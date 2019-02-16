Міжнародний валютний фонд поки не побачив радикальних змін рівня корупції в Україні.
Дивися повний текст У МВФ не бачать результатів боротьби з корупцією в Україні.
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Додано: Вів 12 лют, 2019 14:34
У МВФ не бачать результатів боротьби з корупцією в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВФ не бачать результатів боротьби з корупцією в Україні.
Додано: Вів 12 лют, 2019 14:45
с таким министром МВД и гепрокурором - результатов и не будет.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 12 лют, 2019 15:14
Хай глянуть в очі президента- зразу побачать бажання, особливо в період виборів.
Додано: Вів 12 лют, 2019 15:20
Re: У МВФ не бачать результатів боротьби з корупцією в Украї
Black Jack - White Business
Додано: Вів 12 лют, 2019 15:44
То може вони не туди дивляться?А парашенко з гроцманом бачать цю боротьбу і впевнено "втирають"у вуха пересічним.
Додано: Вів 12 лют, 2019 17:23
... – земельная реформа, приватизация госпредприятий, аннулирование контроля цен на газ, реформа налоговой и таможенной служб. А фейс у МВФ не треснет? И землю и госпредприятия и монополист на цены ...
Додано: Сер 13 лют, 2019 00:37
Re: У МВФ не бачать результатів боротьби з корупцією в Украї
Додано: Сер 13 лют, 2019 09:38
Re: У МВФ не бачать результатів боротьби з корупцією в Украї
А чому про судову систему нічого не говорить ніхто ? Які б там прокуратура чи МВС не були - але закінчується все в судах ... Ну про четверту владу у нас ніхто не знає . Бо немає такої .
Додано: Сер 13 лют, 2019 11:00
Те, що про це не написано - не означає, що не говорять. Просто зараз декому вигідно ввести в дію земельну реформу. І тому саме цю фігню просувають всюди і саме на неї вказують по тєліку. А данна реформа в теперішніх реаліях призведе до повної опи. Враховуючи досить велику різницю в статках українців - то 90% державних земель буде викуплено 10-кою оліхряків. А потім ми ж будемо їм башляти за користування цими землями.
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