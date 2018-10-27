Житлово-комунальне господарство в контексті

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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 15 бер, 2023 18:18
konstantin kirovograd У нас в Кропивницком как? Вроде +/- так же как и было. Тоже повысят?
Додано: Сер 15 бер, 2023 18:46
Додано: Вів 20 чер, 2023 11:56
Кто сталкивался с нововведением, платить за "функционирование системы горячей воды" в Киеве?
Пришла платежка за прошлий месяц +-300 грн, за предидущий +-600 грн, горячей водой не пользуюсь, есть бойлер. Цкс ссылаеться на какоето постановление, говорит платите...
Додано: Вів 20 чер, 2023 12:04
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вже давно є. Пишу по пам'яті.
1. Абонентське обслуговування горячого водопостачання- 37.15 грн
2. АО теплопостачання - 41.15 грн.
3. Ще є АО холодної води- 36.15грн.
Літом батьки живуть на дачі- відчутне споживання. Але сплачують ( я оплачую).
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