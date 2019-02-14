"Київпастранс" замовив у "Богдан Моторс" 55 нових...

Додано: Сер 13 лют, 2019 09:44

Советую главному конструктору проехаться на линии в своих детищах. Довелось недавно пару остановок проехать с женой. Висюльки на ремнях все срезаны, да и сильно они не помогали, тычешь руками туда сюда. Нужны стационарные поручни а не болталки. До верхних горизонтальных поручней дотянутся только мужики ростом выше 180 см. До него дотянулся и я, но ощущение было как будто собираюсь подтягиваться на одной руке.

В вертикальные поручни по бокам от дверей встроено стекло и держаться за них вообще никак, все равно что кого то двумя пальцами взять за нос.

На свободных вертикальных еще установлены приемники карточек. До других оставшихся вертикальных не дотянуться, да и они все были заняты. Так что одной рукой я типа подтягивался, а другой рукой держался за картоприемник. Жена смогла держаться за меня. Это было в субботу, народу тьма. Куда толпа ехала не понятно. Водитель шумахер.

Делайте для людей, а не для своих карманов. Не баскетболистов же везете с Кличками.