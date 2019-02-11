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Uber Eats спровокував
дефіцит кур'єрів у Києві

Uber Eats спровокував дефіцит кур'єрів у Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 22:26

Uber Eats спровокував дефіцит кур'єрів у Києві

Пропонуємо до обговорення:
Вихід на ринок глобальних монстрів послуг доставки підняв оклади київських кур'єрів. У вересні минулого року галасу наробила іспанська служба Glovo, яка заявила про початок роботи в українській столиці. А в січні 2019-го масла у вогонь підлив Uber Eats.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 22:26

А может появиться в Киеве Убер-школа, Убер-поликлиника и тд? Может тогда врачи и учителя будут больше зарабатывать, чем треть заработка курьера?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 22:48

Re: Uber Eats спровокував дефіцит кур'єрів у Києві

Якщо ж хтось готовий працювати 50 годин на тиждень, то він може отримувати в місяць 15 тис. грн. - не так и много для 10 часового рабочего дня..тем более в Киеве, с учетом специфики работы.
Для піших співробітників оплата пропонується менша – 8 тис. грн./міс. - ну вот это более реально... но что тут интересного? Рядом Ашан там висят обьявы постоянно от охранника до кассира им надо зарплаты - 8500 грн минималка средняя 10 000.. так то в тепле а не по улице гонять.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 11:04

  Джон написав:Якщо ж хтось готовий працювати 50 годин на тиждень, то він може отримувати в місяць 15 тис. грн. - не так и много для 10 часового рабочего дня..тем более в Киеве, с учетом специфики работы.
Для піших співробітників оплата пропонується менша – 8 тис. грн./міс. - ну вот это более реально... но что тут интересного? Рядом Ашан там висят обьявы постоянно от охранника до кассира им надо зарплаты - 8500 грн минималка средняя 10 000.. так то в тепле а не по улице гонять.


Приемущества:постоянно на свежем воздухе если пеший.
Ratatui
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