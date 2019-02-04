Порошенко розповів, що в українській економіці є точками...
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Хто точно - незнаю. Але в проекті законопроекту є методи, якими будуть виділяти зпоміж усіх ФОПів тих, які підпадають під, хоча б 3 з 7-ми факторів найманих працівників. І, якщо такі ФОПи будуть виявлені в компаніях - компанії мають заплатити по 125 000грн за кожного, та перевести їх в штат, або звільнити. Зараз не можу знайти цей законопроект.
Хто точно - незнаю. Але в проекті законопроекту є методи, якими будуть виділяти зпоміж усіх ФОПів тих, які підпадають під, хоча б 3 з 7-ми факторів найманих працівників. І, якщо такі ФОПи будуть виявлені в компаніях - компанії мають заплатити по 125 000грн за кожного, та перевести їх в штат, або звільнити. Зараз не можу знайти цей законопроект.
Только попали пальцев в небо. Если ФОП работает по договору между СПД и другим СПД/Юр-лицом, то это никак не "найманий працівник" (Господарський кодекс України). Закон принят для того чтобы формализовать процедуру доказательства оформленных в-черную работников. Конечно зраду найти можно где угодно.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Хто точно - незнаю. Але в проекті законопроекту є методи, якими будуть виділяти зпоміж усіх ФОПів тих, які підпадають під, хоча б 3 з 7-ми факторів найманих працівників. І, якщо такі ФОПи будуть виявлені в компаніях - компанії мають заплатити по 125 000грн за кожного, та перевести їх в штат, або звільнити. Зараз не можу знайти цей законопроект.
Только попали пальцев в небо. Если ФОП работает по договору между СПД и другим СПД/Юр-лицом, то это никак не "найманий працівник" (Господарський кодекс України). Закон принят для того чтобы формализовать процедуру доказательства оформленных в-черную работников. Конечно зраду найти можно где угодно.
Здається мені, що не повні дибіли розробляють ці закони. А умисно створюють "чорні ходи". Що я пам*ятаю з проекту - то є 7 факторів, наявність яких означає, що людина наймано працює на роботодавця. Такі як: - 75% доходів від одного юр. лиця (обходиться); - регулярність отримання доходу (обходиться); - наявність обустроєного робочого місця та є нормований графік роботи (хто як докаже); - є внутрішній розпорядок (хто як докаже); - - - Ще 3 не пам*ятаю. Для того, аби виставити штраф роботодавцю - достатньо доказати 3 з 7-ми.
Хто точно - незнаю. Але в проекті законопроекту є методи, якими будуть виділяти зпоміж усіх ФОПів тих, які підпадають під, хоча б 3 з 7-ми факторів найманих працівників. І, якщо такі ФОПи будуть виявлені в компаніях - компанії мають заплатити по 125 000грн за кожного, та перевести їх в штат, або звільнити. Зараз не можу знайти цей законопроект.
Только попали пальцев в небо. Если ФОП работает по договору между СПД и другим СПД/Юр-лицом, то это никак не "найманий працівник" (Господарський кодекс України). Закон принят для того чтобы формализовать процедуру доказательства оформленных в-черную работников. Конечно зраду найти можно где угодно.
Хто точно - незнаю. Але в проекті законопроекту є методи, якими будуть виділяти зпоміж усіх ФОПів тих, які підпадають під, хоча б 3 з 7-ми факторів найманих працівників. І, якщо такі ФОПи будуть виявлені в компаніях - компанії мають заплатити по 125 000грн за кожного, та перевести їх в штат, або звільнити. Зараз не можу знайти цей законопроект.
Понял. Это касается больших фирм, которые стараясь сэкономить на фонде оплаты труда, оформляют сотрудников как ФОП. Но это собственно пока никак не касается малого бизнеса.