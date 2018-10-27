Житлово-комунальне господарство в контексті

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Ожидается рост стоимости распределения и стоимости передачи, то есть услуги Укрэнерго вырастут ориентировочно на 20%. Также это будет касаться облэнерго, но точных подсчетов еще нет. В общем, тарифы электроэнергии вырастут для бизнеса минимум на 50%. https://24tv.ua/economy/ru/tarif-na-sve ... a_n2566081
Denik написав:Нагадаю, що всі відповідальні люди мають заплатити за спожиту в травні електроенергію. Борги ніяк не допоможуть відновленню та стабільній роботі енергосистеми.
Пан Ахметов, перелогиньтесь
зручна позиція - я не плачу комунальні, бо вони потраплять до олігархів.
є більш правильна позиція - я не споживаю енергоносії від олігархів. живу на своїх. цікаво було б подивитися
Простий приклад з горячим водопостачанням при його не використанні на протязі року. Мені зараз приходить платіжка на 340 грн за умови що я користуюсь боллером. Платіжка за електрику 600 грн на місяц, разом з усіма електроплитами, кондиціонерами та іншим. Хтось дуже сумує за моїми грошима? Просто перестав сплачувати всі їх рахунки, хоча до цього нововведення платив дуже справно.