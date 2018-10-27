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господарство в контексті Житлово-комунальне господарство в контексті + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 15161718 Додано: Сер 30 лис, 2022 12:19 drevlyanin написав: Realist написав: Ну і після зими потрібно йти на важкі кроки та піднімати вартість газу та електрики. Бо при таких цінах стимулу у населення модернізувати/теплоізолювати будинки фактично не має від слова взагалі.

І досі із кожного кута долинають тільки образи на владу. Влада не підготувалась Влада не зробила те. Влада не зробила се. А при тому населення саме (здебільшого) майже нічого не зробило для того щоб хоч трохи підготуватись до зими. Таке враження що роки совка напрочуд відбили у людей причинно-наслідкове та логічне мислення. Ну і після зими потрібно йти на важкі кроки та піднімати вартість газу та електрики.І досі із кожного кута долинають тільки образи на владу. Влада не підготувалась Влада не зробила те. Влада не зробила се. А при тому населення саме (здебільшого) майже нічого не зробило для того щоб хоч трохи підготуватись до зими. Таке враження що роки совка напрочуд відбили у людей причинно-наслідкове та логічне мислення.



Тут є один, вірніше два моменти:

1) ці всі модернізації далеко не всім по кишені, особливо зараз-мій сусід утеплював будинок в

2021, витратив більше 300000грн;

2) наввіть серед тих, хто може собі це дозволити, чимало людей просто не зроблять те з

побоювання викинути, можливо останні, гроші на вітер через воєнні ризики: тому ж таки сусіду

в стіну прилетіла мінометна міна а у вітальню "асвабадітелі" кинули гранату. Результат-ремонт та

утеплення коту під хвіст. Тут є один, вірніше два моменти:1) ці всі модернізації далеко не всім по кишені, особливо зараз-мій сусід утеплював будинок в2021, витратив більше 300000грн;2) наввіть серед тих, хто може собі це дозволити, чимало людей просто не зроблять те зпобоювання викинути, можливо останні, гроші на вітер через воєнні ризики: тому ж таки сусідув стіну прилетіла мінометна міна а у вітальню "асвабадітелі" кинули гранату. Результат-ремонт таутеплення коту під хвіст.

Ви праві, але лише частково. Від мінометної міни та гранати постраждав ремонт, та теплоізоляція частини будинку. Але не всього!



Є таке поняття як мотивація. Без мотивації людина не робить нічого! Вона деградує.

У кожного своя мотивація, але в більшості її можна зробити спільною.

Дуже часто людина сама не спроможна створити для себе цю мотивацію (більше заробляти, менше їсти, займатись спортом і т.п.)

Тому іноді людей потрібно підштовхувати робити те, що їм не подобається, щоб потім їм стало краще. У випадку держави саме для цього і роблять реформи (правильні) або певні дії. Коли їх проводять - то всім стає погано бо всі виходять із зони комфорту, але із часом, якщо реформа або дія правильна, це приносить відчутний результат та покращення.

Я не пропоную піднімати вартість газу чи е/е відразу вдвічі чи втричі. Але я опираюсь на факти. Від коли виросла вартість газу та електрики, їхнє споживання в країні різко знизилось. Це факт. Люди почали економити. тому поступове підняття та пояснення чому так робиться - це правильно.

А на рахунок що від цього виграє якийсь олігарх, то я вам скажу так. У нас громадянське суспільство. Воно вибрало свого президента та депутатів. то нехай із них і питають. Для прикладу я не розумію чим в країні займається антимонопольний комітет, проте не маючи можливості вплинути на це тримаю свою думку про доходи олігархів при собі.

Є таке хороше правило. Якщо щось або когось критикуєш - запропонуй дієву альтернативу. Якщо не можеш - мовчи.

Якщо б хоч третина депутатів та чиновників (і президентів) в Україні використовували це правило, ми би зараз чудово жили і можливо навіть не було б війни.

Офтоп завершую. Ви праві, але лише частково. Від мінометної міни та гранати постраждав ремонт, та теплоізоляція частини будинку. Але не всього!Є таке поняття як мотивація. Без мотивації людина не робить нічого! Вона деградує.У кожного своя мотивація, але в більшості її можна зробити спільною.Дуже часто людина сама не спроможна створити для себе цю мотивацію (більше заробляти, менше їсти, займатись спортом і т.п.)Тому іноді людей потрібно підштовхувати робити те, що їм не подобається, щоб потім їм стало краще. У випадку держави саме для цього і роблять реформи (правильні) або певні дії. Коли їх проводять - то всім стає погано бо всі виходять із зони комфорту, але із часом, якщо реформа або дія правильна, це приносить відчутний результат та покращення.Я не пропоную піднімати вартість газу чи е/е відразу вдвічі чи втричі. Але я опираюсь на факти. Від коли виросла вартість газу та електрики, їхнє споживання в країні різко знизилось. Це факт. Люди почали економити. тому поступове підняття та пояснення чому так робиться - це правильно.А на рахунок що від цього виграє якийсь олігарх, то я вам скажу так. У нас громадянське суспільство. Воно вибрало свого президента та депутатів. то нехай із них і питають. Для прикладу я не розумію чим в країні займається антимонопольний комітет, проте не маючи можливості вплинути на це тримаю свою думку про доходи олігархів при собі.Є таке хороше правило. Якщо щось або когось критикуєш - запропонуй дієву альтернативу. Якщо не можеш - мовчи.Якщо б хоч третина депутатів та чиновників (і президентів) в Україні використовували це правило, ми би зараз чудово жили і можливо навіть не було б війни.Офтоп завершую. Realist Повідомлень: 1465 З нами з: 23.01.09 Подякував: 2255 раз. Подякували: 1761 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 лис, 2022 15:30 Re: Валютний ринок в контексті ДС Realist написав: Якщо б хоч третина депутатів та чиновників (і президентів) в Україні використовували це правило, ми би зараз чудово жили Якщо б хоч третина депутатів та чиновників (і президентів) в Україні використовували це правило, ми би зараз чудово жили

А якщо цю третину депутатів скоротити (які під час війни систематично піднімають собі зарплату), ми жили б ще краще... А якщо цю третину депутатів скоротити (які під час війни систематично піднімають собі зарплату), ми жили б ще краще... otshelnick1

Повідомлень: 20 З нами з: 13.10.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:42 drevlyanin написав: Realist написав: Ну і після зими потрібно йти на важкі кроки та піднімати вартість газу та електрики. Бо при таких цінах стимулу у населення модернізувати/теплоізолювати будинки фактично не має від слова взагалі.

І досі із кожного кута долинають тільки образи на владу. Влада не підготувалась Влада не зробила те. Влада не зробила се. А при тому населення саме (здебільшого) майже нічого не зробило для того щоб хоч трохи підготуватись до зими. Таке враження що роки совка напрочуд відбили у людей причинно-наслідкове та логічне мислення. Ну і після зими потрібно йти на важкі кроки та піднімати вартість газу та електрики.І досі із кожного кута долинають тільки образи на владу. Влада не підготувалась Влада не зробила те. Влада не зробила се. А при тому населення саме (здебільшого) майже нічого не зробило для того щоб хоч трохи підготуватись до зими. Таке враження що роки совка напрочуд відбили у людей причинно-наслідкове та логічне мислення.



Тут є один, вірніше два моменти:

1) ці всі модернізації далеко не всім по кишені, особливо зараз-мій сусід утеплював будинок в

2021, витратив більше 300000грн;

2) наввіть серед тих, хто може собі це дозволити, чимало людей просто не зроблять те з

побоювання викинути, можливо останні, гроші на вітер через воєнні ризики: тому ж таки сусіду

в стіну прилетіла мінометна міна а у вітальню "асвабадітелі" кинули гранату. Результат-ремонт та

утеплення коту під хвіст. Тут є один, вірніше два моменти:1) ці всі модернізації далеко не всім по кишені, особливо зараз-мій сусід утеплював будинок в2021, витратив більше 300000грн;2) наввіть серед тих, хто може собі це дозволити, чимало людей просто не зроблять те зможливо останні, гроші на вітер через воєнні ризики: тому ж таки сусідув стіну прилетіла мінометна міна а у вітальню "асвабадітелі" кинули гранату. Результат-ремонт таутеплення

а в Ізраїлі таке все не "коту під хвіст" десятки років ? а в Ізраїлі таке все не "коту під хвіст" десятки років ? flysoulfly Повідомлень: 1185 З нами з: 13.01.09 Подякував: 506 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:25 flysoulfly написав: drevlyanin написав: Realist написав: Ну і після зими потрібно йти на важкі кроки та піднімати вартість газу та електрики. Бо при таких цінах стимулу у населення модернізувати/теплоізолювати будинки фактично не має від слова взагалі.

І досі із кожного кута долинають тільки образи на владу. Влада не підготувалась Влада не зробила те. Влада не зробила се. А при тому населення саме (здебільшого) майже нічого не зробило для того щоб хоч трохи підготуватись до зими. Таке враження що роки совка напрочуд відбили у людей причинно-наслідкове та логічне мислення. Ну і після зими потрібно йти на важкі кроки та піднімати вартість газу та електрики.І досі із кожного кута долинають тільки образи на владу. Влада не підготувалась Влада не зробила те. Влада не зробила се. А при тому населення саме (здебільшого) майже нічого не зробило для того щоб хоч трохи підготуватись до зими. Таке враження що роки совка напрочуд відбили у людей причинно-наслідкове та логічне мислення.



Тут є один, вірніше два моменти:

1) ці всі модернізації далеко не всім по кишені, особливо зараз-мій сусід утеплював будинок в

2021, витратив більше 300000грн;

2) наввіть серед тих, хто може собі це дозволити, чимало людей просто не зроблять те з

побоювання викинути, можливо останні, гроші на вітер через воєнні ризики: тому ж таки сусіду

в стіну прилетіла мінометна міна а у вітальню "асвабадітелі" кинули гранату. Результат-ремонт та

утеплення коту під хвіст. Тут є один, вірніше два моменти:1) ці всі модернізації далеко не всім по кишені, особливо зараз-мій сусід утеплював будинок в2021, витратив більше 300000грн;2) наввіть серед тих, хто може собі це дозволити, чимало людей просто не зроблять те зможливо останні, гроші на вітер через воєнні ризики: тому ж таки сусідув стіну прилетіла мінометна міна а у вітальню "асвабадітелі" кинули гранату. Результат-ремонт таутеплення

а в Ізраїлі таке все не "коту під хвіст" десятки років ? а в Ізраїлі таке все не "коту під хвіст" десятки років ?



В Ізраїлі не бував. Вам звідти мабуть видніше: коли потрібно вмикати опалення (15 жовтня чи раніше?) та скільки Калібрів, Х-101, С-300 і т.п. прилетіло за минулий місяць у Хайфу та околиці. В Ізраїлі не бував. Вам звідти мабуть видніше: коли потрібно вмикати опалення (15 жовтня чи раніше?) та скільки Калібрів, Х-101, С-300 і т.п. прилетіло за минулий місяць у Хайфу та околиці. drevlyanin Повідомлень: 1105 З нами з: 01.04.20 Подякував: 434 раз. Подякували: 418 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:42 drevlyanin написав: flysoulfly написав: drevlyanin написав: [quoteІ досі із кожного кута долинають тільки образи на владу. Влада не підготувалась Влада не зробила те. Влада не зробила се. А при тому населення саме (здебільшого) майже нічого не зробило для того щоб хоч трохи підготуватись до зими. Таке враження що роки совка напрочуд відбили у людей причинно-наслідкове та логічне мислення.[/quote



Тут є один, вірніше два моменти:

1) ці всі модернізації далеко не всім по кишені, особливо зараз-мій сусід утеплював будинок в

2021, витратив більше 300000грн;

2) наввіть серед тих, хто може собі це дозволити, чимало людей просто не зроблять те з

побоювання викинути, можливо останні, гроші на вітер через воєнні ризики: тому ж таки сусіду

в стіну прилетіла мінометна міна а у вітальню "асвабадітелі" кинули гранату. Результат-ремонт та

утеплення коту під хвіст. І досі із кожного кута долинають тільки образи на владу. Влада не підготувалась Влада не зробила те. Влада не зробила се. А при тому населення саме (здебільшого) майже нічого не зробило для того щоб хоч трохи підготуватись до зими. Таке враження що роки совка напрочуд відбили у людей причинно-наслідкове та логічне мислення.Тут є один, вірніше два моменти:1) ці всі модернізації далеко не всім по кишені, особливо зараз-мій сусід утеплював будинок в2021, витратив більше 300000грн;2) наввіть серед тих, хто може собі це дозволити, чимало людей просто не зроблять те зможливо останні, гроші на вітер через воєнні ризики: тому ж таки сусідув стіну прилетіла мінометна міна а у вітальню "асвабадітелі" кинули гранату. Результат-ремонт таутеплення

а в Ізраїлі таке все не "коту під хвіст" десятки років ? а в Ізраїлі таке все не "коту під хвіст" десятки років ?



коли потрібно вмикати опалення (15 жовтня чи раніше?) та скільки Калібрів, Х-101, С-300 і т.п. прилетіло за минулий місяць у Хайфу та околиці. коли потрібно вмикати опалення (15 жовтня чи раніше?) та скільки Калібрів, Х-101, С-300 і т.п. прилетіло за минулий місяць у Хайфу та околиці. Багатьох сітуаційних проблем з жкг не було б, якщо гроші вчасно вкладалися у ппо ( й армію взагалі), як у хайфах.

Люди майже всі 70 років живуть у стані то "звичайної", то терористичної війни. Там обстріли з жертвами та руйнуваннями? - кожні декілька років.

Вивчайте їхню історію уважніше. За вас самих це ніхто робити не буде.

Україні - не першій існувати в подібних умовах, довгими роками. Це аксіома.



Й так, гіперпатерналізм - це страшне лихо пострадянського населення. Багатьох сітуаційних проблем з жкг не було б, якщо гроші вчасно вкладалися у ппо ( й армію взагалі), як у хайфах.Люди майже всі 70 років живуть у стані то "звичайної", то терористичної війни. Там обстріли з жертвами та руйнуваннями? - кожні декілька років.Вивчайте їхню історію уважніше. За вас самих це ніхто робити не буде.Україні - не першій існувати в подібних умовах, довгими роками. Це аксіома.Й так, гіперпатерналізм - це страшне лихо пострадянського населення. flysoulfly Повідомлень: 1185 З нами з: 13.01.09 Подякував: 506 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 15161718 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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