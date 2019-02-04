У цьому запевнив Президент Петро Порошенко.
Дивися повний текст Банківська система показує рекордні прибутки - Порошенко.
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Додано: Вів 12 лют, 2019 16:06
Банківська система показує рекордні прибутки - Порошенко
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банківська система показує рекордні прибутки - Порошенко.
Додано: Вів 12 лют, 2019 16:26
Хм... И почему это у меня дежавю последнее время с советской прессой - там тоже надои увеличивались, всё росло и колосилось. Может это предвыборный звездеж? Да не, не может быть.
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