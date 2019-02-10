Близько одного мільйона громадян України роблять відрахування в пенсійний фонд Польщі.
Дивися повний текст Українці активно наповнюють пенсійний фонд Польщі.
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Додано: Вів 12 лют, 2019 19:36
Українці активно наповнюють пенсійний фонд Польщі
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Дивися повний текст Українці активно наповнюють пенсійний фонд Польщі.
Додано: Вів 12 лют, 2019 19:36
Человек вернулся из Польши, устроился на работу, прошло погода
Додано: Вів 12 лют, 2019 23:07
Еще бы не наполняли, здесь-то как ни одна реформа, так другая... Не удивительно, что человека, платящего в пенсионный фонд Украины, остальные считают чуть не больным. А самые недалекие идут в армию и думают, что будут получать пенсии выше других. Интересно, кто будет работать, через 20 лет, чтобы бывшим военным пенсии платить, а?
П. С. Если что - я (сейчас, временно) военный. И я отлично понимаю, что через 20 лет остатки социального обеспечения рассыпятся в прах. Была бы возможность - платил бы взносы в пенсионные фонды вместо Украины в Польше или Литве с Чехией
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