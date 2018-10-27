RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Житлово-комунальне
господарство в контексті

Житлово-комунальне господарство в контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2024 21:14

Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4679
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1039 раз.
Подякували: 2004 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 13:51

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Борги киян за опалення та воду сягнули 7 млрд: системних боржників штрафують
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4679
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1039 раз.
Подякували: 2004 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 41424344
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок енергоносіїв в контексті 1 ... 232, 233, 234
дарий » Суб 27 жов, 2018 20:55
2331 624032
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 жов, 2024 14:34
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.