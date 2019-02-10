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Українці наростили борг за електроенергію - НКРЕКП...
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Додано: Вів 12 лют, 2019 15:20
Пропонуємо до обговорення:
Всього в 2018 році спожили електроенергії на 195,1 млрд грн.
Дивися повний текст Українці наростили борг за електроенергію - НКРЕКП (інфографіка)
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R2
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Додано: Вів 12 лют, 2019 15:20
Українці НЕ наростили борги, українцям впарили борги за фактично не спожиту е/е - НКРЕКП.
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petrovicz
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Додано: Вів 12 лют, 2019 15:24
Нужно поднять тариф.
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Пенс
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Додано: Вів 12 лют, 2019 15:35
"НКРЭКУ, проигнорировав решение СНБО, компенсировала Ахметову 714 млн грн за поставку электроэнергии в ОРДЛО"
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Moimir
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Додано: Вів 12 лют, 2019 15:54
Moimir написав:
"НКРЭКУ, проигнорировав решение СНБО, компенсировала Ахметову 714 млн грн за поставку электроэнергии в ОРДЛО"
А давайте в Россию нашару поставлять или в Польшу. Там тоже наших дофига. Об нас ноги вытирают а мы им на подносике - Нате пожалуйста -.
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p_a_l
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Додано: Вів 12 лют, 2019 17:54
Ну а кому платить, если квитанций за январь нет.
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kalevych
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Додано: Вів 12 лют, 2019 18:34
то ли ещё будет...
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Merluzzo
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