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Житлово-комунальне господарство в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 12 лип, 2023 13:25
cherchiltank , а де він? Я бачив в підвалі приміщення з лічильником. Що там обслуговувати? Тепло від ТЕЦ.
В залежності яка у мене робота. У мене багато відряджень. Не вийшло б. А якби був домашній котик… 10 кгрн за неважко роботу, да ще і всі ледве руки не цілують 😀
Я йому не заздрю, але навіть є бажаючі його підсидіти.
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Hotab
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Додано: Сер 12 лип, 2023 13:40
Hotab написав:cherchiltank
, а де він? Я бачив в підвалі приміщення з лічильником. Що там обслуговувати? Тепло від ТЕЦ.
В залежності яка у мене робота. У мене багато відряджень. Не вийшло б. А якби був домашній котик… 10 кгрн за неважко роботу, да ще і всі ледве руки не цілують 😀
Я йому не заздрю, але навіть є бажаючі його підсидіти.
Там теплообмінник зазвичай і його треба періодично чистити, плюс сезонне обслуговування перед запуском опалення - якісь нюанси є
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cherchiltank
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Додано: Сер 12 лип, 2023 13:42
Ну і на рахунок 10 тисяч за неважко роботу -сумно що 250 баксів в місяць взагалі вважаються оплатою за роботу - навіть в Албанії думаю посміялися б)
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Додано: Сер 12 лип, 2023 14:03
cherchiltank багато людей ходить з ранку до вечора за 10. А тут періодично реагуй на виклики. Я б якби лежав на пузі на пенсії, не працював, так 10 до 20-Ки було б непоганою прибавкою. Без напрягів.
За теплообмінник не знаю. Там звичайна труба заходить в підвал (дві, бо ще зворотня) , кран, лічильник, пішло по стоякам розходитись. Не бачив що там треба обслуговувати.
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Hotab
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Додано: Сер 12 лип, 2023 14:24
Hotab написав:cherchiltank
багато людей ходить з ранку до вечора за 10. А тут періодично реагуй на виклики. Я б якби лежав на пузі на пенсії, не працював, так 10 до 20-Ки було б непоганою прибавкою. Без напрягів.
За теплообмінник не знаю. Там звичайна труба заходить в підвал (дві, бо ще зворотня) , кран, лічильник, пішло по стоякам розходитись. Не бачив що там треба обслуговувати.
Ну для пенсіонера - згоден - добавка до пенсії
А по теплу - мабуть у старих будинках так і є, у нових (тих що будували з 1990 -х) - теплоносій підходить до теплообміннику а через нього нагріває гарячу воду для кранів та воду для батарей опалення - ну і насоси щоб це прокачувати
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Додано: Сер 12 лип, 2023 15:16
cherchiltank , та хз… нема такого, хоч і новий будинок. Саме ТЕЦівський теплоносій заходить в будинок, в квартири, і виходить з нього. Лічильник на кожну квартиру, бо подача горизонтальна.
Я розумію про що ви, є необхідні знання. У нас не так.
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Hotab
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Додано: Сер 12 лип, 2023 15:22
Hotab написав:cherchiltank
, та хз… нема такого, хоч і новий будинок. Саме ТЕЦівський теплоносій заходить в будинок, в квартири, і виходить з нього. Лічильник на кожну квартиру, бо подача горизонтальна.
Я розумію про що ви, є необхідні знання. У нас не так.
А гаряча вода як заходить? При температурі теплоносія зразу з ТЕЦ? Мені все ж здається що це мʼяко кажучи неефективно - теплообмінник має бути хоча б на гарячу воду
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Додано: Сер 12 лип, 2023 15:37
cherchiltank , гарячої води нема років 20)
Бойлери всюди)
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Додано: Сер 12 лип, 2023 16:41
cherchiltank написав: vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
Ну попробуйте зібрати ці 200 тисяч в хрущовці, навіть 2000 попробуйте)
даже в малоквартирном новострое это невозможно
Отак і будуть через 20 років стояти модні будинки з працюючим одним ліфтом, з непрацюючими ролетами в паркінг та домофоном замість консьержу) і це ще ціни на опалення і газ фактично смішні
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"Любой концептуальный новострой сразу после сдачи начинает свой путь к бабушатнику" (ТМ rjkz).
Вообще, интересно читать про то что происходит с ОСББ сейчас, а когда я писал это лет...много назад, в меня тапки кидали.
Придет время и ОСББ начнут отключать от коммуникаций за неуплату.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 16:46
rjkz написав: cherchiltank написав: vitaliiangel написав:
даже в малоквартирном новострое это невозможно
Отак і будуть через 20 років стояти модні будинки з працюючим одним ліфтом, з непрацюючими ролетами в паркінг та домофоном замість консьержу) і це ще ціни на опалення і газ фактично смішні
+1
"Любой концептуальный новострой сразу после сдачи начинает свой путь к бабушатнику" (ТМ rjkz).
Вообще, интересно читать про то что происходит с ОСББ сейчас, а когда я писал это лет...много назад, в меня тапки кидали.
Придет время и ОСББ начнут отключать от коммуникаций за неуплату.
ЖЕКи теж не показали себе з більш кращої сторони
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