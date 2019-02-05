RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Німеччині планують шукати
альтернативу російському...

У Німеччині планують шукати альтернативу російському...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 14:49

У Німеччині планують шукати альтернативу російському...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві економіки Німеччина заявили про необхідність пошуку альтернативних джерел постачання газу до країни. Наразі більшість газу країна отримує з Росії.

Дивися повний текст У Німеччині планують шукати альтернативу російському газу - міністерство економіки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87375
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 14:49

Исходя именно из этих соображений было приннято решение строить Северный поток-2
cia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 66
З нами з: 05.07.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 17:30

Чем дороже - тем лучше )))))
сова
 
Повідомлень: 587
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки заробляють в Німеччині менеджери і провідні фахівці
R2 » Чет 14 лют, 2019 17:28
2 82
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 10:04
Gastarbaiter
У Києві планують створити «елітний підрозділ»...
R2 » Вів 05 лют, 2019 13:10
3 122
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лют, 2019 14:18
sena_2008atp
Оренда житла в Німеччині "з'їдає" все більше доходу...
R2 » П'ят 25 січ, 2019 11:28
1 225
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 11:28
Moimir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67854)
17.02.2019 19:52
EximBonus Bot (87)
17.02.2019 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.