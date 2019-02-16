Міжнародний валютний фонд на досвіді багатьох країн впевнений у неефективності контролю над цінами з точки зору забезпечення соціального захисту.
Дивися повний текст Глава представництва МВФ прокоментував ціни на газ в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 лют, 2019 20:06
Глава представництва МВФ прокоментував ціни на газ в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава представництва МВФ прокоментував ціни на газ в Україні.
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:44
А МВФ в Україні більше нічого не цікавить??? Тільки ціни на газ і земельна реформа??
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:48
Что выгодно скармливать нынешним керманычам, то они и комментируют. Других предложений у МВФ от правительства нет, только ущемление граждан, которых остается с каждым днем все меньше.
Black Jack - White Business
|