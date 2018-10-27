Житлово-комунальне господарство в контексті

budivelnik написав:

Спробуємо тепер обговорити економіку

Таким чином виходить

Якщо комунальники вивели всіх на роботу,але при цьому не надали послугу,яка вимірюється виключно температурою теплоносія - то грошей вони не отримають(ні за постійні витрати ні за операційні)

а - затратна частина поділяється на операційну і постійнуДо постійної належить - зарплата,податки, підтримання в робочому стані обладаннняДо операційної - витрати газуб - згідно чинного законодавства( а не хотєлок комунальників) , у випадку подачі теплоносія з температурою нижче 60 градусів(тут не точно .але можна перевірити і вставити точну цифру) споживачі отримують право не платити за надану послугуДавайте долярчики-аргументуйте де я не правий,а я вже потім поясню ху із хто.