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Житлово-комунальне господарство в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 12 лип, 2023 16:58
Faceless написав: cherchiltank написав: vitaliiangel написав:
Отак і будуть через 20 років стояти модні будинки з працюючим одним ліфтом, з непрацюючими ролетами в паркінг та домофоном замість консьержу) і це ще ціни на опалення і газ фактично смішні
Якщо відпочатку роботу більш-менш грамотно організували, то цілком можливо зберегти все більш-менш в живому вигляді. ОСББ може брати кредити для таких масштабних робіт, як наприклад заміна ліфта, головне не запускати те, щоб не довелося міняти кілька одразу
Ну это ваще здорово.
Давайте я вам расскажу что происходит с нйскими "осбб" когда они берут кредит и не выплачивают.
Банк забирает собственность осбб, всю.
Нет, жильцов никто на мороз не выгоняет. Просто они из собственников превращаются в арендаторов.
Все хорошо, прекрасная маркиза.
И вот стоит такой ОСББ возле ЦП (не придуманного в Киеве, а именно того самого, оригинального, возле которого "Парк авеню" (опять-же не киевский) с квартирами по 165 млн баксов) а квартиры там по 150 куе. Смотришь на такое объявление и не понимаешь в чем дело, а тут еще оказывается куча других квартир из этого самого ОСББ продается и все по бросовой цене. И везде условие - только КЭШ, то есть не в мортгидж. Почему? Потому что банк не даст мортгидж. Он проверит финансовое состояние ОСББ и выяснит, что оно в полной ж0пе. А сам дом еще чуть-чуть и заберет другой банк. И все пытаются выскочить из летящего под откос вагона.
Мы с Либо пару лет назад тут на ветке обсуждали такие варианты на конктетном примере.
А Начиналось все много лет назад, когда власти НЙ начали загонять жителей кондо в коопы (осбб). И таки многих загнали.
Сейчас в тех немногих старых домах, которые не влезли в это ярмо, квартиры стоят почти в 2 раза дороже, чем в ОСББ. "В колхоз вступить можно, но выйти нельзя".
Можете этот пост распечатать, заламинировать и повесить на стену.
Когда это произойдет, вы будете его перечитывать с теплыми чувствами.
Самое смешное, что в Украине есть ОСББ и есть УК, а в НЙ есть КООПЫ (осбб) и кондо, но и те и другие обслуживаются УК (менеджментом).
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Додано: Сер 12 лип, 2023 17:10
cherchiltank написав:
Ситуація обично така - є наприклад крутий комплекс, при ньому є ук забудовника, яка ставить тариф наприклад 30 грн за метр - при цьому все красиво, все робиться і функціонує, щасливі новосьоли платять але в домових чатах починають кричати що дорого і взагалі давайте зробимо осбб, а далі 2 варіанта - за 10 років ук знімає вершки, і не заважає створити осбб з дешевою квартплатою - всі гроші на ремонт звісно випаровуються разом з ук або їх потратили на боротьбу з неплатниками, а осбб садить старого діда замість охорони і бабку в підʼїзд яка там і ночує, або ж ук продовжує функціонувати але зважаючи на неплатежі та неможливість підняти тариф перетворюється в звичайний жек
- типу двір підмели сміття вивезли а більше грошей нема - ось і вся історія)
С чем боролись на то и напоролись.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 17:12
Hotab написав:cherchiltank
, тому осбб (якщо є кворум) треба формувати з перших днів. А поки все нове і не тягне витрат, акумулювати гроші. В тому числі депозитами.
Разворуют.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 17:18
cherchiltank написав:
Як адвокат скажу - одна судова справа по заборгованості тисяч в 20 гривень йде десь пару років і коштує ті ж 20 тисяч, неплатники це все знають і в осбб теж знають, тому на борги які менше 20 тисяч не звертають уваги
У нас активисткой по созданию осбб была особа, которая висела ЖЭКу 33 тысячи гривен. И это много лет назад...и это сколько лет по тем еще тарифам сундучились эти долги. Это не гривны 23 года.
Ее мамаща была бухгалтером того самого жэка, который в конце концов закрыли и я так понимаю, долги списали.
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Додано: Сер 12 лип, 2023 17:19
rjkz написав:
Давайте я вам расскажу что происходит с нйскими "осбб" когда они берут кредит и не выплачивают.
Банк забирает собственность осбб, всю.
На практиці не доводилося ще стикатися з кредитами ОСББ в Україні, але що я побачив поки цікавився питанням - банк не може забрати властість ОСББ, ніхто не перетворюється в орендарів (в Україні схема, як в США, в принципі неможлива), і навіть немає застави як такої. Натомість умовою є переведення рахунків ОСББ в банк кредитор і відповідно право стягнення з надходжень на ці рахунки.
Ну і відповідо навряд чи ОСББ може розраховувати на якісь значні суми позик, але ліфт замінити чи провести якісь роботи думаю можна
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Додано: Сер 12 лип, 2023 17:23
Bolt написав: vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
В мене тариф по одному осбб 10 грн метр вже років 5 - а в момент створення був 5 грн (коли доляр був теж 5 грн) - на зібраннях з метою підняти тариф - я думав що знаходжуся в богадільні- люди щиро вважають що відремонтувати ліфт та теплопункт коштує пара тисяч гривень а прибиральниця за 5 тисяч в місяць буде їм павутиння знімати в кутках)
пару лет назад уборщица сказала что хочет зарплату 8кгрн. все конечно возмутились, да как она смеет такие огромные суммы требовать с бедных жильцов, управитель предложил жильцам внести свои кандидатуры (включая себя лично) и чат приутих. Пришлось согласиться на её условия.
На сколько знаю, у нас в ОСББ уборщица на минималке сидит. Народ, чот так возмущается, что не очень хорошо убирает. Меня с одной стороны подмывает написать в Чат, что хрен бы я за такие деньги работал, с другой не пишу, бо ещё квартплату поднимут.
В атб або в сильпо за мінімалку прибиральниця 8 годин на ногах 5/7, а в осбб у нас 2-3 години, коли дощ/сніг не працює, живе в цьомуж будинку, тобто ніяуих витрат на дорогу до роботи....
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Додано: Сер 12 лип, 2023 17:27
Феодал написав: cherchiltank написав: hume написав:
Поэтому маленькие дома типа хрущей, девятиэтажек, и свечек панелек на пару подъездов типа бас не могут адекватно отчислять на осбб, мало жилой площади, либо нужно устанавливать тариф несоизмеримый с качеством жилья.
Саме тому підʼїзди в таких домах виглядають як бомжарні, а вибите вікно можуть не міняти а задєлать фанєркой, про систему опалення та водопостачання в будинку я промовчу, а ремонт даху напевно ляже на міський бюджет
ремонт даху - ляже на жителів останнього поверху, знав такі випадки, у людей квартири заливало, а гроші на ремонт не виділялись
Тому і квартири на останньому поверсі коштують менше ніж всередині
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Додано: Сер 12 лип, 2023 17:28
vitaliiangel написав: hume написав: vitaliiangel написав:
[
фонд оплаты труда 80% затратной части осбб
Поэтому маленькие дома типа хрущей, девятиэтажек, и свечек панелек на пару подъездов типа бас не могут адекватно отчислять на осбб, мало жилой площади, либо нужно устанавливать тариф несоизмеримый с качеством жилья.
и эта проблема выстрелит. для них нужны частные жэки
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Додано: Сер 12 лип, 2023 17:31
Hotab написав:vitaliiangel , вроде даже и закон запрещает. Это УК может на несколько домой. А ОСЬБ на один, и председатель с правлением - жильцы этого дома.
В нас осбб на 3 будинки, а у знайомого на 2а
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Додано: Сер 12 лип, 2023 17:33
Hotab написав:vitaliiangel , вроде даже и закон запрещает...
яка стаття Закону?
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