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"Київпастранс" замовив у
"Богдан Моторс" 55 нових...

"Київпастранс" замовив у "Богдан Моторс" 55 нових...
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 20:53

"Київпастранс" замовив у "Богдан Моторс" 55 нових...

Пропонуємо до обговорення:
Луцький автоскладальний завод №1, що входить до компанії "Богдан Моторс", виграв тендер КП "Київпастранс" на поставку 55 тролейбусів за 603,9 млн гривень.

Дивися повний текст \"Київпастранс\" замовив у \"Богдан Моторс\" 55 нових тролейбусів на 603,9 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 09:44

Советую главному конструктору проехаться на линии в своих детищах. Довелось недавно пару остановок проехать с женой. Висюльки на ремнях все срезаны, да и сильно они не помогали, тычешь руками туда сюда. Нужны стационарные поручни а не болталки. До верхних горизонтальных поручней дотянутся только мужики ростом выше 180 см. До него дотянулся и я, но ощущение было как будто собираюсь подтягиваться на одной руке.
В вертикальные поручни по бокам от дверей встроено стекло и держаться за них вообще никак, все равно что кого то двумя пальцами взять за нос.
На свободных вертикальных еще установлены приемники карточек. До других оставшихся вертикальных не дотянуться, да и они все были заняты. Так что одной рукой я типа подтягивался, а другой рукой держался за картоприемник. Жена смогла держаться за меня. Это было в субботу, народу тьма. Куда толпа ехала не понятно. Водитель шумахер.
Делайте для людей, а не для своих карманов. Не баскетболистов же везете с Кличками.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 09:58

Щось народу не вгодиш.
Купують польське та турецьке - ЗРАДА!
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ВТФ?
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 10:57

  jeugen написав:Щось народу не вгодиш.
Купують польське та турецьке - ЗРАДА!
Купують українське - ЗРАДА!
ВТФ?

С головой нужно покупать и делать. Помните после Экарусов появились отработанные в Европе автобусы со стеклопакетом от космонавта вроде. Двойные сиденья в два ряда что протиснуться двум людям нереально. Зимой тепло, а вот летом душегубка, кондеров нет, окна не открываются.
Есть с проветриванием подобное и у наших производителей троллейбусов. Очень тонкие окна для проветривания и есть кондеры-вентиляторы, которые никто никогда не включает
Трамваи во Львов какие пришли из Европы. Потому что рукожопы.

Из личного опыта. Сдавал курсач когда то по теории цепей и сделал мелкую ошибку. Препод-практикант забраковал всю работу. На что я возразил что из-за такой фигни весь курсач порезал. Потом препод мне возразил что из-за такой фигни вся партия плат коту под хвост. Потом я ему завил что на партию без предварительной проверки опытного экземпляра на практике только идиоты отправляют. Сделал троллейбус, поставь на линию, покатайся в нем по пробкам понаблюдай за народом, доделай, а потом в серию отдавай.
Востаннє редагувалось p_a_l в Сер 13 лют, 2019 11:05, всього редагувалось 1 раз.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 11:05

  p_a_l написав:Советую главному конструктору проехаться на линии в своих детищах. Довелось недавно пару остановок проехать с женой. Висюльки на ремнях все срезаны, да и сильно они не помогали, тычешь руками туда сюда. Нужны стационарные поручни а не болталки. До верхних горизонтальных поручней дотянутся только мужики ростом выше 180 см. До него дотянулся и я, но ощущение было как будто собираюсь подтягиваться на одной руке.
В вертикальные поручни по бокам от дверей встроено стекло и держаться за них вообще никак, все равно что кого то двумя пальцами взять за нос.
На свободных вертикальных еще установлены приемники карточек. До других оставшихся вертикальных не дотянуться, да и они все были заняты. Так что одной рукой я типа подтягивался, а другой рукой держался за картоприемник. Жена смогла держаться за меня. Это было в субботу, народу тьма. Куда толпа ехала не понятно. Водитель шумахер.
Делайте для людей, а не для своих карманов. Не баскетболистов же везете с Кличками.

Та шо ж вам все не так и все не нравится! Сходите к директору на прием и выскажите ваши возмущения ему в лицо 8)
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 12:03

Re: "Київпастранс" замовив у "Богдан Моторс" 55 нових...

  p_a_l написав:Советую главному конструктору проехаться на линии в своих детищах


Одоробло 21 века еще то. Кондиционер в пассалоне есть в опции, но его конечно обычно никто из заказчиков не заказывает, ведь они в этих аппаратах ездить не будут :evil:
Вероятно, вот об этом чуде луцкого автопрома речь идет, если шо: Здвоєний тролейбус з низькою підлогою Т90110


http://busplant.bogdan.ua/Зображення


Кстати, в местной волынской прессе о этом заводе писали, что они комплектующие для троллейбусов закупали в рф. Ничего личного, как говорится... 8) https://www.volynnews.com/news/society/ ... dokumenty/
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 12:23

603 900 000 грн/55 = 10 980 000 грн
1 тралик 11 млн?!
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 13:52

  Rainbow написав:603 900 000 грн/55 = 10 980 000 грн
1 тралик 11 млн?!

Згоден. Дорого 5 000 000 за причеп. Адже тролейбуси з кондиціонерами в салоні, але без гармошки коштують 5,5 млн грн(згідно з умовами вже проведених тендерів).
Хоча, коли почав гуглити - Каунас та Бухарест анонсували тендери на 12-ти метрові(без гармошки) тролейбуси вартісттю в 450 000євро кожен. Але вимагають гарантію 24міс/240 000км.
Мені здається, що наші виробники могли б їх виграти.
https://www.romania-insider.com/bucharest-municipality-100-electric-trolleybuses/
jeugen
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