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Житлово-комунальне
господарство в контексті

Житлово-комунальне господарство в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 18:18

konstantin kirovograd У нас в Кропивницком как? Вроде +/- так же как и было. Тоже повысят? :D
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 18:46

  dimo_0n написав:konstantin kirovograd У нас в Кропивницком как? Вроде +/- так же как и было. Тоже повысят? :D


+/- что? Тут население города в два раза выросло. Куда ни глянь АХ, АР, АН и т.д
amtrans
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 11:56

Кто сталкивался с нововведением, платить за "функционирование системы горячей воды" в Киеве?
Пришла платежка за прошлий месяц +-300 грн, за предидущий +-600 грн, горячей водой не пользуюсь, есть бойлер. Цкс ссылаеться на какоето постановление, говорит платите...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 12:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Slon_Nosov написав:Кто сталкивался с нововведением, платить за "функционирование системы горячей воды" в Киеве?
Пришла платежка за прошлий месяц +-300 грн, за предидущий +-600 грн, горячей водой не пользуюсь, есть бойлер. Цкс ссылаеться на какоето постановление, говорит платите...
Вже давно є. Пишу по пам'яті.
1. Абонентське обслуговування горячого водопостачання- 37.15 грн
2. АО теплопостачання - 41.15 грн.
3. Ще є АО холодної води- 36.15грн.
Літом батьки живуть на дачі- відчутне споживання. Але сплачують ( я оплачую).
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 14:43

Re: Житлово-комунальне господарство в контексті

  lel написав:о є. Пишу по пам'яті.
1. Абонентське обслуговування горячого водопостачання- 37.15 грн
2. АО теплопостачання - 41.15 грн.
3. Ще є АО холодної води- 36.15грн.


Так, це дійсно давно, але
мова саме про окрему цифру 300 грн
в графі теплопосточання.
Те що займались здирництвом у 50-100 грн ладно, але зараз за два місяця хочуть 900 грн ні за що... :evil:
Slon_Nosov
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