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Житлово-комунальне
господарство в контексті

Житлово-комунальне господарство в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:54

  ruvex написав:
  Клаус написав:
  zРадио написав:За октябрь населению было насчитано 11 млрд грн за услуги ЖКХ, что на 57% (+4 млрд грн) больше, чем в октябре 2019-го. И этот октябрь был теплее предыдушего, а цены на газ на европейском споте - на 30% ниже, чем год назад!
...

у вас высотка в Киеве? газом не пользуетесь.. тарифы на жек, мусор, водоканал, ГВ и отопление и даже ток в Киеве не изменились

Украина - это только Киев?

про другие города точно не знаю.. можете просветить
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:20

  Клаус написав:
  ruvex написав:Украина - это только Киев?

про другие города точно не знаю.. можете просветить

viewtopic.php?p=5110637#p5110637
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  #<1 ... 891011
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