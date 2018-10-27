Житлово-комунальне господарство в контексті

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
В Киевской городской госадминистрации объяснили, что это за новая услуга и кто должен за нее платить.
Такой же маразм утверждали когда-то в Газзбуте, по домовым счетчикам, когда они дописывали кубы. Кто-то эти кубы "взял", точнее кому-то они их уже "продали". Но они привыкли считать прибыль несколько раз из кармана пересичного. Как говорят вундеркинды тутка "европейские ценности", но в реалии это "стойло".
народ, такой вопрос, переехал жить в Киев, живу в хруще. Каким-то образом можно отрезаться от центрального отопления? Сейчас поставил себе бойлер, трубу гарячей воды заварил, передаю каждый месяц по счетчику одно и тоже показание, поменял все окна на металопластик и утеплил фасад). Как получить в Киеве разрешение? У себя в городе отрезался еще 4 года назад, прошел кучу бюрократической ерунды (ходил к меру и т.п.), на оформление заняло около 1,5 года и 60-70к грн (бумажки, трубы, котел, работа, замена счетчиков с 1,6 на 2,5 + все старые батареи и трубы сдал на приемку металла). Также скидывались с соседями за замену магистральной трубы газа на дом, т.к. там по диаметру не подходило. Такое возможно в Киеве провернуть? Хочу двухконтурный газовый котел, с выводом трубы на улицу как У себя в родном зажопинске, отбил там автономку за 2 года в 3-шке. Знаю что нужно согласие минимум 50% жителей дома, но тут одни бабушки и алкаши, с ними договариваться не вариант, можно ли индивидуально? у кого-то был такой опыт? Счетчиков на батареях нету, вроде как есть центральный счетчик на дом, но меня туда не впустили посмотреть + ставить по счетчику на каждый стояк/батарею не вариант. Хочу все это барахло вырезать нафиг и поставить свое
Востаннє редагувалось alex2013a90 в Чет 15 вер, 2022 14:46, всього редагувалось 3 разів.
alex2013a90 написав:народ, такой вопрос, переехал жить в Киев, живу в хруще. Каким-то образом можно отрезаться от центрального отопления? Сейчас поставил себе бойлер, трубу гарячей воды заварил, передаю каждый месяц по счетчику одно и тоже показание. Как получить в Киеве разрешение? У себя в городе отрезался еще 4 года назад, прошел кучу бюрократической ерунды (ходил к меру и т.п.), на оформление заняло около 1,5 года и 60-70к грн. Такое возможно в Киеве провернуть? Хочу двухконтурный газовый котел, с выводом трубы на улицу. У себя в родном зажопинске отбил автономку за 2 года в 3-шке. Знаю что нужно согласие минимум 50% жителей дома, но тут одни бабушки и алкаши, с ними договариваться не вариант, можно ли индивидуально? у кого-то был такой опыт?
Трубу - это класс. Еще можно ежедневно селедку во дворе жарить - чисто чтобы соседи не расслаблялись. И переселяйтесь поскорее от безмолвных алкашей с бабушками. Более заинтересованные в экологии и безопасности жители новостроев живо вправят мозги по поводу индивидуального газового отопления в отдельно взятой квартире.
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 15 вер, 2022 14:45, всього редагувалось 1 раз.
alex2013a90 написав:народ, такой вопрос, переехал жить в Киев, живу в хруще. Каким-то образом можно отрезаться от центрального отопления? Сейчас поставил себе бойлер, трубу гарячей воды заварил, передаю каждый месяц по счетчику одно и тоже показание. Как получить в Киеве разрешение? У себя в городе отрезался еще 4 года назад, прошел кучу бюрократической ерунды (ходил к меру и т.п.), на оформление заняло около 1,5 года и 60-70к грн. Такое возможно в Киеве провернуть? Хочу двухконтурный газовый котел, с выводом трубы на улицу. У себя в родном зажопинске отбил автономку за 2 года в 3-шке. Знаю что нужно согласие минимум 50% жителей дома, но тут одни бабушки и алкаши, с ними договариваться не вариант, можно ли индивидуально? у кого-то был такой опыт?
Трубу - это класс. Еще можно ежедневно селедку во дворе жарить - чисто чтобы соседи не расслаблялись. И переселяйтесь поскорее от безмолвных алкашей с бабушками. Более заинтересованные в экологии и безопасности жители новостроев живо вправят мозги по поводу индивидуального газового отопления в отдельно взятой квартире.
Никуда я переселяться не планирую, для таких соседей я могу показать бумажку и датчик утечки газа вместе с согласованным проектом у Житомироблгаз и комунальным хозяйством.
alex2013a90 написав:народ, такой вопрос, переехал жить в Киев, живу в хруще. Каким-то образом можно отрезаться от центрального отопления? Сейчас поставил себе бойлер, трубу гарячей воды заварил, передаю каждый месяц по счетчику одно и тоже показание. Как получить в Киеве разрешение? У себя в городе отрезался еще 4 года назад, прошел кучу бюрократической ерунды (ходил к меру и т.п.), на оформление заняло около 1,5 года и 60-70к грн. Такое возможно в Киеве провернуть? Хочу двухконтурный газовый котел, с выводом трубы на улицу. У себя в родном зажопинске отбил автономку за 2 года в 3-шке. Знаю что нужно согласие минимум 50% жителей дома, но тут одни бабушки и алкаши, с ними договариваться не вариант, можно ли индивидуально? у кого-то был такой опыт?
Трубу - это класс. Еще можно ежедневно селедку во дворе жарить - чисто чтобы соседи не расслаблялись. И переселяйтесь поскорее от безмолвных алкашей с бабушками. Более заинтересованные в экологии и безопасности жители новостроев живо вправят мозги по поводу индивидуального газового отопления в отдельно взятой квартире.
Никуда я переселяться не планирую, для таких соседей я могу показать бумажку и датчик утечки газа вместе с согласованным проектом у Житомироблгаз и комунальным хозяйством.
Нормальные соседи вам все доходчиво объяснят еще на этапе сбора бумажек, и бить будут не по бумажкам и не по паспорту.
alex2013a90 написав:народ, такой вопрос, переехал жить в Киев, живу в хруще. Каким-то образом можно отрезаться от центрального отопления? Сейчас поставил себе бойлер, трубу гарячей воды заварил, передаю каждый месяц по счетчику одно и тоже показание, поменял все окна на металопластик и утеплил фасад). Как получить в Киеве разрешение? У себя в городе отрезался еще 4 года назад, прошел кучу бюрократической ерунды (ходил к меру и т.п.), на оформление заняло около 1,5 года и 60-70к грн (бумажки, трубы, котел, работа, замена счетчиков с 1,6 на 2,5 + все старые батареи и трубы сдал на приемку металла). Также скидывались с соседями за замену магистральной трубы газа на дом, т.к. там по диаметру не подходило. Такое возможно в Киеве провернуть? Хочу двухконтурный газовый котел, с выводом трубы на улицу как У себя в родном зажопинске, отбил там автономку за 2 года в 3-шке. Знаю что нужно согласие минимум 50% жителей дома, но тут одни бабушки и алкаши, с ними договариваться не вариант, можно ли индивидуально? у кого-то был такой опыт? Счетчиков на батареях нету, вроде как есть центральный счетчик на дом, но меня туда не впустили посмотреть + ставить по счетчику на каждый стояк/батарею не вариант. Хочу все это барахло вырезать нафиг и поставить свое
Все куди простіше. Продаєте хрущ і купуєте щось з автономним опаленням і не робите коітус з чужими мізками. Якщо ж надто нудно, то тільки домовлятися з "алкашами й пенсіонерами" (яких половина на субсидіях). Ніякого "зробити індивідуально" в багатоквартирному будинку з вертикальною розводкою в рамках закону немає.