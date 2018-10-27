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Житлово-комунальне
господарство в контексті

Житлово-комунальне господарство в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:23

  Vadim V написав:
  budivelnik написав:3 Спробуємо тепер обговорити економіку
а - затратна частина поділяється на операційну і постійну
До постійної належить - зарплата,податки, підтримання в робочому стані обладанння
До операційної - витрати газу
б - згідно чинного законодавства( а не хотєлок комунальників) , у випадку подачі теплоносія з температурою нижче 60 градусів(тут не точно .але можна перевірити і вставити точну цифру) споживачі отримують право не платити за надану послугу
3 Таким чином виходить
Якщо комунальники вивели всіх на роботу,але при цьому не надали послугу,яка вимірюється виключно температурою теплоносія - то грошей вони не отримають(ні за постійні витрати ні за операційні)

Давайте долярчики-аргументуйте де я не правий,а я вже потім поясню ху із хто.
Даже не знаю что и сказать на такое :cry: Это наверное к доктору...
Бачу долярчики не розуміють
1 Питання перегріву вирішене в приватних ОСББ(не всіх) і будинках обладнаних власними котельнями
2 Виходячи з п1 - виникає резонне запитання
А хто винуватий у перегріві?
Комунальники чи власники квартир будинки яких не обладнані засобами контролю або оптимізації теплового навантаження?

Для мене відповідь очевидна
Винуваті власники приміщень, які не підняли дупу і не повторили те що інші вже давно зробили.
Тому в мене пропозиція
Перш ніж когось звинувачувати - знайдіть і ліквідуйте причини,які не дозволили Вам уникнути проблему,а не шукайте винуватців ваших проблем
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 01:53

  budivelnik написав:
  rasmus написав:
  ruvex написав:И правильно, что люди исходя из таких ситуациях не платят, потому, что с них просто сбивают деньги.
очень ВЕРНО!
Обнаглели эти тепловики со своим навязывания того, что не нужно! (давать тепло в теплое время)
Но ДЕНЕГ то хочется и побольше !!! Вот и жарят!
1 Є така штука-називається труба.вона як правило металічна
2 Є два варіанти
Перший - оперативно реагувати на зміни погоди і вмикати/відмикати опалення
Плюси - економимо енергоресурси
мінуси - періодично в трубі відсутня вода(теплоносій) а тому на стиках вода/метал/повітря - йде підсилена корозія,яка знищує як трубу,так і батареї мешканців(забиваються іржею)
Другий - якщо ввімкнув опалення-не вимикати... тоді втрачаємо енергоресурси(і кошти споживачів за не потрібне їм житло ) але при цьому подовжуємо термін експлуатації теплотрас(тут економимо кошти споживачів)

Але можна бути зеленофілом у всьому від піаніно(все одно Баха не зіграють) до теплотрас - такий собі воїнствующий популізм,нічого не знаю ,але все критикую....

для зеленофоба - если отключают отопление, то теплоноситель из системы не сливают, но и не качают холодный - зачем? Поэтому никаких затрат на электроэнергию также нет.
И краники к батареям для отбора теплоносителя для своих нужд, только упоротые зеленофобы ставят (наверное) - обычно их для стравливания воздуха используют. Ну и если насосы выключены, то особого давления не будет и много из труб не отберут.
А обслуживать и поддерживать котельни надо круглый год и, скорее всего, з.п. заложены в тарифы из учета, что их платят 12 месяцев в году.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:51

За октябрь населению было насчитано 11 млрд грн за услуги ЖКХ, что на 57% (+4 млрд грн) больше, чем в октябре 2019-го. И этот октябрь был теплее предыдушего, а цены на газ на европейском споте - на 30% ниже, чем год назад!

Корову нужно больше доить и меньше кормить (с) Как мне нравится этот "рынок" от нефтегазовских барыг :mrgreen:

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zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:04

  zРадио написав:Корову нужно больше доить и меньше кормить (с) Как мне нравится этот "рынок" от нефтегазовских барыг :mrgreen:

От услуги можно отказаться или изменить размер, на рынке найти поставщика, а не очередную временную прокладку монополиста. По факту рыночных отношений нет, как нет услуг. К тому же обязательность и уровни повышения определяются "регулятором".
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 30 лис, 2020 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:16

  zРадио написав:За октябрь населению было насчитано 11 млрд грн за услуги ЖКХ, что на 57% (+4 млрд грн) больше, чем в октябре 2019-го. И этот октябрь был теплее предыдушего, а цены на газ на европейском споте - на 30% ниже, чем год назад!
...

у вас высотка в Киеве? газом не пользуетесь.. тарифы на жек, мусор, водоканал, ГВ и отопление и даже ток в Киеве не изменились
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:19

  Клаус написав:
  zРадио написав:За октябрь населению было насчитано 11 млрд грн за услуги ЖКХ, что на 57% (+4 млрд грн) больше, чем в октябре 2019-го. И этот октябрь был теплее предыдушего, а цены на газ на европейском споте - на 30% ниже, чем год назад!
...

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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:28

  ruvex написав:
  zРадио написав:Корову нужно больше доить и меньше кормить (с) Как мне нравится этот "рынок" от нефтегазовских барыг :mrgreen:

От услуги можно отказаться или изменить размер, на рынке найти поставщика, а не очередную временную прокладку монополиста. По факту рыночных отношений нет, как нет услуг. К тому же обязательность и уровни повышения определяются "регулятором".


+++

Вся эта пропаганда "рынка" и "реформ" направлена только на одно - безнаказанно повышать тарифы монополий, да желательно, чтобы поменьше возмущались. Собственно, поэтому мы и видим в лице адептов Айн Рэнд типа budivelnik риторику "мовчки плати, бо повернеться совок"...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zРадио написав:За октябрь населению было насчитано 11 млрд грн за услуги ЖКХ, что на 57% (+4 млрд грн) больше, чем в октябре 2019-го. И этот октябрь был теплее предыдушего, а цены на газ на европейском споте - на 30% ниже, чем год назад!

Корову нужно больше доить и меньше кормить (с) Как мне нравится этот "рынок" от нефтегазовских барыг :mrgreen:

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Скорее всего, причина в том, что отопительный сезон 2019г начался позже, 25 октября, если не ошибаюсь. В этом же году стартовали как обычно, начиная с 15-го.
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:02

  alter написав:Скорее всего, причина в том, что отопительный сезон 2019г начался позже, 25 октября, если не ошибаюсь. В этом же году стартовали как обычно, начиная с 15-го.


Не знаю, кому дали 15-го, мне - на неделю позже. Да, вероятно, частично можно объяснить разницей количества дней. Но дали - не значит, что все использовали. У многих счетчики и краники. А октябрь этот, повторюсь, был ну никак не более холодный, чем прошлый. В этом году раньше дали в связи с выборами, а не погодой (ну и чтобы Коболева подкормить, закачавшего в ПХГ рекордное количество газа по рекордно низким ценам).

Как тут ни крути, а тарифы барыги продолжили повышать, несмотря на изменение ценовой конъюнктуры на мировых рынках. Такой вот он "рынок", что цены гелиевые, т.е. только вверх.

Как с бензином - как только нефть дорожает, так ценники переклеивают без замедлений. Как только дешевеет - сразу выпускают в эфир каких-то эксперДов, которые умеют натянуть цену на глобус и клеветать о фьючерсах, давальческом сырье, длинном процессе производства и т.д. :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:07

  alter написав:Скорее всего, причина в том, что отопительный сезон 2019г начался позже, 25 октября, если не ошибаюсь. В этом же году стартовали как обычно, начиная с 15-го.

В Івано-Франківську розпочався опалювальний сезон у всьому місті.
"З 8 жовтня, тобто від сьогодні, ми починаємо опалювальний сезон в усьому місті.
8 жовтня, 2019, 19:19
https://zik.ua/news/2019/10/08/v_ivanofrankivsku_rozpochavsya_opalyuvalnyy_sezon__mer_1663779
п.с. Температура за бортом была +15-+17 град.
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ruvex
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