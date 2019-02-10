У Вінниці ввели sms-оплату за проїзд

Додано: Сер 13 лют, 2019 13:12

Gastarbaiter написав: Все можно сделать еще проще через приложение. Ведь на дворе 2019 год и смартфоны есть практически у всех. Приложение для смартфона может позволить оплачивать проезд в разных городах, покупать разные виды билетов, видеть расписание и строить маршрут. Все можно сделать еще проще через приложение. Ведь на дворе 2019 год и смартфоны есть практически у всех. Приложение для смартфона может позволить оплачивать проезд в разных городах, покупать разные виды билетов, видеть расписание и строить маршрут.

Т. е. упразднить все действующие проездные, сделав стоимость поездки 7 грн. при оплате банковской картой или смартфоном,

Тем более приложение или SMS-билет еще сэкономит средства на печати бумажных билетов. Зато в Киеве предпочли изобрести, потратив кучу средств и времени для приобретения пластика, оборудования для выпуска и обслуживания проездных, оплаты работы персонала, очередной громоздкий коррупционный велосипед с громким названием "Единый проездной билет" с многими ненужными телодвижениями и ограничениями, - типа с первоначальной регистрацией этого билета на сайте Киевпасстранса, заумной схемой пополнения в зависимости от кол-ва поездок, срока действия и т. д.Когда можно было бы поступить гораздо проще, - сделать единый проездной билет на базе банковских карт с NFC-технологиями, при этом не понеся практически никаких расходов.предоставив пассажиру выбор - или приобрести за 8 грн. билет у водителя, кондуктора, или же за 7 грн. самостоятельно оплатить поездку банковской картой, поднеся к валидатору, который сразу, как электронные весы в магазине, выдаст билет с датой-временем, номером маршрута и бортовым номером транспортного средства.