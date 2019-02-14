Вона зазначила, що Міністерство фінансів працює над виконанням умов для отримання другого траншу.
Дивися повний текст Маркарова назвала терміни отримання другого траншу від ЄС.
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Додано: Вів 12 лют, 2019 15:02
Маркарова назвала терміни отримання другого траншу від ЄС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маркарова назвала терміни отримання другого траншу від ЄС.
Додано: Вів 12 лют, 2019 16:05
Re: Маркарова назвала терміни отримання другого траншу від Є
А че церемонитесь. Отдайте все сразу, как Россия овощу перед тем как началось.)))
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