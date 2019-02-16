Причиною падіння "паливних" цін стали два основних фактори, вважають аналітики НБУ.
Дивися повний текст В Україні подешевшав бензин і дизель: НБУ назвав причини.
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Додано: Вів 12 лют, 2019 15:05
В Україні подешевшав бензин і дизель: НБУ назвав причини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні подешевшав бензин і дизель: НБУ назвав причини.
Додано: Вів 12 лют, 2019 18:02
Нефть (брент) подешевела с января 2018 по январь 2019 всего лишь с 70+ до 62+ долларов, а бензин у нас аж на целых 1,9%!
Додано: Вів 12 лют, 2019 19:08
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