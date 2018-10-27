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Житлово-комунальне
господарство в контексті

Житлово-комунальне господарство в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:37

  akido написав:
  zРадио написав:
Услуги ЖКХ для населения дорожают умеренно (на 4,3% за год и на 0,7% за месяц).
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/02/11.doc


Хтось напевне бреше.

Размер платежки за коммуналку за 2021 год вырос почти на 30%

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за 2021 год составили 222,7 млрд гривен. Это на 29,6% (на 50,9 млрд гривен) больше, чем в 2020 году (171,8 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

https://www.rbc.ua/rus/news/razmer-plat ... 12873.html


2021-й vs 2020-й - не равно январь 2022-го vs январь 2021-го. Прям сильно не равно.

Ну и, как известно, сумма к оплате - это произведение тарифа и потребленного объема. Зима 2019-2020 гг была существенно теплее зимы 2020-2021 гг. В январе-феврале 2021-го население потребило рекордный за многие годы объем тепла и газа. Вот и ответ...

PS: по-моему, вы продолжаете искать черную кошку в темной комнате. Без обид
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:06

  zРадио написав:2021-й vs 2020-й - не равно январь 2022-го vs январь 2021-го. Прям сильно не равно.

Ну и, как известно, сумма к оплате - это произведение тарифа и потребленного объема. Зима 2019-2020 гг была существенно теплее зимы 2020-2021 гг. В январе-феврале 2021-го население потребило рекордный за многие годы объем тепла и газа. Вот и ответ...


Газ
01.20: 5.87
01.21: 6.99 (+19%)
01.21: 7.96 (+14%)

Вода Одеса
01.20: 21,948
01.21: 30,024 (+36%)
01.22: 35,160 (+17%)

Вода Київ
01.20: 20,820
01.21: 25,380 (+22%)
01.22: 30,384 (+20%)

Тепло Київ
01.20: 745
01.21: 910 (+22%)
01.22: 1170 (+29%)

  zРадио написав:PS: по-моему, вы продолжаете искать черную кошку в темной комнате. Без обид

Може це ви заплющуєте очі щоб не побачити кішку ба вам аФФторитетно повідомили що її немає ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  akido написав:Тепло Київ
01.20: 745
01.21: 910 (+22%)
01.22: 1170 (+29%)

За ГКал?? Якось мало наче.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:10

  Hotab написав:
  akido написав:Тепло Київ
01.20: 745
01.21: 910 (+22%)
01.22: 1170 (+29%)

За ГКал?? Якось мало наче.

Без ПДВ.
https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sit ... lennia.pdf
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:11

  akido написав:Тепло Київ
01.20: 745
01.21: 910 (+22%)
01.22: 1170 (+29%)


Если уж мы о личном опыте - живу в Киеве, таких тарифов не знаю. Плачу по счетчику тепла 1654 грн за Гкал уже 3 года. Откуда вы взяли данные и в каких они величинах?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:58

  Hotab написав:
  akido написав:Тепло Київ
01.20: 745
01.21: 910 (+22%)
01.22: 1170 (+29%)

За ГКал?? Якось мало наче.

Харьков
Для нежилых помещений в прошлом году около 1700 грн за Гкал
до 05 января 3477 грн за ГКал
с 06 января 5546 грн за ГКал ..
V tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 19:00

  zРадио написав:
  akido написав:
  zРадио написав:
Услуги ЖКХ для населения дорожают умеренно (на 4,3% за год и на 0,7% за месяц).
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/02/11.doc


Хтось напевне бреше.

Размер платежки за коммуналку за 2021 год вырос почти на 30%

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за 2021 год составили 222,7 млрд гривен. Это на 29,6% (на 50,9 млрд гривен) больше, чем в 2020 году (171,8 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

https://www.rbc.ua/rus/news/razmer-plat ... 12873.html


2021-й vs 2020-й - не равно январь 2022-го vs январь 2021-го. Прям сильно не равно.

Ну и, как известно, сумма к оплате - это произведение тарифа и потребленного объема. Зима 2019-2020 гг была существенно теплее зимы 2020-2021 гг. В январе-феврале 2021-го население потребило рекордный за многие годы объем тепла и газа. Вот и ответ...

PS: по-моему, вы продолжаете искать черную кошку в темной комнате. Без обид


Однак, коли проаналізувати нарахування за місяцями, порівняно з сезоном 2020–2021 рр., виходить, що українцям нарахували на 50% більше. Так, якщо у жовтні 2020 року нарахування становили 11 млрд грн, то вже в жовтні 2021-го — 16,4 млрд. При рівних погодних умовах це означає, що з жовтня 2020-го по жовтень 2021 року тарифи зросли на 50%.
https://zn.ua/ukr/macrolevel/tarifi-for ... zhche.html
Ой+
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