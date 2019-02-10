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У Вінниці ввели
sms-оплату за проїзд

У Вінниці ввели sms-оплату за проїзд
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 18:31

У Вінниці ввели sms-оплату за проїзд

Пропонуємо до обговорення:
У вінницькому муніципальному транспорті з'явилася можливість оплатити за проїзд за допомогою sms.

Дивися повний текст У Вінниці ввели sms-оплату за проїзд.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 18:31

а Киев как обычно отстаёт...
Merluzzo
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 19:14

Merluzzo

А шьо такое, то бы донецкие, а теперь вокруг все наши люди, а Винница таки да, наша столица
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 20:00

  Merluzzo написав:а Киев как обычно отстаёт...

И уже 5.5 лет.
Сообщение Добавлено: Ср 25 сен, 2013 13:21

Вот, например схема, которая при помощи мобильных операторов позволит сделать оплату проезда в наземном транспорте комфортной и современной.
Допустим, мне нужно проехать в 62 автобусе.
1. Я зашел в автобус.
2. На короткий номер Киевпасстранса отправляю SMS: "Автобус № 62". На что приходит ответ:
"Проезд в автобусе маршрута № 62 оплачен. Дата, время, стоимость проезда".
3. Со счета моего мобильного оператора списываются деньги за проезд.
4. При проверке, контроллеру предъявляю SMS или билет, но который можно будет купить только у водителя.

Покращення у Києві: з нового року одна поїздка в метро подор
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 22:09

  Аlександр написав:
  Merluzzo написав:а Киев как обычно отстаёт...

И уже 5.5 лет.
Сообщение Добавлено: Ср 25 сен, 2013 13:21

Вот, например схема, которая при помощи мобильных операторов позволит сделать оплату проезда в наземном транспорте комфортной и современной.
Допустим, мне нужно проехать в 62 автобусе.
1. Я зашел в автобус.
2. На короткий номер Киевпасстранса отправляю SMS: "Автобус № 62". На что приходит ответ:
"Проезд в автобусе маршрута № 62 оплачен. Дата, время, стоимость проезда".
3. Со счета моего мобильного оператора списываются деньги за проезд.
4. При проверке, контроллеру предъявляю SMS или билет, но который можно будет купить только у водителя.

Все можно сделать еще проще через приложение. Ведь на дворе 2019 год и смартфоны есть практически у всех. Приложение для смартфона может позволить оплачивать проезд в разных городах, покупать разные виды билетов, видеть расписание и строить маршрут.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 10:00

У нас Виннице можно через приложение приват 24 с помощью QR кода , вот теперь для тех кто не пользуеться смартфоном через sms
kandrey1v
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 13:12

  Gastarbaiter написав:Все можно сделать еще проще через приложение. Ведь на дворе 2019 год и смартфоны есть практически у всех. Приложение для смартфона может позволить оплачивать проезд в разных городах, покупать разные виды билетов, видеть расписание и строить маршрут.

Тем более приложение или SMS-билет еще сэкономит средства на печати бумажных билетов. Зато в Киеве предпочли изобрести, потратив кучу средств и времени для приобретения пластика, оборудования для выпуска и обслуживания проездных, оплаты работы персонала, очередной громоздкий коррупционный велосипед с громким названием "Единый проездной билет" с многими ненужными телодвижениями и ограничениями, - типа с первоначальной регистрацией этого билета на сайте Киевпасстранса, заумной схемой пополнения в зависимости от кол-ва поездок, срока действия и т. д.

Когда можно было бы поступить гораздо проще, - сделать единый проездной билет на базе банковских карт с NFC-технологиями, при этом не понеся практически никаких расходов. Т. е. упразднить все действующие проездные, сделав стоимость поездки 7 грн. при оплате банковской картой или смартфоном, предоставив пассажиру выбор - или приобрести за 8 грн. билет у водителя, кондуктора, или же за 7 грн. самостоятельно оплатить поездку банковской картой, поднеся к валидатору, который сразу, как электронные весы в магазине, выдаст билет с датой-временем, номером маршрута и бортовым номером транспортного средства.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:26

В Черновцах продолжают развивать систему оплаты картами в общественном транспорте. Visa и Ощадбанк сегодня сообщили о том, что начали оснащать троллейбусы бесконтактными платежными терминалами. Расплатиться можно будет платежной картой любого банка или устройством с технологией NFC.

Еще в одном городе Украины можно оплатить проезд картой

https://psm7.com/sontactless-payments/c ... plata.html
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 00:57

  kandrey1v написав:У нас Виннице можно через приложение приват 24 с помощью QR кода , вот теперь для тех кто не пользуеться смартфоном через sms

Или для тех, кто не является клиентом Привата
Gastarbaiter
 
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