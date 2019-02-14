"Київпастранс" замовив у "Богдан Моторс" 55 нових...
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Советую главному конструктору проехаться на линии в своих детищах. Довелось недавно пару остановок проехать с женой. Висюльки на ремнях все срезаны, да и сильно они не помогали, тычешь руками туда сюда. Нужны стационарные поручни а не болталки. До верхних горизонтальных поручней дотянутся только мужики ростом выше 180 см. До него дотянулся и я, но ощущение было как будто собираюсь подтягиваться на одной руке. В вертикальные поручни по бокам от дверей встроено стекло и держаться за них вообще никак, все равно что кого то двумя пальцами взять за нос. На свободных вертикальных еще установлены приемники карточек. До других оставшихся вертикальных не дотянуться, да и они все были заняты. Так что одной рукой я типа подтягивался, а другой рукой держался за картоприемник. Жена смогла держаться за меня. Это было в субботу, народу тьма. Куда толпа ехала не понятно. Водитель шумахер. Делайте для людей, а не для своих карманов. Не баскетболистов же везете с Кличками.
jeugen написав:Щось народу не вгодиш. Купують польське та турецьке - ЗРАДА! Купують українське - ЗРАДА! ВТФ?
С головой нужно покупать и делать. Помните после Экарусов появились отработанные в Европе автобусы со стеклопакетом от космонавта вроде. Двойные сиденья в два ряда что протиснуться двум людям нереально. Зимой тепло, а вот летом душегубка, кондеров нет, окна не открываются. Есть с проветриванием подобное и у наших производителей троллейбусов. Очень тонкие окна для проветривания и есть кондеры-вентиляторы, которые никто никогда не включает Трамваи во Львов какие пришли из Европы. Потому что рукожопы.
Из личного опыта. Сдавал курсач когда то по теории цепей и сделал мелкую ошибку. Препод-практикант забраковал всю работу. На что я возразил что из-за такой фигни весь курсач порезал. Потом препод мне возразил что из-за такой фигни вся партия плат коту под хвост. Потом я ему завил что на партию без предварительной проверки опытного экземпляра на практике только идиоты отправляют. Сделал троллейбус, поставь на линию, покатайся в нем по пробкам понаблюдай за народом, доделай, а потом в серию отдавай.
Востаннє редагувалось p_a_l в Сер 13 лют, 2019 11:05, всього редагувалось 1 раз.
p_a_l написав:Советую главному конструктору проехаться на линии в своих детищах. Довелось недавно пару остановок проехать с женой. Висюльки на ремнях все срезаны, да и сильно они не помогали, тычешь руками туда сюда. Нужны стационарные поручни а не болталки. До верхних горизонтальных поручней дотянутся только мужики ростом выше 180 см. До него дотянулся и я, но ощущение было как будто собираюсь подтягиваться на одной руке. В вертикальные поручни по бокам от дверей встроено стекло и держаться за них вообще никак, все равно что кого то двумя пальцами взять за нос. На свободных вертикальных еще установлены приемники карточек. До других оставшихся вертикальных не дотянуться, да и они все были заняты. Так что одной рукой я типа подтягивался, а другой рукой держался за картоприемник. Жена смогла держаться за меня. Это было в субботу, народу тьма. Куда толпа ехала не понятно. Водитель шумахер. Делайте для людей, а не для своих карманов. Не баскетболистов же везете с Кличками.
Та шо ж вам все не так и все не нравится! Сходите к директору на прием и выскажите ваши возмущения ему в лицо
p_a_l написав:Советую главному конструктору проехаться на линии в своих детищах
Одоробло 21 века еще то. Кондиционер в пассалоне есть в опции, но его конечно обычно никто из заказчиков не заказывает, ведь они в этих аппаратах ездить не будут Вероятно, вот об этом чуде луцкого автопрома речь идет, если шо: Здвоєний тролейбус з низькою підлогою Т90110
Згоден. Дорого 5 000 000 за причеп. Адже тролейбуси з кондиціонерами в салоні, але без гармошки коштують 5,5 млн грн(згідно з умовами вже проведених тендерів). Хоча, коли почав гуглити - Каунас та Бухарест анонсували тендери на 12-ти метрові(без гармошки) тролейбуси вартісттю в 450 000євро кожен. Але вимагають гарантію 24міс/240 000км. Мені здається, що наші виробники могли б їх виграти. https://www.romania-insider.com/bucharest-municipality-100-electric-trolleybuses/