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Порошенко розповів, що в
українській економіці є точками...

Порошенко розповів, що в українській економіці є точками...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:29

Re: Порошенко розповів, що в українській економіці є точками

jeugen написав:Особливо, звертаючи увагу на розробку оновлення правил оподаткування ФОПів, якими є більш ніж 60% ІТешніків.


Кто и какие правила разрабатывает? Что то я совсем пропустил. Пару слов, если не трудно.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:59

  shapo написав: Не смешите.
Сейчас Украина превратилась в дешевый бордель Турции и арабских стран.


  Sommer написав:Откуда такие сведения? Неужели из личного опыта? :shock:


https://vesti-ukr.com/strana/265182-v-r ... henshchiny

Постойте сутки в Борисполе или Жулянах - увидите такие прибывающие рейсы состоящие из мужчин средних лет - получите личный опыт.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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