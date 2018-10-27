RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Житлово-комунальне
господарство в контексті

Житлово-комунальне господарство в контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 33343536>
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 13:25

cherchiltank , а де він? Я бачив в підвалі приміщення з лічильником. Що там обслуговувати? Тепло від ТЕЦ.
В залежності яка у мене робота. У мене багато відряджень. Не вийшло б. А якби був домашній котик… 10 кгрн за неважко роботу, да ще і всі ледве руки не цілують 😀

Я йому не заздрю, але навіть є бажаючі його підсидіти.
Hotab
 
Повідомлень: 9408
З нами з: 15.02.09
Подякував: 590 раз.
Подякували: 2016 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 13:40

  Hotab написав:cherchiltank , а де він? Я бачив в підвалі приміщення з лічильником. Що там обслуговувати? Тепло від ТЕЦ.
В залежності яка у мене робота. У мене багато відряджень. Не вийшло б. А якби був домашній котик… 10 кгрн за неважко роботу, да ще і всі ледве руки не цілують 😀

Я йому не заздрю, але навіть є бажаючі його підсидіти.


Там теплообмінник зазвичай і його треба періодично чистити, плюс сезонне обслуговування перед запуском опалення - якісь нюанси є
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 378
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 13:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну і на рахунок 10 тисяч за неважко роботу -сумно що 250 баксів в місяць взагалі вважаються оплатою за роботу - навіть в Албанії думаю посміялися б)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 378
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 14:03

cherchiltank багато людей ходить з ранку до вечора за 10. А тут періодично реагуй на виклики. Я б якби лежав на пузі на пенсії, не працював, так 10 до 20-Ки було б непоганою прибавкою. Без напрягів.

За теплообмінник не знаю. Там звичайна труба заходить в підвал (дві, бо ще зворотня) , кран, лічильник, пішло по стоякам розходитись. Не бачив що там треба обслуговувати.
Hotab
 
Повідомлень: 9408
З нами з: 15.02.09
Подякував: 590 раз.
Подякували: 2016 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 14:24

  Hotab написав:cherchiltank багато людей ходить з ранку до вечора за 10. А тут періодично реагуй на виклики. Я б якби лежав на пузі на пенсії, не працював, так 10 до 20-Ки було б непоганою прибавкою. Без напрягів.

За теплообмінник не знаю. Там звичайна труба заходить в підвал (дві, бо ще зворотня) , кран, лічильник, пішло по стоякам розходитись. Не бачив що там треба обслуговувати.

Ну для пенсіонера - згоден - добавка до пенсії
А по теплу - мабуть у старих будинках так і є, у нових (тих що будували з 1990 -х) - теплоносій підходить до теплообміннику а через нього нагріває гарячу воду для кранів та воду для батарей опалення - ну і насоси щоб це прокачувати
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 378
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 15:16

cherchiltank , та хз… нема такого, хоч і новий будинок. Саме ТЕЦівський теплоносій заходить в будинок, в квартири, і виходить з нього. Лічильник на кожну квартиру, бо подача горизонтальна.
Я розумію про що ви, є необхідні знання. У нас не так.
Hotab
 
Повідомлень: 9408
З нами з: 15.02.09
Подякував: 590 раз.
Подякували: 2016 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 15:22

  Hotab написав:cherchiltank , та хз… нема такого, хоч і новий будинок. Саме ТЕЦівський теплоносій заходить в будинок, в квартири, і виходить з нього. Лічильник на кожну квартиру, бо подача горизонтальна.
Я розумію про що ви, є необхідні знання. У нас не так.

А гаряча вода як заходить? При температурі теплоносія зразу з ТЕЦ? Мені все ж здається що це мʼяко кажучи неефективно - теплообмінник має бути хоча б на гарячу воду
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 378
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 15:37

cherchiltank , гарячої води нема років 20)
Бойлери всюди)
Hotab
 
Повідомлень: 9408
З нами з: 15.02.09
Подякував: 590 раз.
Подякували: 2016 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 16:41

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:
Ну попробуйте зібрати ці 200 тисяч в хрущовці, навіть 2000 попробуйте)

даже в малоквартирном новострое это невозможно

Отак і будуть через 20 років стояти модні будинки з працюючим одним ліфтом, з непрацюючими ролетами в паркінг та домофоном замість консьержу) і це ще ціни на опалення і газ фактично смішні

+1

"Любой концептуальный новострой сразу после сдачи начинает свой путь к бабушатнику" (ТМ rjkz).
Вообще, интересно читать про то что происходит с ОСББ сейчас, а когда я писал это лет...много назад, в меня тапки кидали.
Придет время и ОСББ начнут отключать от коммуникаций за неуплату.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14991
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7788 раз.
Подякували: 4762 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 16:46

Re: Житлово-комунальне господарство в контексті

rjkz написав:
  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:даже в малоквартирном новострое это невозможно

Отак і будуть через 20 років стояти модні будинки з працюючим одним ліфтом, з непрацюючими ролетами в паркінг та домофоном замість консьержу) і це ще ціни на опалення і газ фактично смішні

+1

"Любой концептуальный новострой сразу после сдачи начинает свой путь к бабушатнику" (ТМ rjkz).
Вообще, интересно читать про то что происходит с ОСББ сейчас, а когда я писал это лет...много назад, в меня тапки кидали.
Придет время и ОСББ начнут отключать от коммуникаций за неуплату.
ЖЕКи теж не показали себе з більш кращої сторони
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33383
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7780 раз.
 
Профіль
4
7
3
  #<1 ... 33343536>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок енергоносіїв в контексті 1 ... 204, 205, 206
дарий » Суб 27 жов, 2018 20:55
2051 566003
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2023 12:31
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4073)
12.07.2023 17:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.