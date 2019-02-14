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Маркарова назвала терміни
отримання другого траншу від ЄС

Маркарова назвала терміни отримання другого траншу від ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 15:02

Маркарова назвала терміни отримання другого траншу від ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Вона зазначила, що Міністерство фінансів працює над виконанням умов для отримання другого траншу.

Дивися повний текст Маркарова назвала терміни отримання другого траншу від ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 15:03

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vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 16:05

Re: Маркарова назвала терміни отримання другого траншу від Є

А че церемонитесь. Отдайте все сразу, как Россия овощу перед тем как началось.)))
p_a_l
 
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