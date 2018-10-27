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Житлово-комунальне господарство в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 13 січ, 2024 12:17
cherchiltank написав: Slon_Nosov написав: cherchiltank написав:
Доречі жодного разу не мав боргу за комунальні послуги і жодного разу нічого зайвого мені не нараховували - дивно, правда?)
Після того як почали нараховувати якись борги за опалення влітку, я перестав платити зовсім. Чому цифри на місяць гуляють від 60 грн до 300 грн незрозуміло.
Це в них останніх пару років зветься за "існуання системи опалення"...
До речі опалення увімкнув 25 листопада, в квартирі температура була 21-22, але жінці холодно. За грудень використав 0,6 гкал на палювальну площу: 82.2м2, +-1000 грн, ще +-500 мабуть накинули за мопи, або знову десь дуркують.
Поки що починати сплачувани нараховане бажання немає.
Саме тому борги і нараховують по влітку підбивають загальне споживання будинку - так як половина покази не подає або подає невчасно - не баланс розкидається на всіх)
це не борги, раніше я сплачував лише по лічильнику, якщо не вмикав опалення то було нуль грн, потім постачальники вирішили грабувати незалежно від спожівання тепла. Це наче населення примушують економити і при цьому піднімають тарифи, т.к. апетити обленерго не зменьшуються. Споживаєшь меньше, а плата постійно зростає...
За тепло, спочатку весною сказали що +-150 грн то корегування, наступногомісяця нуль, потім ще кажуть корегуання але це вже серед літа на +-300 грн. Фінал, третій рік не плачу за опалення... Цікаво, що там з ісковою давністью три роки?
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Суб 13 січ, 2024 12:28, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 12:19
Феодал написав: cherchiltank написав:
Доречі жодного разу не мав боргу за комунальні послуги і жодного разу нічого зайвого мені не нараховували - дивно, правда?)
З такою вдачею можна грати у лотерею
у мене в Укриїні залишилось кілька об*єктів, і по кожному якийсь цікавий борг від 1-2 к грн, одна з моїх історій про квартиру 38м.кв:
зламався у мене лічильник єлектроенергії, зразу оформив заявку, десь місяць прожив без лічильника і рахунок вони мені виставили 1 300 грн/місяць. а за звичай я сплачую по лічильнику 200-300 грн/місяць
Відбулось це в серпні, і платити за цей випадок я не збираюсь.
Ми повинні побудувати справедливе суспільство
а ще постійно різні переформатування, то була одна організація, то друга, то тій переплатив, іншій недоплатив, а потім ще раз переформатування і їх уже три, а гроші "нетудаоплачені" взад не вернеш
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Додано: Суб 13 січ, 2024 12:37
Slon_Nosov написав: cherchiltank написав: Slon_Nosov написав:
Після того як почали нараховувати якись борги за опалення влітку, я перестав платити зовсім. Чому цифри на місяць гуляють від 60 грн до 300 грн незрозуміло.
Це в них останніх пару років зветься за "існуання системи опалення"...
До речі опалення увімкнув 25 листопада, в квартирі температура була 21-22, але жінці холодно. За грудень використав 0,6 гкал на палювальну площу: 82.2м2, +-1000 грн, ще +-500 мабуть накинули за мопи, або знову десь дуркують.
Поки що починати сплачувани нараховане бажання немає.
Саме тому борги і нараховують по влітку підбивають загальне споживання будинку - так як половина покази не подає або подає невчасно - не баланс розкидається на всіх)
це не борги, раніше я сплачував лише по лічильнику, якщо не вмикав опалення то було нуль грн, потім постачальники вирішили грабувати незалежно від спожівання тепла. Це наче населення примушують економити і при цьому піднімають тарифи, т.к. апетити обленерго не зменьшуються. Споживаєшь меньше, а плата постійно зростає...
За тепло, спочатку весною сказали що +-150 грн то корегування, наступногомісяця нуль, потім ще кажуть корегуання але це вже серед літа на +-300 грн. Фінал, третій рік не плачу за опалення... Цікаво, що там з ісковою давністью три роки?
В нашому ОСББ Теплоенерго офіційно грабуж кожного десь на 200-300 грн. Називається втрати на функціонування с-ми гарячого водопостачання. Різницю між квартирними лічильниками ГВ і загальнобудинковим лічильником тепла розкидують на всі квартири.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 12:39
flyman написав: Феодал написав: cherchiltank написав:
Доречі жодного разу не мав боргу за комунальні послуги і жодного разу нічого зайвого мені не нараховували - дивно, правда?)
З такою вдачею можна грати у лотерею
у мене в Укриїні залишилось кілька об*єктів, і по кожному якийсь цікавий борг від 1-2 к грн, одна з моїх історій про квартиру 38м.кв:
зламався у мене лічильник єлектроенергії, зразу оформив заявку, десь місяць прожив без лічильника і рахунок вони мені виставили 1 300 грн/місяць. а за звичай я сплачую по лічильнику 200-300 грн/місяць
Відбулось це в серпні, і платити за цей випадок я не збираюсь.
Ми повинні побудувати справедливе суспільство
а ще постійно різні переформатування, то була одна організація, то друга, то тій переплатив, іншій недоплатив, а потім ще раз переформатування і їх уже три, а гроші "нетудаоплачені" взад не вернеш
Хочеться жити чесно, а ці покидьки постійно нагліють, у мене по всіх об*єктах - є якась трохи фігня (ЖКХ, вода(Ірпіньводоканал-Бучасервіс) електромережі (навів як приклад))
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Додано: Суб 13 січ, 2024 12:55
flyman написав:
ще раз переформатування і їх уже три, а гроші "нетудаоплачені" взад не вернеш
та фиг с ним с переплатой. Ирпень газ с лета не поставляет газ, предварительно все счета оплатил, долгов нет. Вчера присылают долг. шо за хрень, рабочий кабинет где видно все видны все мои оплаты отключен. Просто верь им на слово и плати.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 13:19
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Різницю між квартирними лічильниками ГВ і загальнобудинковим лічильником тепла розкидують на всі квартири.
Якщо лічильники на квартиру є у всіх, на кого повинна різниця розкодуватись?
Вам в будинок прийшло? Чий це рахунок?
Шукайте хто краде.
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