Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Гройсман запевняє інвесторів у стабільному розвитку країни.
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Додано: Вів 12 лют, 2019 13:32
Гройсман запевняє інвесторів у стабільному розвитку країни
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман запевняє інвесторів у стабільному розвитку країни.
Додано: Вів 12 лют, 2019 13:32
Инвесторы должны сами видеть эту "стабильность страны"
а не их нужно в этом убеждать.
Додано: Вів 12 лют, 2019 15:17
Мабуть інвестори читали "Буратіно" і уважно тільки слухають кота Базіліо
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