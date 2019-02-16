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В Україні подешевшав бензин
і дизель: НБУ назвав причини

В Україні подешевшав бензин і дизель: НБУ назвав причини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 15:05

В Україні подешевшав бензин і дизель: НБУ назвав причини

Пропонуємо до обговорення:
Причиною падіння "паливних" цін стали два основних фактори, вважають аналітики НБУ.

Дивися повний текст В Україні подешевшав бензин і дизель: НБУ назвав причини.
R2
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Дизель був по 26 1 рік і 2 м
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 18:02

Нефть (брент) подешевела с января 2018 по январь 2019 всего лишь с 70+ до 62+ долларов, а бензин у нас аж на целых 1,9%!
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 19:08

  ЯЧитатель написав:Нефть (брент) подешевела с января 2018 по январь 2019 всего лишь с 70+ до 62+ долларов, а бензин у нас аж на целых 1,9%!

Да сколько там той нефти в цене бензина? 30%?
Gastarbaiter
 
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