Житлово-комунальне господарство в контексті

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
2021-й vs 2020-й - не равно январь 2022-го vs январь 2021-го. Прям сильно не равно.
Ну и, как известно, сумма к оплате - это произведение тарифа и потребленного объема. Зима 2019-2020 гг была существенно теплее зимы 2020-2021 гг. В январе-феврале 2021-го население потребило рекордный за многие годы объем тепла и газа. Вот и ответ...
PS: по-моему, вы продолжаете искать черную кошку в темной комнате. Без обид
zРадио написав:2021-й vs 2020-й - не равно январь 2022-го vs январь 2021-го. Прям сильно не равно.
Ну и, как известно, сумма к оплате - это произведение тарифа и потребленного объема. Зима 2019-2020 гг была существенно теплее зимы 2020-2021 гг. В январе-феврале 2021-го население потребило рекордный за многие годы объем тепла и газа. Вот и ответ...
Газ 01.20: 5.87 01.21: 6.99 (+19%) 01.21: 7.96 (+14%)
Вода Одеса 01.20: 21,948 01.21: 30,024 (+36%) 01.22: 35,160 (+17%)
Вода Київ 01.20: 20,820 01.21: 25,380 (+22%) 01.22: 30,384 (+20%)
Тепло Київ 01.20: 745 01.21: 910 (+22%) 01.22: 1170 (+29%)
zРадио написав:PS: по-моему, вы продолжаете искать черную кошку в темной комнате. Без обид
Може це ви заплющуєте очі щоб не побачити кішку ба вам аФФторитетно повідомили що її немає ?