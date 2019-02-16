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У МВФ не бачать результатів
боротьби з корупцією в Україні

У МВФ не бачать результатів боротьби з корупцією в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 14:34

У МВФ не бачать результатів боротьби з корупцією в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд поки не побачив радикальних змін рівня корупції в Україні.

Дивися повний текст У МВФ не бачать результатів боротьби з корупцією в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 14:34

Не может быть !!!
cia
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 14:45

с таким министром МВД и гепрокурором - результатов и не будет.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 15:14

Хай глянуть в очі президента- зразу побачать бажання, особливо в період виборів.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 15:20

Re: У МВФ не бачать результатів боротьби з корупцією в Украї

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Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 15:44

То може вони не туди дивляться?А парашенко з гроцманом бачать цю боротьбу і впевнено "втирають"у вуха пересічним.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 17:23

... – земельная реформа, приватизация госпредприятий, аннулирование контроля цен на газ, реформа налоговой и таможенной служб. А фейс у МВФ не треснет? И землю и госпредприятия и монополист на цены ...
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 00:37

Re: У МВФ не бачать результатів боротьби з корупцією в Украї

  сова написав:А фейс у МВФ
-- а кредит хочеш? Кто платит тот и танцует..Гройсман сам говорил что без кредита дефолт...
В стране где всем рулить коррупция все реформы ничто.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 09:38

Re: У МВФ не бачать результатів боротьби з корупцією в Украї

А чому про судову систему нічого не говорить ніхто ? Які б там прокуратура чи МВС не були - але закінчується все в судах ... Ну про четверту владу у нас ніхто не знає . Бо немає такої .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 11:00

  Puente написав:А чому про судову систему нічого не говорить ніхто ? Які б там прокуратура чи МВС не були - але закінчується все в судах ... Ну про четверту владу у нас ніхто не знає . Бо немає такої .

Те, що про це не написано - не означає, що не говорять. Просто зараз декому вигідно ввести в дію земельну реформу. І тому саме цю фігню просувають всюди і саме на неї вказують по тєліку. А данна реформа в теперішніх реаліях призведе до повної опи. Враховуючи досить велику різницю в статках українців - то 90% державних земель буде викуплено 10-кою оліхряків. А потім ми ж будемо їм башляти за користування цими землями.
jeugen
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