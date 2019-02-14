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Польська компанія отримала чверть мільярда на утримання...
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Додано: Вів 12 лют, 2019 14:38
Пропонуємо до обговорення:
Служба автомобільних доріг у Київській області 6 лютого замовила польській компанії "GNOM Sp. Z o.o." експлуатаційне утримання автодоріг державного значення на 234,81 млн гривень.
Дивися повний текст Польська компанія отримала чверть мільярда на утримання доріг в Україні
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Додано: Вів 12 лют, 2019 14:38
А как же "Укравтодор" пролетел как Огюсте Фаньере, над Парижем ?
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cia
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Додано: Вів 12 лют, 2019 18:37
Це дуже гарна новина, у асфальт більше не додаватимуть гімна, що самознищується
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Всюдиносапхайчик
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Додано: Вів 12 лют, 2019 20:22
Всюдиносапхайчик написав:
Це дуже гарна новина, у асфальт більше не додаватимуть гімна, що самознищується
Они асфальтировать не будут, их профиль - уборка снега зимой , мусора летом и нанесение разметки. Смущает только одна фраза: " Она (фирма) имеет несколько работников поляков и арендует часть техники" , т.е надо понимать, что всю работу будут выполнять наши субподрядчики и бомжи, нанятые на вокзале.
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warlamp
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Додано: Вів 12 лют, 2019 20:29
cia написав:
А как же "Укравтодор" пролетел как Огюсте Фаньере, над Парижем ?
Укравтодор своего не упустит, он на такую мелочёвку не разменивается, он 39 лярдов в этом году осваивает.
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