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У Німеччині планують шукати альтернативу російському...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 12 лют, 2019 14:49
Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві економіки Німеччина заявили про необхідність пошуку альтернативних джерел постачання газу до країни. Наразі більшість газу країна отримує з Росії.
Дивися повний текст У Німеччині планують шукати альтернативу російському газу - міністерство економіки
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Додано: Вів 12 лют, 2019 14:49
Исходя именно из этих соображений было приннято решение строить Северный поток-2
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cia
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Додано: Вів 12 лют, 2019 17:30
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