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Житлово-комунальне господарство в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 15 бер, 2023 17:18
konstantin kirovograd
У нас в Кропивницком как? Вроде +/- так же как и было. Тоже повысят?
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dimo_0n
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Додано: Сер 15 бер, 2023 17:46
dimo_0n написав:konstantin kirovograd
У нас в Кропивницком как? Вроде +/- так же как и было. Тоже повысят?
+/- что? Тут население города в два раза выросло. Куда ни глянь АХ, АР, АН и т.д
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amtrans
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