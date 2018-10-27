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Житлово-комунальне
господарство в контексті

Житлово-комунальне господарство в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:54

  ruvex написав:
  Клаус написав:
  zРадио написав:За октябрь населению было насчитано 11 млрд грн за услуги ЖКХ, что на 57% (+4 млрд грн) больше, чем в октябре 2019-го. И этот октябрь был теплее предыдушего, а цены на газ на европейском споте - на 30% ниже, чем год назад!
...

у вас высотка в Киеве? газом не пользуетесь.. тарифы на жек, мусор, водоканал, ГВ и отопление и даже ток в Киеве не изменились

Украина - это только Киев?

про другие города точно не знаю.. можете просветить
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:20

  Клаус написав:
  ruvex написав:Украина - это только Киев?

про другие города точно не знаю.. можете просветить

viewtopic.php?p=5110637#p5110637
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто там утверждал, что тарифы на тепло не будут подымать? (+25-50 %)

https://korrespondent.net/business/comp ... stvo-tepla
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:58

  Zebra написав:https://korrespondent.net/business/comp ... stvo-tepla

НКРЭКУ обосновала необходимость повышения тарифов существенным снижением объемов производства тепловой энергии


короче цену поднимают из-за падения спроса :lol:

  Zebra написав:Кто там утверждал, что тарифы на тепло не будут подымать? (+25-50 %)


Любопытно - поднятие тарифов на тот-же процент, на который курс в обменках отличается от ЭОК. Интересно, есть ли тут связь?

Выросла разница между М1\ЗВР и курсом в обменках и тут-же подняли тарифы... :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:54

Начисления населению за услуги ЖКХ в ноября взлетели на 45% с 15,3 млрд грн в 2019-м до 22,1 млрд грн в 2020-м. Соответствующим образом взлетели и просрочки оплат

Зображення

Это очень сильная предпосылка для разгона инфляции - полагаю, что по итогам 2021-го рост цен вернется к 2-значным значениям (т.е. >10%). Не поможет даже слабый потребительский спрос - увеличивать их придется за счет роста себестоимости. А саму коммунальную сферу ждет кризис неплатежей

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2020/12/163.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:25

  zРадио написав:Начисления населению за услуги ЖКХ в ноября взлетели на 45% с 15,3 млрд грн в 2019-м до 22,1 млрд грн в 2020-м. Соответствующим образом взлетели и просрочки оплат

Зображення

Это очень сильная предпосылка для разгона инфляции - полагаю, что по итогам 2021-го рост цен вернется к 2-значным значениям (т.е. >10%). Не поможет даже слабый потребительский спрос - увеличивать их придется за счет роста себестоимости. А саму коммунальную сферу ждет кризис неплатежей

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2020/12/163.pdf

ще до того девал гривні біля 17% і надрукованої грошої гривневої маси 36%,
хороша фора для інфляції у 2021
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:27

  zРадио написав:Начисления населению за услуги ЖКХ в ноября взлетели на 45% с 15,3 млрд грн в 2019-м до 22,1 млрд грн в 2020-м. Соответствующим образом взлетели и просрочки оплат


Население оплатило только 50% начисленных сумм? И они с 1 января еще на 20-50% коммуналку подымают? Я думаю олигархат очень плохо закончит.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:48

Украинские пенсионеры стали богаче в среднем на 400 грн
В Украине в 2020 году размер средней пенсии вырос на 400 грн и составляет более 3400 гривен. Об этом в фейсбуке сообщает Министерство социальной политики.
https://minfin.com.ua/2020/12/30/57828670/

Будет теперь чем заплатить за воду, свет и газ.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:10

Wow! За декабрь населению выставили рекордные 28 млрд грн коммуналки. Это на 67% больше, чем в декабре 2019-го! И это еще не предел - максимальные платежки будут в феврале за январь. Народный гнев понять можно. Как в условиях падения мировых цен на энергоносители и внутриукраинской инфляции в пределах 5% могут так борзеть природные монополисты? :roll:

Зображення

PS: ожидаемо, падает и процент оплаченного на выставленное (72% против 79%). Многомиллиардные долги за этот отопительный сезон, наверняка, будут погашаться до осени, уменьшая траты на такие непервоочередные цели как отпуск, электроника, бытовая техника и т.д.

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/01/10.pdf
zРадио
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