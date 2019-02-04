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Порошенко розповів, що в
українській економіці є точками...

Порошенко розповів, що в українській економіці є точками...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 06:55

  AlifeSoft написав:Я описал сценарий при котором IT может зарабатывать 200 млрд $ в год для Украины.

Здесь вообще подсчитали, что для того чтобы из Украины сделать вторую Швейцарию нужно 3.7 млн IT-шников.
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 14072.html



IT занимает 8-е место в сфере экспорта товаров и услуг Украины
http://itpravda.com/2018/11/01/8th-place-in-export/ - а это что тогда?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 09:36

Re: Порошенко розповів, що в українській економіці є точками

че в к чуваку прицепились - ему хоть с.ы в глаза - божья роса. Придумал себе виртуальную реальность и пытается загрузить в ваш моск. Работа такая - отвлекать всякой xeрней от суровых будней.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 10:51

  shapo написав:
  AlifeSoft написав:Я описал сценарий при котором IT может зарабатывать 200 млрд $ в год для Украины.

Здесь вообще подсчитали, что для того чтобы из Украины сделать вторую Швейцарию нужно 3.7 млн IT-шников.
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 14072.html



IT занимает 8-е место в сфере экспорта товаров и услуг Украины
http://itpravda.com/2018/11/01/8th-place-in-export/ - а это что тогда?

Знаєш, запропонована тобою стаття - це суб*єктивна думка.
Якщо наших ІТ-шніків в світі вважають дешевими - то чому світ не звертає увагу на те, що у нас є ще більш дешева робоча сила?
Де інвестиції.
А що до заробітку на продажі послуг - то транспортна/логістична система отримує кошти, просто за те, що вона є, за те, що СРСР колись вклав в це кошти. А ось ІТ - за те, що наші люди вкладають свої думки та час. І чим більше буде часу та думок - тим більше буде заробіток людей та держави.
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 18:45

  shapo написав:IT занимает 8-е место в сфере экспорта товаров и услуг Украины
http://itpravda.com/2018/11/01/8th-place-in-export/ - а это что тогда?



  jeugen написав:Знаєш, запропонована тобою стаття - це суб*єктивна думка..


А я привел статью чтобы показать показан реальный вклад IT-сектора в экономику.
Если у тебя другие цифры - покажи.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 09:52

shapo
3% від ВВП Країни - це дуже багато. Але, додатково, ніхто в цій статті не врахував вливань ІТешніками в інші сфери.https://24tv.ua/techno/yak_zhivut_ta_skilki_vitrachayut_aytishniki_u_lvovi_detali_v_tsifrah_n1111912
І це значно збільшить внесок данної сфери в бюджет. Адже, найближча по прибутку політична сфера - в бюджет вливає на багато менше ніж з нього гребе(пільги на податки, домовленості в привласненні, ...).
jeugen
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