Житлово-комунальне господарство в контексті

ruvex написав:Клаус написав:
у вас высотка в Киеве? газом не пользуетесь.. тарифы на жек, мусор, водоканал, ГВ и отопление и даже ток в Киеве не изменились
Украина - это только Киев?
про другие города точно не знаю.. можете просветить
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 30 лис, 2020 18:54
про другие города точно не знаю.. можете просветить
Додано: Пон 30 лис, 2020 19:20
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