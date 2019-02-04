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Порошенко: Туризм
займає 1,5% ВВП України

Порошенко: Туризм займає 1,5% ВВП України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 18:43

Порошенко: Туризм займає 1,5% ВВП України

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Президент України Петро Порошенко.

Дивися повний текст Порошенко: Туризм займає 1,5% ВВП України.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 18:43

Порошенко прав, но туризм туризму рознь. В Украине крайне выгодным может стать медицинский туризм и геронтологический туризм. Если медицинский туризм это вполне понятно - богатые европейцы будут ездить в Украину за качественной и дешевой медициной. То на геронтологии зарабатывают те же поляки, они организуют дома престарелых для немцев и каждый немецкий пенсионер может позволить себе жить в этих домах в отдельном мини-котедже с полным обслуживанием. Это выгодно и тем же немцам, так дешево и качественно, как и полякам так как валюта в страну.
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