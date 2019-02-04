RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко розповів, що в
українській економіці є точками...

Порошенко розповів, що в українській економіці є точками...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:29

Re: Порошенко розповів, що в українській економіці є точками

jeugen написав:Особливо, звертаючи увагу на розробку оновлення правил оподаткування ФОПів, якими є більш ніж 60% ІТешніків.


Кто и какие правила разрабатывает? Что то я совсем пропустил. Пару слов, если не трудно.
freeze
4
 
Повідомлень: 9639
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2818 раз.
Подякували: 3928 раз.
 
Профіль
17
2
2
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:59

  shapo написав: Не смешите.
Сейчас Украина превратилась в дешевый бордель Турции и арабских стран.


  Sommer написав:Откуда такие сведения? Неужели из личного опыта? :shock:


https://vesti-ukr.com/strana/265182-v-r ... henshchiny

Постойте сутки в Борисполе или Жулянах - увидите такие прибывающие рейсы состоящие из мужчин средних лет - получите личный опыт.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 607
З нами з: 29.05.18
Подякував: 25 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:00

Re: Порошенко розповів, що в українській економіці є точками

  freeze написав:и какие правила разрабатывае

Хто точно - незнаю. Але в проекті законопроекту є методи, якими будуть виділяти зпоміж усіх ФОПів тих, які підпадають під, хоча б 3 з 7-ми факторів найманих працівників. І, якщо такі ФОПи будуть виявлені в компаніях - компанії мають заплатити по 125 000грн за кожного, та перевести їх в штат, або звільнити.
Зараз не можу знайти цей законопроект.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 422
З нами з: 08.08.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ethereum, phantom_systems, Всюдиносапхайчик, Волгарь і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна знижує споживання газу щороку, зазначає Порошенко 1, 2
R2 » Чет 14 лют, 2019 15:04
18 655
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 10:04
avax
Збільшилася втричі, але цього мало: Гройсман розповів... 1, 2
R2 » Сер 13 лют, 2019 16:09
17 577
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 10:02
jeugen
Порошенко розповів про Україну через 5 років 1 ... 10, 11, 12
R2 » Пон 04 лют, 2019 21:24
112 6151
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 08:25
Автор77

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67745)
15.02.2019 10:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.