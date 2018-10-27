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Житлово-комунальне господарство в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 17:31
UA написав: Frant написав: UA написав:
Добрый - жестокий это лирика
Стоит боевая задача снизить потребление ЭЭ на 30%
Не вижу в голове у населения сверхзадачи экономить электричество
Не умеют - научим, не хотят заставим
Слід підвищити вартість електроенергії в 5 разів для населення.
Нормально, я за!
Хотя бы дифференцировать тариф в зависимости от объема потребления.
до 150 кВт - 1,68
до 250 кВт - 3,5
до 350 кВт - 7 грн
Выше 350 кВт - 50 грн за один киловатт
Пенсионеры в большинстве своем очень экономны и влезут в минимальный тариф.
Мне летом обленерго ставил показания от 275 кВт до 375 кВт в месяц, при потреблении около 75 кВт. Если будут такие тарифы как предлагаете - вот это пенсионеров нахлобучат наши рыжие тараканы.
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:07
striped написав: drevlyanin написав:
А що ви пропонуєте, ще й атомку подарувати таргану для "більш ефективної роботи"?
То, что я предложил - выше. В кратце - прежде чем увеличивать давление в аппарате дойки населения необходимо пересмотреть тарифоутворення. Как только тарифы копнут независимые люди, имеющие политическую волю
в стране станет еще на пару сводных батальонов Монако-Вена меньше.
Все це було б пречудово але звучить приблизно як:
І на Україні добро.
Меж горами старий Дніпро,
Неначе в молоці дитина,
Красується, любується
На всю Україну.
А понад ним зеленіють
Широкії села,
А у селах у веселих
І люде веселі.
Я скоріше повірю, що прилетять марсіани і це зроблять ніж у наших керманичів усіх кольорів і напівтонів з'явиться політична воля на таке.
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:43
треть польши - в угольном смоге. дышать невозможно. мужик знакомой, Лукаш, после очередной растопки, заходит грязный, грит, смори как мы в европе жиивём. при этом в доме - холодно.
это к тому, что не всегда хорошо, где нас нет
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:05
UA написав:
Хотя бы дифференцировать тариф в зависимости от объема потребления.
до 150 кВт - 1,68
до 250 кВт - 3,5
до 350 кВт - 7 грн
Выше 350 кВт - 50 грн за один киловатт
Пенсионеры в большинстве своем очень экономны и влезут в минимальный тариф.
Я в принципі згоден, що ні на електрику ні на не потрібно всезагальної субсидії. А при занижених тарифах так є, Нафтогаз просить чуть не трильйон грн, бо відповідно найбільшу дотацію отримають найбагатші.
Але приклад СЕС дає кейси, коли щасливі власники тягли до себе переноскою від сусідів, а свою ее заганяли по 6 грн. Так що по 50 купляти ніхто не буде.
Теперішні відключення ее мали би посприяти ще і економії газу, бо більшість сучасних котлів потребують для роботи ще і ЕЕ.
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