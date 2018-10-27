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Житлово-комунальне
господарство в контексті

Житлово-комунальне господарство в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 17:31

  UA написав:
  Frant написав:
  UA написав:Добрый - жестокий это лирика
Стоит боевая задача снизить потребление ЭЭ на 30%
Не вижу в голове у населения сверхзадачи экономить электричество
Не умеют - научим, не хотят заставим

Слід підвищити вартість електроенергії в 5 разів для населення.
Нормально, я за!

Хотя бы дифференцировать тариф в зависимости от объема потребления.
до 150 кВт - 1,68
до 250 кВт - 3,5
до 350 кВт - 7 грн
Выше 350 кВт - 50 грн за один киловатт
Пенсионеры в большинстве своем очень экономны и влезут в минимальный тариф.

Мне летом обленерго ставил показания от 275 кВт до 375 кВт в месяц, при потреблении около 75 кВт. Если будут такие тарифы как предлагаете - вот это пенсионеров нахлобучат наши рыжие тараканы. :(
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:07

  striped написав:
  drevlyanin написав:
А що ви пропонуєте, ще й атомку подарувати таргану для "більш ефективної роботи"?


То, что я предложил - выше. В кратце - прежде чем увеличивать давление в аппарате дойки населения необходимо пересмотреть тарифоутворення. Как только тарифы копнут независимые люди, имеющие политическую волю в стране станет еще на пару сводных батальонов Монако-Вена меньше.


Все це було б пречудово але звучить приблизно як:

І на Україні добро.

Меж горами старий Дніпро,

Неначе в молоці дитина,

Красується, любується

На всю Україну.

А понад ним зеленіють

Широкії села,

А у селах у веселих

І люде веселі.
Я скоріше повірю, що прилетять марсіани і це зроблять ніж у наших керманичів усіх кольорів і напівтонів з'явиться політична воля на таке. :(
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

треть польши - в угольном смоге. дышать невозможно. мужик знакомой, Лукаш, после очередной растопки, заходит грязный, грит, смори как мы в европе жиивём. при этом в доме - холодно.
это к тому, что не всегда хорошо, где нас нет
beee
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:05

Re: Житлово-комунальне господарство в контексті

  UA написав:Хотя бы дифференцировать тариф в зависимости от объема потребления.
до 150 кВт - 1,68
до 250 кВт - 3,5
до 350 кВт - 7 грн
Выше 350 кВт - 50 грн за один киловатт
Пенсионеры в большинстве своем очень экономны и влезут в минимальный тариф.

Я в принципі згоден, що ні на електрику ні на не потрібно всезагальної субсидії. А при занижених тарифах так є, Нафтогаз просить чуть не трильйон грн, бо відповідно найбільшу дотацію отримають найбагатші.
Але приклад СЕС дає кейси, коли щасливі власники тягли до себе переноскою від сусідів, а свою ее заганяли по 6 грн. Так що по 50 купляти ніхто не буде.
Теперішні відключення ее мали би посприяти ще і економії газу, бо більшість сучасних котлів потребують для роботи ще і ЕЕ.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:54

  Ой+ написав:
  UA написав:Хотя бы дифференцировать тариф в зависимости от объема потребления.
до 150 кВт - 1,68
до 250 кВт - 3,5
до 350 кВт - 7 грн
Выше 350 кВт - 50 грн за один киловатт
Пенсионеры в большинстве своем очень экономны и влезут в минимальный тариф.

Я в принципі згоден, що ні на електрику ні на не потрібно всезагальної субсидії. А при занижених тарифах так є, Нафтогаз просить чуть не трильйон грн, бо відповідно найбільшу дотацію отримають найбагатші.
Але приклад СЕС дає кейси, коли щасливі власники тягли до себе переноскою від сусідів, а свою ее заганяли по 6 грн. Так що по 50 купляти ніхто не буде.
Теперішні відключення ее мали би посприяти ще і економії газу, бо більшість сучасних котлів потребують для роботи ще і ЕЕ.

Енергоатом и Укренерго в прошлом году получили хорошую прибыль. Так что не все там плохо..
https://www.epravda.com.ua/news/2021/06/7/674713/index.amp
Чем больше потребляете тем цена дешевле должна быть. Ибо такой потребитель более интересный для компании.
Он в Молдавии люди экономии а теперь энергокомпания не получила прибыль и подняла тариф на её.
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/odna-iz-prichin-podorozhaniia-energii-grazhdane-slishkom-mnogo-sekonomili/
maza5
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 23:27

  beee написав:треть польши - в угольном смоге. дышать невозможно. мужик знакомой, Лукаш, после очередной растопки, заходит грязный, грит, смори как мы в европе жиивём. при этом в доме - холодно.
это к тому, что не всегда хорошо, где нас нет

Как организовано отопление? Вместо разогрева газовым нагревом в теплообменнике аналогично обычной топке паровоза? Почему тогда холодно, утечки в доме или теплоноситель слабо циркулирует(чисто конвекцией, насоса нет) или радиаторы относительно размеров помещений малы?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 13:03

‼В Уряді хочуть підвищити комунальні тарифи, щоб платити гідні зарплати енергетикам

Рішення можуть ухвалити після завершення опалювального сезону.

Голова НацКомісії пояснив, що підвищення тарифів дасть змогу збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також проводити аварійні відновлювальні роботи.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 13:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
В Уряді хочуть підвищити комунальні тарифи, щоб платити гідні зарплати енергетикам

Давно пора.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 14:10

  vitaliian написав:
‼В Уряді хочуть підвищити комунальні тарифи, щоб платити гідні зарплати енергетикам

Рішення можуть ухвалити після завершення опалювального сезону.

Голова НацКомісії пояснив, що підвищення тарифів дасть змогу збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також проводити аварійні відновлювальні роботи.


Можно ещё и военный сбор с 1,5% до 30-40% поднять чтоб платить достойную зарплату нашим защитникам, да и яйца с весны могут до цены страусиных подорожать.
И налог на недвигу привязать не к минималке в стране при расчёте, а к цене метра в Даймонд-Хилл и Линдене, или где там наши слуги жить полюбляють, а то отстраивать же разрушенное кацапьём тоже надо где-то деньги брать.
Принц Лимон-95й со своими соснами-Помидорами много чего умного придумать может
Главное про опыт Витьки-Батона не забывать
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 16:12

Причины подорожания воды- :?:
За його словами, водоканали розділили на три категорії:
Водоканали, які безпосередньо розташовані або в зоні бойових дій, або близько до неї.
Водоканали, розташовані далі, однак зазнали значних втрат внаслідок того, що виїхала велика кількість споживачів. «Зменшилася реалізація води. Це суттєво позначилося на фінансовому стані підприємств», — сказав Новицький.
Водоканали на заході України, де збільшилася кількість людей, збільшилося навантаження на мережі, й відповідно зросла кількість аварій.

:lol: это прелестно---повышаем потому что выехали и мало люди потребляют и тоже повышаем потому что много приехало и много аварий :D
konstantin kirovograd
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