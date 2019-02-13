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Глава представництва МВФ
прокоментував ціни на газ в Україні

Глава представництва МВФ прокоментував ціни на газ в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 20:06

Глава представництва МВФ прокоментував ціни на газ в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд на досвіді багатьох країн впевнений у неефективності контролю над цінами з точки зору забезпечення соціального захисту.

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Діло каже.
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А МВФ в Україні більше нічого не цікавить??? Тільки ціни на газ і земельна реформа??
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:48

  Дикий не Дикий написав:А МВФ в Україні більше нічого не цікавить??? Тільки ціни на газ і земельна реформа??

Что выгодно скармливать нынешним керманычам, то они и комментируют. Других предложений у МВФ от правительства нет, только ущемление граждан, которых остается с каждым днем все меньше.
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