Влада Італії готується розпродати величезний золотий...
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Думаю, правительство США, предполагая вполне себе ожидаемый рост стоимости золота, надавило на Италию с тем, чтобы она грядущим пожар потушила в зародыше - не зря у Италии один из крупнейших золотых запасов в мире. И долгов на душу населения чуть не больше всех)))) - вот и рассчитаются. На каких-то пару процентов))). Или заплатят за какую-то программу очередных популистов, что вероятнее
max_us_ua написав:Думаю, правительство США, предполагая вполне себе ожидаемый рост стоимости золота, надавило на Италию с тем, чтобы она грядущим пожар потушила в зародыше - не зря у Италии один из крупнейших золотых запасов в мире. И долгов на душу населения чуть не больше всех)))) - вот и рассчитаются. На каких-то пару процентов))). Или заплатят за какую-то программу очередных популистов, что вероятнее
max_us_ua написав:Думаю, правительство США, предполагая вполне себе ожидаемый рост стоимости золота, надавило на Италию с тем, чтобы она грядущим пожар потушила в зародыше - не зря у Италии один из крупнейших золотых запасов в мире. И долгов на душу населения чуть не больше всех)))) - вот и рассчитаются. На каких-то пару процентов))). Или заплатят за какую-то программу очередных популистов, что вероятнее
Увы, не рассчитаются
По данным Банка Италии за июль 2018 года, государственный долг страны вырос еще на 18,4 млрд евро, сообщает информагентство Ansa в пятницу, 14 сентября. Объем государственного долга достиг новой рекордной величины — 2,341 триллиона евро.