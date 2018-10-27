Житлово-комунальне господарство в контексті

ruvex написав:Клаус написав:
у вас высотка в Киеве? газом не пользуетесь.. тарифы на жек, мусор, водоканал, ГВ и отопление и даже ток в Киеве не изменились
Украина - это только Киев?
про другие города точно не знаю.. можете просветить
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 30 лис, 2020 18:54
про другие города точно не знаю.. можете просветить
Додано: Пон 30 лис, 2020 19:20
viewtopic.php?p=5110637#p5110637
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Додано: Чет 24 гру, 2020 15:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кто там утверждал, что тарифы на тепло не будут подымать? (+25-50 %)
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:58
короче цену поднимают из-за падения спроса
Любопытно - поднятие тарифов на тот-же процент, на который курс в обменках отличается от ЭОК. Интересно, есть ли тут связь?
Выросла разница между М1\ЗВР и курсом в обменках и тут-же подняли тарифы...
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:54
Начисления населению за услуги ЖКХ в ноября взлетели на 45% с 15,3 млрд грн в 2019-м до 22,1 млрд грн в 2020-м. Соответствующим образом взлетели и просрочки оплат
Это очень сильная предпосылка для разгона инфляции - полагаю, что по итогам 2021-го рост цен вернется к 2-значным значениям (т.е. >10%). Не поможет даже слабый потребительский спрос - увеличивать их придется за счет роста себестоимости. А саму коммунальную сферу ждет кризис неплатежей
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:25
ще до того девал гривні біля 17% і надрукованої грошої гривневої маси 36%,
хороша фора для інфляції у 2021
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:27
Население оплатило только 50% начисленных сумм? И они с 1 января еще на 20-50% коммуналку подымают? Я думаю олигархат очень плохо закончит.
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:48
Украинские пенсионеры стали богаче в среднем на 400 грн
В Украине в 2020 году размер средней пенсии вырос на 400 грн и составляет более 3400 гривен. Об этом в фейсбуке сообщает Министерство социальной политики.
Будет теперь чем заплатить за воду, свет и газ.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:10
Wow! За декабрь населению выставили рекордные 28 млрд грн коммуналки. Это на 67% больше, чем в декабре 2019-го! И это еще не предел - максимальные платежки будут в феврале за январь. Народный гнев понять можно. Как в условиях падения мировых цен на энергоносители и внутриукраинской инфляции в пределах 5% могут так борзеть природные монополисты?
PS: ожидаемо, падает и процент оплаченного на выставленное (72% против 79%). Многомиллиардные долги за этот отопительный сезон, наверняка, будут погашаться до осени, уменьшая траты на такие непервоочередные цели как отпуск, электроника, бытовая техника и т.д.
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