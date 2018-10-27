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Житлово-комунальне
господарство в контексті

Житлово-комунальне господарство в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 17:40

Re: Житлово-комунальне господарство в контексті

cherchiltank написав:
  Hotab написав:cherchiltank , питання не в сумі, а прозорості використання. В Херсоні квартплата (перед війною) була 4-5 грн. Але за ці гроші поміняли в МЗК всі лампи на діодні, вікна в підвал поставили, поливали газони, посадили дерева. Поточні ремонти (якщо рвало труби в МЗК чи забивало каналью через масові ремонти).
Голова платив собі мінімалку і + 0.5 мінімалки за відсутнього бухгалтера. Бо сам все рахував і друкував платіжки. Була і основна робота у нього.
Не залишалось нічого, все витрачалось. Але було видно куди.

Ну таких випадків де голова осбб працював би фактично безкоштовно та ще на совість можна на пальцях перерахувати - що буде з будинком коли цей альтруіст піде?)
Суддя Князєв отримуваа зарплату 600к+ - працював на совість?
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:33

  cherchiltank написав:Як адвокат скажу - одна судова справа по заборгованості тисяч в 20 гривень йде десь пару років і коштує ті ж 20 тисяч, неплатники це все знають і в осбб теж знають, тому на борги які менше 20 тисяч не звертають уваги

В нас в ОСББ (Київ) адвокат бере 3500 за справу. Плюс судовий збір тощо. Вже 6 рішень є. Суми від 7000 грн, термін - десь рік до рішення.
Илата Наволач
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