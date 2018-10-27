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Житлово-комунальне
господарство в контексті

Житлово-комунальне господарство в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 17:18

konstantin kirovograd У нас в Кропивницком как? Вроде +/- так же как и было. Тоже повысят? :D
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 17:46

  dimo_0n написав:konstantin kirovograd У нас в Кропивницком как? Вроде +/- так же как и было. Тоже повысят? :D


+/- что? Тут население города в два раза выросло. Куда ни глянь АХ, АР, АН и т.д
amtrans
 
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