jeugen написав:Особливо, звертаючи увагу на розробку оновлення правил оподаткування ФОПів, якими є більш ніж 60% ІТешніків.
Кто и какие правила разрабатывает? Что то я совсем пропустил. Пару слов, если не трудно.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 18:29
Re: Порошенко розповів, що в українській економіці є точками
Кто и какие правила разрабатывает? Что то я совсем пропустил. Пару слов, если не трудно.
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:59
Постойте сутки в Борисполе или Жулянах - увидите такие прибывающие рейсы состоящие из мужчин средних лет - получите личный опыт.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:00
Re: Порошенко розповів, що в українській економіці є точками
Хто точно - незнаю. Але в проекті законопроекту є методи, якими будуть виділяти зпоміж усіх ФОПів тих, які підпадають під, хоча б 3 з 7-ми факторів найманих працівників. І, якщо такі ФОПи будуть виявлені в компаніях - компанії мають заплатити по 125 000грн за кожного, та перевести їх в штат, або звільнити.
Зараз не можу знайти цей законопроект.
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