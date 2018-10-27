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Житлово-комунальне
господарство в контексті

Житлово-комунальне господарство в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 17:40

Re: Житлово-комунальне господарство в контексті

cherchiltank написав:
  Hotab написав:cherchiltank , питання не в сумі, а прозорості використання. В Херсоні квартплата (перед війною) була 4-5 грн. Але за ці гроші поміняли в МЗК всі лампи на діодні, вікна в підвал поставили, поливали газони, посадили дерева. Поточні ремонти (якщо рвало труби в МЗК чи забивало каналью через масові ремонти).
Голова платив собі мінімалку і + 0.5 мінімалки за відсутнього бухгалтера. Бо сам все рахував і друкував платіжки. Була і основна робота у нього.
Не залишалось нічого, все витрачалось. Але було видно куди.

Ну таких випадків де голова осбб працював би фактично безкоштовно та ще на совість можна на пальцях перерахувати - що буде з будинком коли цей альтруіст піде?)
Суддя Князєв отримуваа зарплату 600к+ - працював на совість?
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:33

  cherchiltank написав:Як адвокат скажу - одна судова справа по заборгованості тисяч в 20 гривень йде десь пару років і коштує ті ж 20 тисяч, неплатники це все знають і в осбб теж знають, тому на борги які менше 20 тисяч не звертають уваги

В нас в ОСББ (Київ) адвокат бере 3500 за справу. Плюс судовий збір тощо. Вже 6 рішень є. Суми від 7000 грн, термін - десь рік до рішення.
Илата Наволач
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 20:46

Re: Житлово-комунальне господарство в контексті

Илата Наволач написав:
  cherchiltank написав:Як адвокат скажу - одна судова справа по заборгованості тисяч в 20 гривень йде десь пару років і коштує ті ж 20 тисяч, неплатники це все знають і в осбб теж знають, тому на борги які менше 20 тисяч не звертають уваги

В нас в ОСББ (Київ) адвокат бере 3500 за справу. Плюс судовий збір тощо. Вже 6 рішень є. Суми від 7000 грн, термін - десь рік до рішення.
Зараз під час війни стягнення боргів за жкг відновили законодавчо?
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 20:47

  Faceless написав:
  rjkz написав:Давайте я вам расскажу что происходит с нйскими "осбб" когда они берут кредит и не выплачивают.
Банк забирает собственность осбб, всю.

На практиці не доводилося ще стикатися з кредитами ОСББ в Україні, але що я побачив поки цікавився питанням - банк не може забрати властість ОСББ, ніхто не перетворюється в орендарів (в Україні схема, як в США, в принципі неможлива), і навіть немає застави як такої. Натомість умовою є переведення рахунків ОСББ в банк кредитор і відповідно право стягнення з надходжень на ці рахунки.
Ну і відповідо навряд чи ОСББ може розраховувати на якісь значні суми позик, але ліфт замінити чи провести якісь роботи думаю можна


Во-первых, наберитесь терпения. Уверен в НЙ тоже не создавали прецендентов, пока по максимуму не загнали оленей в осбб. Все самое интересное еще впереди.
Во-вторых, поинтересуйтесь сколько стоит замена даже не всего лифта, а только машины. Добавте к этому %% и другие платежи по обслуживанию кредита.
Уверен, условные 500 гривен на ремонт подъезда - это цветочки, на которые сброситься - проблема.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 21:08

Re: Житлово-комунальне господарство в контексті

rjkz написав:
  Faceless написав:
  rjkz написав:Давайте я вам расскажу что происходит с нйскими "осбб" когда они берут кредит и не выплачивают.
Банк забирает собственность осбб, всю.

На практиці не доводилося ще стикатися з кредитами ОСББ в Україні, але що я побачив поки цікавився питанням - банк не може забрати властість ОСББ, ніхто не перетворюється в орендарів (в Україні схема, як в США, в принципі неможлива), і навіть немає застави як такої. Натомість умовою є переведення рахунків ОСББ в банк кредитор і відповідно право стягнення з надходжень на ці рахунки.
Ну і відповідо навряд чи ОСББ може розраховувати на якісь значні суми позик, але ліфт замінити чи провести якісь роботи думаю можна


Во-первых, наберитесь терпения. Уверен в НЙ тоже не создавали прецендентов, пока по максимуму не загнали оленей в осбб. Все самое интересное еще впереди.
Во-вторых, поинтересуйтесь сколько стоит замена даже не всего лифта, а только машины. Добавте к этому %% и другие платежи по обслуживанию кредита.
Уверен, условные 500 гривен на ремонт подъезда - это цветочки, на которые сброситься - проблема.

Саме тому централізоване фінансування умовного ліфта (десь 1,5 млн грн) з внесенням частки в платіж для всіх буде ефективніше за "збори". Навіть з переплатами за %%, але через платіжки для всіх, а не добровільні нерегулярні внески від приблизно половини'
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 21:28

  rjkz написав:Банк забирает собственность осбб, всю.
Нет, жильцов никто на мороз не выгоняет. Просто они из собственников превращаются в арендаторов.
Могу понять схему когда пайщики выступают поручителями по кредиту, иначе членство в осбб требует передачи в полное управление осбб своими активами? или как можно забрать то что осбб не принадлежит? разьясните. И какой размер должен быть кредита, чтобы банк конфисковал все квартиры? абсурд, обеспечение конечно может превышать сумму кредита, но не в тысячи раз.
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