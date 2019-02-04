Порошенко розповів, що в українській економіці є точками...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Знаєш, запропонована тобою стаття - це суб*єктивна думка. Якщо наших ІТ-шніків в світі вважають дешевими - то чому світ не звертає увагу на те, що у нас є ще більш дешева робоча сила? Де інвестиції. А що до заробітку на продажі послуг - то транспортна/логістична система отримує кошти, просто за те, що вона є, за те, що СРСР колись вклав в це кошти. А ось ІТ - за те, що наші люди вкладають свої думки та час. І чим більше буде часу та думок - тим більше буде заробіток людей та держави.