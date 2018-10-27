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Житлово-комунальне господарство в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 30 лис, 2022 12:19
drevlyanin написав: Realist написав:
Ну і після зими потрібно йти на важкі кроки та піднімати вартість газу та електрики. Бо при таких цінах стимулу у населення модернізувати/теплоізолювати будинки фактично не має від слова взагалі
.
І досі із кожного кута долинають тільки образи на владу. Влада не підготувалась Влада не зробила те. Влада не зробила се. А при тому населення саме (здебільшого) майже нічого не зробило для того щоб хоч трохи підготуватись до зими. Таке враження що роки совка напрочуд відбили у людей причинно-наслідкове та логічне мислення.
Тут є один, вірніше два моменти:
1) ці всі модернізації далеко не всім по кишені, особливо зараз-мій сусід утеплював будинок в
2021, витратив більше 300000грн;
2) наввіть серед тих, хто може собі це дозволити, чимало людей просто не зроблять те з
побоювання викинути, можливо останні, гроші на вітер через воєнні ризики: тому ж таки сусіду
в стіну прилетіла мінометна міна а у вітальню "асвабадітелі" кинули гранату. Результат-ремонт та
утеплення коту під хвіст.
Ви праві, але лише частково. Від мінометної міни та гранати постраждав ремонт, та теплоізоляція частини будинку. Але не всього!
Є таке поняття як мотивація. Без мотивації людина не робить нічого! Вона деградує.
У кожного своя мотивація, але в більшості її можна зробити спільною.
Дуже часто людина сама не спроможна створити для себе цю мотивацію (більше заробляти, менше їсти, займатись спортом і т.п.)
Тому іноді людей потрібно підштовхувати робити те, що їм не подобається, щоб потім їм стало краще. У випадку держави саме для цього і роблять реформи (правильні) або певні дії. Коли їх проводять - то всім стає погано бо всі виходять із зони комфорту, але із часом, якщо реформа або дія правильна, це приносить відчутний результат та покращення.
Я не пропоную піднімати вартість газу чи е/е відразу вдвічі чи втричі. Але я опираюсь на факти. Від коли виросла вартість газу та електрики, їхнє споживання в країні різко знизилось. Це факт. Люди почали економити. тому поступове підняття та пояснення чому так робиться - це правильно.
А на рахунок що від цього виграє якийсь олігарх, то я вам скажу так. У нас громадянське суспільство. Воно вибрало свого президента та депутатів. то нехай із них і питають. Для прикладу я не розумію чим в країні займається антимонопольний комітет, проте не маючи можливості вплинути на це тримаю свою думку про доходи олігархів при собі.
Є таке хороше правило. Якщо щось або когось критикуєш - запропонуй дієву альтернативу. Якщо не можеш - мовчи.
Якщо б хоч третина депутатів та чиновників (і президентів) в Україні використовували це правило, ми би зараз чудово жили і можливо навіть не було б війни.
Офтоп завершую.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 15:30
Realist написав:
Якщо б хоч третина депутатів та чиновників (і президентів) в Україні використовували це правило, ми би зараз чудово жили
А якщо цю третину депутатів скоротити (які під час війни систематично піднімають собі зарплату), ми жили б ще краще...
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:42
drevlyanin написав: Realist написав:
Ну і після зими потрібно йти на важкі кроки та піднімати вартість газу та електрики. Бо при таких цінах стимулу у населення модернізувати/теплоізолювати будинки фактично не має від слова взагалі
.
І досі із кожного кута долинають тільки образи на владу. Влада не підготувалась Влада не зробила те. Влада не зробила се. А при тому населення саме (здебільшого) майже нічого не зробило для того щоб хоч трохи підготуватись до зими. Таке враження що роки совка напрочуд відбили у людей причинно-наслідкове та логічне мислення.
Тут є один, вірніше два моменти:
1) ці всі модернізації далеко не всім по кишені, особливо зараз-мій сусід утеплював будинок в
2021, витратив більше 300000грн;
2) наввіть серед тих, хто може собі це дозволити, чимало людей просто не зроблять те з побоювання викинути,
можливо останні, гроші на вітер через воєнні ризики: тому ж таки сусіду
в стіну прилетіла мінометна міна а у вітальню "асвабадітелі" кинули гранату. Результат-ремонт та
утеплення коту під хвіст
.
а в Ізраїлі таке все не "коту під хвіст" десятки років ?
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:25
flysoulfly написав: drevlyanin написав: Realist написав:
Ну і після зими потрібно йти на важкі кроки та піднімати вартість газу та електрики. Бо при таких цінах стимулу у населення модернізувати/теплоізолювати будинки фактично не має від слова взагалі
.
І досі із кожного кута долинають тільки образи на владу. Влада не підготувалась Влада не зробила те. Влада не зробила се. А при тому населення саме (здебільшого) майже нічого не зробило для того щоб хоч трохи підготуватись до зими. Таке враження що роки совка напрочуд відбили у людей причинно-наслідкове та логічне мислення.
Тут є один, вірніше два моменти:
1) ці всі модернізації далеко не всім по кишені, особливо зараз-мій сусід утеплював будинок в
2021, витратив більше 300000грн;
2) наввіть серед тих, хто може собі це дозволити, чимало людей просто не зроблять те з побоювання викинути,
можливо останні, гроші на вітер через воєнні ризики: тому ж таки сусіду
в стіну прилетіла мінометна міна а у вітальню "асвабадітелі" кинули гранату. Результат-ремонт та
утеплення коту під хвіст
.
а в Ізраїлі таке все не "коту під хвіст" десятки років ?
В Ізраїлі не бував. Вам звідти мабуть видніше: коли потрібно вмикати опалення (15 жовтня чи раніше?) та скільки Калібрів, Х-101, С-300 і т.п. прилетіло за минулий місяць у Хайфу та околиці.
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drevlyanin
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:42
drevlyanin написав: flysoulfly написав: drevlyanin написав:[quote
І досі із кожного кута долинають тільки образи на владу. Влада не підготувалась Влада не зробила те. Влада не зробила се. А при тому населення саме (здебільшого) майже нічого не зробило для того щоб хоч трохи підготуватись до зими. Таке враження що роки совка напрочуд відбили у людей причинно-наслідкове та логічне мислення.[/quote
Тут є один, вірніше два моменти:
1) ці всі модернізації далеко не всім по кишені, особливо зараз-мій сусід утеплював будинок в
2021, витратив більше 300000грн;
2) наввіть серед тих, хто може собі це дозволити, чимало людей просто не зроблять те з побоювання викинути,
можливо останні, гроші на вітер через воєнні ризики: тому ж таки сусіду
в стіну прилетіла мінометна міна а у вітальню "асвабадітелі" кинули гранату. Результат-ремонт та
утеплення коту під хвіст
.
а в Ізраїлі таке все не "коту під хвіст" десятки років ?
коли потрібно вмикати опалення (15 жовтня чи раніше?) та скільки Калібрів, Х-101, С-300 і т.п. прилетіло за минулий місяць у Хайфу та околиці.
Багатьох сітуаційних проблем з жкг не було б, якщо гроші вчасно вкладалися у ппо ( й армію взагалі), як у хайфах.
Люди майже всі 70 років живуть у стані то "звичайної", то терористичної війни. Там обстріли з жертвами та руйнуваннями? - кожні декілька років.
Вивчайте їхню історію уважніше. За вас самих це ніхто робити не буде.
Україні - не першій існувати в подібних умовах, довгими роками. Це аксіома.
Й так, гіперпатерналізм - це страшне лихо пострадянського населення.
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