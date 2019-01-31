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Влада Італії готується
розпродати величезний золотий...

Влада Італії готується розпродати величезний золотий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 19:16

Влада Італії готується розпродати величезний золотий...

Пропонуємо до обговорення:
В Італії планують внести зміни до конституції, які дозволять розпродати весь золотий запас країни. Такий законопроект підготувала правляча популістська коаліція в Сенаті, повідомляє Reuters.

Дивися повний текст Влада Італії готується розпродати величезний золотий запас - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 19:16

Думаю, правительство США, предполагая вполне себе ожидаемый рост стоимости золота, надавило на Италию с тем, чтобы она грядущим пожар потушила в зародыше - не зря у Италии один из крупнейших золотых запасов в мире. И долгов на душу населения чуть не больше всех)))) - вот и рассчитаются. На каких-то пару процентов))). Или заплатят за какую-то программу очередных популистов, что вероятнее
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 19:34

  max_us_ua написав:Думаю, правительство США, предполагая вполне себе ожидаемый рост стоимости золота, надавило на Италию с тем, чтобы она грядущим пожар потушила в зародыше - не зря у Италии один из крупнейших золотых запасов в мире. И долгов на душу населения чуть не больше всех)))) - вот и рассчитаются. На каких-то пару процентов))). Или заплатят за какую-то программу очередных популистов, что вероятнее


с чего бы золоту расти?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 23:31

Re: Влада Італії готується розпродати величезний золотий...

  trololo написав:с чего бы золоту расти?

Когда ему будет с чего расти, Вы его уже не купите...
(по хорошей цене это)
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 00:04

Продасть золото - купить Біткоіни.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 09:34

то не золото растёт, то доллар падает
dramiel87
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 09:57

  dramiel87 написав:то не золото растёт, то доллар падает

Прикол в том что и золото и доллар растет. Индекс доллара 95,5 на моменте.- не так уж и плохо. :idea:
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 09:58

  NetSerpent написав:Продасть золото - купить Біткоіни.

Идеальный бизнес план! Называется наверное ,,как остаться о разбитого корыта,,
“Do not act as if you were going to live ten thousand years. Death hangs over you. While you live, while it is in your power, be good.”- Marcus Aurelius
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 10:35

  vladus17 написав:
  NetSerpent написав:Продасть золото - купить Біткоіни.

Идеальный бизнес план! Называется наверное ,,как остаться о разбитого корыта,,


да - да
смейтесь смейтесь.
надо же все-таки кому-то будет покупать за около милион. не сейчас. но при нашей жизни...

это, правда не говорит о том что золото будет стоит дешево.

как правильно заметили - не золото растет, долляр падает (в мирУ)
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 10:35

  max_us_ua написав:Думаю, правительство США, предполагая вполне себе ожидаемый рост стоимости золота, надавило на Италию с тем, чтобы она грядущим пожар потушила в зародыше - не зря у Италии один из крупнейших золотых запасов в мире. И долгов на душу населения чуть не больше всех)))) - вот и рассчитаются. На каких-то пару процентов))). Или заплатят за какую-то программу очередных популистов, что вероятнее

Увы, не рассчитаются
По данным Банка Италии за июль 2018 года, государственный долг страны вырос еще на 18,4 млрд евро, сообщает информагентство Ansa в пятницу, 14 сентября. Объем государственного долга достиг новой рекордной величины — 2,341 триллиона евро.

https://regnum.ru/news/2482129.html
Золотой запас Италии т
2018 2 451,84
http://gold-silver.com.ua/gold/gold_reserves_italy.html
Примерно на 100 млрд. долларов - не покроет и 4% госдолга.
Волгарь
 
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