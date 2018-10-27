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Житлово-комунальне
господарство в контексті

Житлово-комунальне господарство в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

75stasstas75 написав:GALeon
Чого це раптом, це ж для населення пiдвищення, а для бiзнесу вже давно тариф 7 грн, вiн вже закладений у цiни, i зараз для бiзнесу нiчого не пiдвищують
Для комунальників також не міняється?
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:34

  GALeon написав:
75stasstas75 написав:GALeon
Чого це раптом, це ж для населення пiдвищення, а для бiзнесу вже давно тариф 7 грн, вiн вже закладений у цiни, i зараз для бiзнесу нiчого не пiдвищують
Для комунальників також не міняється?

Ну поки що нiяких пiдвищень на iншi ком послуги не анонсується
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

75stasstas75 написав:
  GALeon написав:
75stasstas75 написав:GALeon
Чого це раптом, це ж для населення пiдвищення, а для бiзнесу вже давно тариф 7 грн, вiн вже закладений у цiни, i зараз для бiзнесу нiчого не пiдвищують
Для комунальників також не міняється?

Ну поки що нiяких пiдвищень на iншi ком послуги не анонсується
Бо це зроблять поступово
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  75stasstas75 написав:Ну поки що нiяких пiдвищень на iншi ком послуги не анонсується

Вы уверены? Ожидаемая цена для бизнеса около 9-10 грн.
тарифы выросли в мае относительно апреля где-то на 24 – 26%. И еще на 25% ориентировочно вырастут по отношению июнь к маю.
https://24tv.ua/economy/ru/tarif-na-sve ... a_n2566081

Ожидается рост стоимости распределения и стоимости передачи, то есть услуги Укрэнерго вырастут ориентировочно на 20%. Также это будет касаться облэнерго, но точных подсчетов еще нет. В общем, тарифы электроэнергии вырастут для бизнеса минимум на 50%.
https://24tv.ua/economy/ru/tarif-na-sve ... a_n2566081
TUR
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 23:16

  GALeon написав:Бо це зроблять поступово

Коли зроблять, тодi будемо обговорювати
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 23:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

У такому разі потрібно включати критичне та раціональне мислення.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 09:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Нагадаю, що всі відповідальні люди мають заплатити за спожиту в травні електроенергію. Борги ніяк не допоможуть відновленню та стабільній роботі енергосистеми.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 10:52

  maniachello написав:
  Denik написав:Нагадаю, що всі відповідальні люди мають заплатити за спожиту в травні електроенергію. Борги ніяк не допоможуть відновленню та стабільній роботі енергосистеми.

Пан Ахметов, перелогиньтесь

зручна позиція - я не плачу комунальні, бо вони потраплять до олігархів.

є більш правильна позиція - я не споживаю енергоносії від олігархів. :!:
живу на своїх. цікаво було б подивитися :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 16:02

  Shaman написав:
  maniachello написав:
  Denik написав:Нагадаю, що всі відповідальні люди мають заплатити за спожиту в травні електроенергію. Борги ніяк не допоможуть відновленню та стабільній роботі енергосистеми.

Пан Ахметов, перелогиньтесь

зручна позиція - я не плачу комунальні, бо вони потраплять до олігархів.

є більш правильна позиція - я не споживаю енергоносії від олігархів. :!:
живу на своїх. цікаво було б подивитися :lol:



Простий приклад з горячим водопостачанням при його не використанні на протязі року. Мені зараз приходить платіжка на 340 грн за умови що я користуюсь боллером. Платіжка за електрику 600 грн на місяц, разом з усіма електроплитами, кондиціонерами та іншим.
Хтось дуже сумує за моїми грошима? Просто перестав сплачувати всі їх рахунки, хоча до цього нововведення платив дуже справно.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 14:12

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Ірина_
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