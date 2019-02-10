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Українці наростили борг за
електроенергію - НКРЕКП...

Українці наростили борг за електроенергію - НКРЕКП...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 15:20

Українці наростили борг за електроенергію - НКРЕКП...

Пропонуємо до обговорення:
Всього в 2018 році спожили електроенергії на 195,1 млрд грн.

Дивися повний текст Українці наростили борг за електроенергію - НКРЕКП (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 15:20

Українці НЕ наростили борги, українцям впарили борги за фактично не спожиту е/е - НКРЕКП.
petrovicz
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 15:24

Re: Українці наростили борг за електроенергію - НКРЕКП...

Нужно поднять тариф.
Пенс
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 15:35

"НКРЭКУ, проигнорировав решение СНБО, компенсировала Ахметову 714 млн грн за поставку электроэнергии в ОРДЛО"
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 15:54

  Moimir написав:"НКРЭКУ, проигнорировав решение СНБО, компенсировала Ахметову 714 млн грн за поставку электроэнергии в ОРДЛО"

А давайте в Россию нашару поставлять или в Польшу. Там тоже наших дофига. Об нас ноги вытирают а мы им на подносике - Нате пожалуйста -.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 17:54

Ну а кому платить, если квитанций за январь нет.
kalevych
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 18:34

то ли ещё будет...
Merluzzo
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