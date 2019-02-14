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Гройсман запевняє інвесторів
у стабільному розвитку країни

Гройсман запевняє інвесторів у стабільному розвитку країни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 13:32

Гройсман запевняє інвесторів у стабільному розвитку країни

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Гройсман запевняє інвесторів у стабільному розвитку країни.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 13:32

Инвесторы должны сами видеть эту "стабильность страны"
а не их нужно в этом убеждать.
cia
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 14:00

Брал наверное уроки у Допы с Гепой :)
Igorten
 
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Мабуть інвестори читали "Буратіно" і уважно тільки слухають кота Базіліо
Дикий не Дикий
 
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