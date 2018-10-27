|
|
Житлово-комунальне господарство в контексті
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 12 лип, 2023 17:40
cherchiltank написав: Hotab написав:cherchiltank
, питання не в сумі, а прозорості використання. В Херсоні квартплата (перед війною) була 4-5 грн. Але за ці гроші поміняли в МЗК всі лампи на діодні, вікна в підвал поставили, поливали газони, посадили дерева. Поточні ремонти (якщо рвало труби в МЗК чи забивало каналью через масові ремонти).
Голова платив собі мінімалку і + 0.5 мінімалки за відсутнього бухгалтера. Бо сам все рахував і друкував платіжки. Була і основна робота у нього.
Не залишалось нічого, все витрачалось. Але було видно куди.
Ну таких випадків де голова осбб працював би фактично безкоштовно та ще на совість можна на пальцях перерахувати - що буде з будинком коли цей альтруіст піде?)
Суддя Князєв отримуваа зарплату 600к+ - працював на совість?
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 1113
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лип, 2023 18:33
cherchiltank написав:
Як адвокат скажу - одна судова справа по заборгованості тисяч в 20 гривень йде десь пару років і коштує ті ж 20 тисяч, неплатники це все знають і в осбб теж знають, тому на борги які менше 20 тисяч не звертають уваги
В нас в ОСББ (Київ) адвокат бере 3500 за справу. Плюс судовий збір тощо. Вже 6 рішень є. Суми від 7000 грн, термін - десь рік до рішення.
-
Илата Наволач
-
-
- Повідомлень: 245
- З нами з: 23.09.08
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2051
|566007
|