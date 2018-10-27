Житлово-комунальне господарство в контексті

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 38394041 Додано: Суб 13 січ, 2024 12:17 cherchiltank написав: Slon_Nosov написав: cherchiltank написав: Доречі жодного разу не мав боргу за комунальні послуги і жодного разу нічого зайвого мені не нараховували - дивно, правда?) Доречі жодного разу не мав боргу за комунальні послуги і жодного разу нічого зайвого мені не нараховували - дивно, правда?)



Після того як почали нараховувати якись борги за опалення влітку, я перестав платити зовсім. Чому цифри на місяць гуляють від 60 грн до 300 грн незрозуміло.

Це в них останніх пару років зветься за "існуання системи опалення"...

До речі опалення увімкнув 25 листопада, в квартирі температура була 21-22, але жінці холодно. За грудень використав 0,6 гкал на палювальну площу: 82.2м2, +-1000 грн, ще +-500 мабуть накинули за мопи, або знову десь дуркують.

Поки що починати сплачувани нараховане бажання немає.





Після того як почали нараховувати якись борги за опалення влітку, я перестав платити зовсім. Чому цифри на місяць гуляють від 60 грн до 300 грн незрозуміло.Це в них останніх пару років зветься за "існуання системи опалення"...До речі опалення увімкнув 25 листопада, в квартирі температура була 21-22, але жінці холодно. За грудень використав 0,6 гкал на палювальну площу: 82.2м2, +-1000 грн, ще +-500 мабуть накинули за мопи, або знову десь дуркують.Поки що починати сплачувани нараховане бажання немає.

Саме тому борги і нараховують по влітку підбивають загальне споживання будинку - так як половина покази не подає або подає невчасно - не баланс розкидається на всіх) Саме тому борги і нараховують по влітку підбивають загальне споживання будинку - так як половина покази не подає або подає невчасно - не баланс розкидається на всіх)



це не борги, раніше я сплачував лише по лічильнику, якщо не вмикав опалення то було нуль грн, потім постачальники вирішили грабувати незалежно від спожівання тепла. Це наче населення примушують економити і при цьому піднімають тарифи, т.к. апетити обленерго не зменьшуються. Споживаєшь меньше, а плата постійно зростає...

За тепло, спочатку весною сказали що +-150 грн то корегування, наступногомісяця нуль, потім ще кажуть корегуання але це вже серед літа на +-300 грн. Фінал, третій рік не плачу за опалення... Цікаво, що там з ісковою давністью три роки? це не борги, раніше я сплачував лише по лічильнику, якщо не вмикав опалення то було нуль грн, потім постачальники вирішили грабувати незалежно від спожівання тепла. Це наче населення примушують економити і при цьому піднімають тарифи, т.к. апетити обленерго не зменьшуються. Споживаєшь меньше, а плата постійно зростає...За тепло, спочатку весною сказали що +-150 грн то корегування, наступногомісяця нуль, потім ще кажуть корегуання але це вже серед літа на +-300 грн. Фінал, третій рік не плачу за опалення... Цікаво, що там з ісковою давністью три роки? Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Суб 13 січ, 2024 12:28, всього редагувалось 3 разів. Slon_Nosov

Повідомлень: 2410 З нами з: 13.07.09 Подякував: 1026 раз. Подякували: 701 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 12:19 Феодал написав: cherchiltank написав: Доречі жодного разу не мав боргу за комунальні послуги і жодного разу нічого зайвого мені не нараховували - дивно, правда?) Доречі жодного разу не мав боргу за комунальні послуги і жодного разу нічого зайвого мені не нараховували - дивно, правда?)

З такою вдачею можна грати у лотерею

у мене в Укриїні залишилось кілька об*єктів, і по кожному якийсь цікавий борг від 1-2 к грн, одна з моїх історій про квартиру 38м.кв:



зламався у мене лічильник єлектроенергії, зразу оформив заявку, десь місяць прожив без лічильника і рахунок вони мені виставили 1 300 грн/місяць. а за звичай я сплачую по лічильнику 200-300 грн/місяць

Відбулось це в серпні, і платити за цей випадок я не збираюсь.

Ми повинні побудувати справедливе суспільство З такою вдачею можна грати у лотереюу мене в Укриїні залишилось кілька об*єктів, і по кожному якийсь цікавий борг від 1-2 к грн, одна з моїх історій про квартиру 38м.кв:зламався у мене лічильник єлектроенергії, зразу оформив заявку, десь місяць прожив без лічильника і рахунок вони мені виставили 1 300 грн/місяць. а за звичай я сплачую по лічильнику 200-300 грн/місяцьВідбулось це в серпні, і платити за цей випадок я не збираюсь.Ми повинні побудувати справедливе суспільство

а ще постійно різні переформатування, то була одна організація, то друга, то тій переплатив, іншій недоплатив, а потім ще раз переформатування і їх уже три, а гроші "нетудаоплачені" взад не вернеш а ще постійно різні переформатування, то була одна організація, то друга, то тій переплатив, іншій недоплатив, а потім ще раз переформатування і їх уже три, а гроші "нетудаоплачені" взад не вернеш flyman

Повідомлень: 33847 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1571 раз. Подякували: 2736 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 12:37 Slon_Nosov написав: cherchiltank написав: Slon_Nosov написав:

Після того як почали нараховувати якись борги за опалення влітку, я перестав платити зовсім. Чому цифри на місяць гуляють від 60 грн до 300 грн незрозуміло.

Це в них останніх пару років зветься за "існуання системи опалення"...

До речі опалення увімкнув 25 листопада, в квартирі температура була 21-22, але жінці холодно. За грудень використав 0,6 гкал на палювальну площу: 82.2м2, +-1000 грн, ще +-500 мабуть накинули за мопи, або знову десь дуркують.

Поки що починати сплачувани нараховане бажання немає.





Після того як почали нараховувати якись борги за опалення влітку, я перестав платити зовсім. Чому цифри на місяць гуляють від 60 грн до 300 грн незрозуміло.Це в них останніх пару років зветься за "існуання системи опалення"...До речі опалення увімкнув 25 листопада, в квартирі температура була 21-22, але жінці холодно. За грудень використав 0,6 гкал на палювальну площу: 82.2м2, +-1000 грн, ще +-500 мабуть накинули за мопи, або знову десь дуркують.Поки що починати сплачувани нараховане бажання немає.

Саме тому борги і нараховують по влітку підбивають загальне споживання будинку - так як половина покази не подає або подає невчасно - не баланс розкидається на всіх) Саме тому борги і нараховують по влітку підбивають загальне споживання будинку - так як половина покази не подає або подає невчасно - не баланс розкидається на всіх)



це не борги, раніше я сплачував лише по лічильнику, якщо не вмикав опалення то було нуль грн, потім постачальники вирішили грабувати незалежно від спожівання тепла. Це наче населення примушують економити і при цьому піднімають тарифи, т.к. апетити обленерго не зменьшуються. Споживаєшь меньше, а плата постійно зростає...

За тепло, спочатку весною сказали що +-150 грн то корегування, наступногомісяця нуль, потім ще кажуть корегуання але це вже серед літа на +-300 грн. Фінал, третій рік не плачу за опалення... Цікаво, що там з ісковою давністью три роки? це не борги, раніше я сплачував лише по лічильнику, якщо не вмикав опалення то було нуль грн, потім постачальники вирішили грабувати незалежно від спожівання тепла. Це наче населення примушують економити і при цьому піднімають тарифи, т.к. апетити обленерго не зменьшуються. Споживаєшь меньше, а плата постійно зростає...За тепло, спочатку весною сказали що +-150 грн то корегування, наступногомісяця нуль, потім ще кажуть корегуання але це вже серед літа на +-300 грн. Фінал, третій рік не плачу за опалення... Цікаво, що там з ісковою давністью три роки?

В нашому ОСББ Теплоенерго офіційно грабуж кожного десь на 200-300 грн. Називається втрати на функціонування с-ми гарячого водопостачання. Різницю між квартирними лічильниками ГВ і загальнобудинковим лічильником тепла розкидують на всі квартири. В нашому ОСББ Теплоенерго офіційно грабуж кожного десь на 200-300 грн. Називається втрати на функціонування с-ми гарячого водопостачання. Різницю між квартирними лічильниками ГВ і загальнобудинковим лічильником тепла розкидують на всі квартири. Bolt Повідомлень: 2673 З нами з: 09.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 12:39 flyman написав: Феодал написав: cherchiltank написав: Доречі жодного разу не мав боргу за комунальні послуги і жодного разу нічого зайвого мені не нараховували - дивно, правда?) Доречі жодного разу не мав боргу за комунальні послуги і жодного разу нічого зайвого мені не нараховували - дивно, правда?)

З такою вдачею можна грати у лотерею

у мене в Укриїні залишилось кілька об*єктів, і по кожному якийсь цікавий борг від 1-2 к грн, одна з моїх історій про квартиру 38м.кв:



зламався у мене лічильник єлектроенергії, зразу оформив заявку, десь місяць прожив без лічильника і рахунок вони мені виставили 1 300 грн/місяць. а за звичай я сплачую по лічильнику 200-300 грн/місяць

Відбулось це в серпні, і платити за цей випадок я не збираюсь.

Ми повинні побудувати справедливе суспільство З такою вдачею можна грати у лотереюу мене в Укриїні залишилось кілька об*єктів, і по кожному якийсь цікавий борг від 1-2 к грн, одна з моїх історій про квартиру 38м.кв:зламався у мене лічильник єлектроенергії, зразу оформив заявку, десь місяць прожив без лічильника і рахунок вони мені виставили 1 300 грн/місяць. а за звичай я сплачую по лічильнику 200-300 грн/місяцьВідбулось це в серпні, і платити за цей випадок я не збираюсь.Ми повинні побудувати справедливе суспільство

а ще постійно різні переформатування, то була одна організація, то друга, то тій переплатив, іншій недоплатив, а потім ще раз переформатування і їх уже три, а гроші "нетудаоплачені" взад не вернеш а ще постійно різні переформатування, то була одна організація, то друга, то тій переплатив, іншій недоплатив, а потім ще раз переформатування і їх уже три, а гроші "нетудаоплачені" взад не вернеш

Хочеться жити чесно, а ці покидьки постійно нагліють, у мене по всіх об*єктах - є якась трохи фігня (ЖКХ, вода(Ірпіньводоканал-Бучасервіс) електромережі (навів як приклад)) Хочеться жити чесно, а ці покидьки постійно нагліють, у мене по всіх об*єктах - є якась трохи фігня (ЖКХ, вода(Ірпіньводоканал-Бучасервіс) електромережі (навів як приклад)) Феодал Повідомлень: 456 З нами з: 18.08.21 Подякував: 26 раз. Подякували: 87 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 12:55 flyman написав: ще раз переформатування і їх уже три, а гроші "нетудаоплачені" взад не вернеш ще раз переформатування і їх уже три, а гроші "нетудаоплачені" взад не вернеш та фиг с ним с переплатой. Ирпень газ с лета не поставляет газ, предварительно все счета оплатил, долгов нет. Вчера присылают долг. шо за хрень, рабочий кабинет где видно все видны все мои оплаты отключен. Просто верь им на слово и плати. та фиг с ним с переплатой. Ирпень газ с лета не поставляет газ, предварительно все счета оплатил, долгов нет. Вчера присылают долг. шо за хрень, рабочий кабинет где видно все видны все мои оплаты отключен. Просто верь им на слово и плати. vitaliiangel

Повідомлень: 21662 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2358 раз. Подякували: 3329 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 13:19 Bolt ,



Різницю між квартирними лічильниками ГВ і загальнобудинковим лічильником тепла розкидують на всі квартири.





Якщо лічильники на квартиру є у всіх, на кого повинна різниця розкодуватись?

Вам в будинок прийшло? Чий це рахунок?

Шукайте хто краде. Якщо лічильники на квартиру є у всіх, на кого повинна різниця розкодуватись?Вам в будинок прийшло? Чий це рахунок?Шукайте хто краде. Hotab Повідомлень: 10653 З нами з: 15.02.09 Подякував: 618 раз. Подякували: 2141 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 38394041 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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