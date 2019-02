Порошенко розповів, що в українській економіці є точками...

Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:02

Хто точно - незнаю. Але в проекті законопроекту є методи, якими будуть виділяти зпоміж усіх ФОПів тих, які підпадають під, хоча б 3 з 7-ми факторів найманих працівників. І, якщо такі ФОПи будуть виявлені в компаніях - компанії мають заплатити по 125 000грн за кожного, та перевести їх в штат, або звільнити.

Зараз не можу знайти цей законопроект. Хто точно - незнаю. Але в проекті законопроекту є методи, якими будуть виділяти зпоміж усіх ФОПів тих, які підпадають під, хоча б 3 з 7-ми факторів найманих працівників. І, якщо такі ФОПи будуть виявлені в компаніях - компанії мають заплатити по 125 000грн за кожного, та перевести їх в штат, або звільнити.Зараз не можу знайти цей законопроект.



Только попали пальцев в небо. Если ФОП работает по договору между СПД и другим СПД/Юр-лицом, то это никак не "найманий працівник" (Господарський кодекс України). Закон принят для того чтобы формализовать процедуру доказательства оформленных в-черную работников. Конечно зраду найти можно где угодно. Только попали пальцев в небо. Если ФОП работает по договору между СПД и другим СПД/Юр-лицом, то это никак не "найманий працівник" (Господарський кодекс України). Закон принят для того чтобы формализовать процедуру доказательства оформленных в-черную работников. Конечно зраду найти можно где угодно.

