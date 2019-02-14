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Польська компанія отримала
чверть мільярда на утримання...

Польська компанія отримала чверть мільярда на утримання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 14:38

Польська компанія отримала чверть мільярда на утримання...

Пропонуємо до обговорення:
Служба автомобільних доріг у Київській області 6 лютого замовила польській компанії "GNOM Sp. Z o.o." експлуатаційне утримання автодоріг державного значення на 234,81 млн гривень.

Дивися повний текст Польська компанія отримала чверть мільярда на утримання доріг в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 14:38

А как же "Укравтодор" пролетел как Огюсте Фаньере, над Парижем ?
cia
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 18:37

Re: Польська компанія отримала чверть мільярда на утримання.

Це дуже гарна новина, у асфальт більше не додаватимуть гімна, що самознищується
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 20:22

  Всюдиносапхайчик написав:Це дуже гарна новина, у асфальт більше не додаватимуть гімна, що самознищується


Они асфальтировать не будут, их профиль - уборка снега зимой , мусора летом и нанесение разметки. Смущает только одна фраза: " Она (фирма) имеет несколько работников поляков и арендует часть техники" , т.е надо понимать, что всю работу будут выполнять наши субподрядчики и бомжи, нанятые на вокзале.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 20:29

  cia написав:А как же "Укравтодор" пролетел как Огюсте Фаньере, над Парижем ?

Укравтодор своего не упустит, он на такую мелочёвку не разменивается, он 39 лярдов в этом году осваивает.
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