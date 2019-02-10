У вінницькому муніципальному транспорті з'явилася можливість оплатити за проїзд за допомогою sms.
Дивися повний текст У Вінниці ввели sms-оплату за проїзд.
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Додано: Вів 12 лют, 2019 18:31
У Вінниці ввели sms-оплату за проїзд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Вінниці ввели sms-оплату за проїзд.
Додано: Вів 12 лют, 2019 19:14
Merluzzo
А шьо такое, то бы донецкие, а теперь вокруг все наши люди, а Винница таки да, наша столица
Додано: Вів 12 лют, 2019 20:00
И уже 5.5 лет.
Покращення у Києві: з нового року одна поїздка в метро подор
Додано: Вів 12 лют, 2019 22:09
Все можно сделать еще проще через приложение. Ведь на дворе 2019 год и смартфоны есть практически у всех. Приложение для смартфона может позволить оплачивать проезд в разных городах, покупать разные виды билетов, видеть расписание и строить маршрут.
Додано: Сер 13 лют, 2019 10:00
У нас Виннице можно через приложение приват 24 с помощью QR кода , вот теперь для тех кто не пользуеться смартфоном через sms
Додано: Сер 13 лют, 2019 13:12
Тем более приложение или SMS-билет еще сэкономит средства на печати бумажных билетов. Зато в Киеве предпочли изобрести, потратив кучу средств и времени для приобретения пластика, оборудования для выпуска и обслуживания проездных, оплаты работы персонала, очередной громоздкий коррупционный велосипед с громким названием "Единый проездной билет" с многими ненужными телодвижениями и ограничениями, - типа с первоначальной регистрацией этого билета на сайте Киевпасстранса, заумной схемой пополнения в зависимости от кол-ва поездок, срока действия и т. д.
Когда можно было бы поступить гораздо проще, - сделать единый проездной билет на базе банковских карт с NFC-технологиями, при этом не понеся практически никаких расходов. Т. е. упразднить все действующие проездные, сделав стоимость поездки 7 грн. при оплате банковской картой или смартфоном, предоставив пассажиру выбор - или приобрести за 8 грн. билет у водителя, кондуктора, или же за 7 грн. самостоятельно оплатить поездку банковской картой, поднеся к валидатору, который сразу, как электронные весы в магазине, выдаст билет с датой-временем, номером маршрута и бортовым номером транспортного средства.
Додано: Сер 13 лют, 2019 20:26
Додано: Чет 14 лют, 2019 00:57
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