят!
1 Є така штука-називається труба.вона як правило металічна
2 Є два варіанти
Перший - оперативно реагувати на зміни погоди і вмикати/відмикати опалення
Плюси - економимо енергоресурси
мінуси - періодично в трубі відсутня вода(теплоносій) а тому на стиках вода/метал/повітря - йде підсилена корозія,яка знищує як трубу,так і батареї мешканців(забиваються іржею)
Другий - якщо ввімкнув опалення-не вимикати... тоді втрачаємо енергоресурси(і кошти споживачів за не потрібне їм житло ) але при цьому подовжуємо термін експлуатації теплотрас(тут економимо кошти споживачів)
Але можна бути зеленофілом у всьому від піаніно(все одно Баха не зіграють) до теплотрас - такий собі воїнствующий популізм,нічого не знаю ,але все критикую....
для зеленофоба - если отключают отопление, то теплоноситель из системы не сливают, но и не качают холодный - зачем? Поэтому никаких затрат на электроэнергию также нет.
И краники к батареям для отбора теплоносителя для своих нужд, только упоротые зеленофобы ставят (наверное) - обычно их для стравливания воздуха используют. Ну и если насосы выключены, то особого давления не будет и много из труб не отберут.
А обслуживать и поддерживать котельни надо круглый год и, скорее всего, з.п. заложены в тарифы из учета, что их платят 12 месяцев в году.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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