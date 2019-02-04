Про це заявив Президент України Петро Порошенко.
Дивися повний текст Порошенко: Туризм займає 1,5% ВВП України.
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Додано: Вів 12 лют, 2019 18:43
Порошенко: Туризм займає 1,5% ВВП України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко: Туризм займає 1,5% ВВП України.
Додано: Вів 12 лют, 2019 18:43
Порошенко прав, но туризм туризму рознь. В Украине крайне выгодным может стать медицинский туризм и геронтологический туризм. Если медицинский туризм это вполне понятно - богатые европейцы будут ездить в Украину за качественной и дешевой медициной. То на геронтологии зарабатывают те же поляки, они организуют дома престарелых для немцев и каждый немецкий пенсионер может позволить себе жить в этих домах в отдельном мини-котедже с полным обслуживанием. Это выгодно и тем же немцам, так дешево и качественно, как и полякам так как валюта в страну.
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