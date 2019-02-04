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Порошенко підрахував переваги
монетизації субсидії для...

Порошенко підрахував переваги монетизації субсидії для...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 16:13

Порошенко підрахував переваги монетизації субсидії для...

Пропонуємо до обговорення:
Людина в середньому отримуватиме півтори тисячі грн субсидії, а платитиме 700-800 гривень.

Дивися повний текст Порошенко підрахував переваги монетизації субсидії для пенсіонерів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 16:26

И точно также будут получать добавку - те ,кто получает зарплату в конвертах и работает за границей ? То ,есть , не плати налоги в Украине и за это тебе премия... На счет энергоэфективности - приняли же новый правила о распределении тепла - и если ты экономишь, тебе досчитают 50% от тех .кто не экономит -вступили правила с 25.01.19...Издевается....
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 16:32

тут возможны два варианта:
1. Это ложь (а значит и вся остальная балаканина шоколадного тоже).
2. Не эффективное расходование средств на субсидии (иначе откуда тогда там лишние деньги которые пенсы смогут положить себе в карман?).
Оба варианта петю не украшают.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 18:00

И это законно?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 18:13

Эту экономию субсидии пенсионеры заплатят за тепло, еще и должны останутся.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 20:12

Просто дешевый подкуп избирателей перед выборами. На самом деле - это небольшая часть от отобранного у людей за 5 лет правления.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 20:13

  zloy_ukr написав:Эту экономию субсидии пенсионеры заплатят за тепло, еще и должны останутся.

Сумма счетов за отопление за ноябрь + за декабрь 2018 г. < счета за отопление за январь 2019 г. Общедомовой счетчик. Такая простая арифметика. Америка вроде бы замерзала в январе..
Ах, ну да, я вспомнил :( у нас тарифы на газ подняли на 20%.
Отопление,.. бл*ха-муха.. оно само, правительство не при делах, это все облгазы, мвф, тепловые компании и прочие нехорошие. Некогда, тут все монетизируется, реальные дела идут!
Востаннє редагувалось Patrick в Вів 12 лют, 2019 21:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 20:52

Раньше, если вовремя не перечислена субсидия, должником был Кабмин и пенсионеру не отрезали свет и газ, а теперь должником будет пенсионер, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 22:57

Не знаю, что там пенсионеры, а я вот живу в городе, один из административных районов которого занимает первое место в Украине по количеству получателей субсидии. То есть там не только пенсионеры, просто город депрессивный. Из моего круга общения - могу сказать, что в результате монетизации сильно вырастут: 1) долги по коммуналке у тех, кому субсидии монетизируют; 2) выручка торговцем левым алкоголем, в частности самогоном. ИМХО
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 13:50

Re: Порошенко підрахував переваги монетизації субсидії для..

  max_us_ua написав:...То есть там не только пенсионеры, просто город депрессивный. Из моего круга общения - могу сказать, что в результате монетизации сильно вырастут: 1) долги по коммуналке у тех, кому субсидии монетизируют; 2) выручка торговцем левым алкоголем, в частности самогоном. ИМХО
Через сколько там месяцев неплатежей отбирают субсидию? 1 или 2? Вот эти клиенты самогонщиков и потеряют их, как то даже за то, чтобы такой отсев действовал. А среднестатистический пенсионер у нас - самый прилежный потребитель услуг по части своевременной оплаты, поэтому их негативная сторона монетизации не должна коснуться.
Но знаю тех пенсионеров, кто с удовольствием еще больше сэкономит газа, установив в доме температуру около +15, но оставит несколько сотен монетизированных денег себе.
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