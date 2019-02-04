RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко розповів, що в
українській економіці є точками...

Порошенко розповів, що в українській економіці є точками...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:29

Re: Порошенко розповів, що в українській економіці є точками

jeugen написав:Особливо, звертаючи увагу на розробку оновлення правил оподаткування ФОПів, якими є більш ніж 60% ІТешніків.


Кто и какие правила разрабатывает? Что то я совсем пропустил. Пару слов, если не трудно.
freeze
4
 
Повідомлень: 9640
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2818 раз.
Подякували: 3928 раз.
 
Профіль
17
2
2
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:59

  shapo написав: Не смешите.
Сейчас Украина превратилась в дешевый бордель Турции и арабских стран.


  Sommer написав:Откуда такие сведения? Неужели из личного опыта? :shock:


https://vesti-ukr.com/strana/265182-v-r ... henshchiny

Постойте сутки в Борисполе или Жулянах - увидите такие прибывающие рейсы состоящие из мужчин средних лет - получите личный опыт.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 609
З нами з: 29.05.18
Подякував: 27 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:00

Re: Порошенко розповів, що в українській економіці є точками

  freeze написав:и какие правила разрабатывае

Хто точно - незнаю. Але в проекті законопроекту є методи, якими будуть виділяти зпоміж усіх ФОПів тих, які підпадають під, хоча б 3 з 7-ми факторів найманих працівників. І, якщо такі ФОПи будуть виявлені в компаніях - компанії мають заплатити по 125 000грн за кожного, та перевести їх в штат, або звільнити.
Зараз не можу знайти цей законопроект.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 426
З нами з: 08.08.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:02

  jeugen написав:
  freeze написав:и какие правила разрабатывае

Хто точно - незнаю. Але в проекті законопроекту є методи, якими будуть виділяти зпоміж усіх ФОПів тих, які підпадають під, хоча б 3 з 7-ми факторів найманих працівників. І, якщо такі ФОПи будуть виявлені в компаніях - компанії мають заплатити по 125 000грн за кожного, та перевести їх в штат, або звільнити.
Зараз не можу знайти цей законопроект.


Только попали пальцев в небо. Если ФОП работает по договору между СПД и другим СПД/Юр-лицом, то это никак не "найманий працівник" (Господарський кодекс України). Закон принят для того чтобы формализовать процедуру доказательства оформленных в-черную работников. Конечно зраду найти можно где угодно.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 2074
З нами з: 30.10.08
Подякував: 196 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:41

  AlifeSoft написав:
  jeugen написав:
  freeze написав:и какие правила разрабатывае

Хто точно - незнаю. Але в проекті законопроекту є методи, якими будуть виділяти зпоміж усіх ФОПів тих, які підпадають під, хоча б 3 з 7-ми факторів найманих працівників. І, якщо такі ФОПи будуть виявлені в компаніях - компанії мають заплатити по 125 000грн за кожного, та перевести їх в штат, або звільнити.
Зараз не можу знайти цей законопроект.


Только попали пальцев в небо. Если ФОП работает по договору между СПД и другим СПД/Юр-лицом, то это никак не "найманий працівник" (Господарський кодекс України). Закон принят для того чтобы формализовать процедуру доказательства оформленных в-черную работников. Конечно зраду найти можно где угодно.

Здається мені, що не повні дибіли розробляють ці закони. А умисно створюють "чорні ходи".
Що я пам*ятаю з проекту - то є 7 факторів, наявність яких означає, що людина наймано працює на роботодавця. Такі як:
- 75% доходів від одного юр. лиця (обходиться);
- регулярність отримання доходу (обходиться);
- наявність обустроєного робочого місця та є нормований графік роботи (хто як докаже);
- є внутрішній розпорядок (хто як докаже);
-
-
-
Ще 3 не пам*ятаю.
Для того, аби виставити штраф роботодавцю - достатньо доказати 3 з 7-ми.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 426
З нами з: 08.08.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:53

  shapo написав:
  shapo написав: Не смешите.
Сейчас Украина превратилась в дешевый бордель Турции и арабских стран.


  Sommer написав:Откуда такие сведения? Неужели из личного опыта? :shock:


https://vesti-ukr.com/strana/265182-v-r ... henshchiny

Постойте сутки в Борисполе или Жулянах - увидите такие прибывающие рейсы состоящие из мужчин средних лет - получите личный опыт.

Для него это очередная #ПеремогаМыЗдобулы, как для партии гаранта. На нас обратило внимание иностранное сообщество! На что именно оно обратило внимание и в каком качестве и позе использует, неважно.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7245
З нами з: 03.11.08
Подякував: 416 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:07

  AlifeSoft написав:
  jeugen написав:
  freeze написав:и какие правила разрабатывае

Хто точно - незнаю. Але в проекті законопроекту є методи, якими будуть виділяти зпоміж усіх ФОПів тих, які підпадають під, хоча б 3 з 7-ми факторів найманих працівників. І, якщо такі ФОПи будуть виявлені в компаніях - компанії мають заплатити по 125 000грн за кожного, та перевести їх в штат, або звільнити.
Зараз не можу знайти цей законопроект.


Только попали пальцев в небо. Если ФОП работает по договору между СПД и другим СПД/Юр-лицом, то это никак не "найманий працівник" (Господарський кодекс України). Закон принят для того чтобы формализовать процедуру доказательства оформленных в-черную работников. Конечно зраду найти можно где угодно.

Знайшов - https://news.finance.ua/ua/news/-/444065/v-uryadi-hochut-likviduvaty-shemu-vykorystannya-fopiv-zamist-trudovyh-vidnosyn
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 426
З нами з: 08.08.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:12

Re: Порошенко розповів, що в українській економіці є точками

jeugen написав:
  freeze написав:и какие правила разрабатывае

Хто точно - незнаю. Але в проекті законопроекту є методи, якими будуть виділяти зпоміж усіх ФОПів тих, які підпадають під, хоча б 3 з 7-ми факторів найманих працівників. І, якщо такі ФОПи будуть виявлені в компаніях - компанії мають заплатити по 125 000грн за кожного, та перевести їх в штат, або звільнити.
Зараз не можу знайти цей законопроект.


Понял.
Это касается больших фирм, которые стараясь сэкономить на фонде оплаты труда, оформляют сотрудников как ФОП.
Но это собственно пока никак не касается малого бизнеса.
freeze
4
 
Повідомлень: 9640
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2818 раз.
Подякували: 3928 раз.
 
Профіль
17
2
2
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ZINCHENKO і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко розповів про Україну через 5 років 1 ... 11, 12, 13
R2 » Пон 04 лют, 2019 21:24
125 6540
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 16:14
phantom_systems
Україна знижує споживання газу щороку, зазначає Порошенко 1, 2
R2 » Чет 14 лют, 2019 15:04
19 917
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 11:45
Rainbow
Збільшилася втричі, але цього мало: Гройсман розповів... 1, 2
R2 » Сер 13 лют, 2019 16:09
17 605
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 10:02
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.