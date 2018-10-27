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Житлово-комунальне господарство в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 11 лис, 2024 21:14
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Додано: Пон 16 гру, 2024 13:51
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Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4679
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1039 раз.
- Подякували: 2004 раз.
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Профіль
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