Будівництво Подільського мостового переходу розвантажить Північний (Московський) міст на 22 відсотки.
Дивися повний текст Як будівництво Подільського моста вплине на решту мостів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 лют, 2019 22:27
Як будівництво Подільського моста вплине на решту мостів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як будівництво Подільського моста вплине на решту мостів.
Додано: Вів 12 лют, 2019 23:01
Skiw
Додано: Вів 12 лют, 2019 23:03
Re: Як будівництво Подільського моста вплине на решту мостів
короче метро на Троещине после моста будет, да ?
Skiw
Додано: Сер 13 лют, 2019 09:26
Re: Як будівництво Подільського моста вплине на решту мостів
Пусть президент уже едет открывает. Чего ждать? До выборов понты осталось.
Додано: Сер 13 лют, 2019 09:58
Додано: Сер 13 лют, 2019 11:03
Re: Як будівництво Подільського моста вплине на решту мостів
а потом вся эта толпа, съехав с мостов, колом остановит набережную и весь сказ. Была одна чудная идея, мне нравилась - перенести на Левый берег половину госучереждений.
Додано: Сер 13 лют, 2019 11:12
Re: Як будівництво Подільського моста вплине на решту мостів
Чудных идей было много, начиная от метро на Троещину, заканчивая классными бизнесс-центрами на Славутиче, типа "Москва-сити".
Но получили, разного рода ур** и извращения - ЖК Славутичи, Патриотики на озерах и т.д.
Пока в городе не будет мэра хозяйственника, будем жить в го*не.
Додано: Сер 13 лют, 2019 12:12
Re: Як будівництво Подільського моста вплине на решту мостів
Честно говоря, до сих пор не понимаю как можно было выбрать настолько неудачное место для моста - не будет ни нормального заезда, ни нормального съезда.
Напоминает Южный мост, там тоже длинна мостового перехода неприлично большая. Фактически, от Столичного шоссе до развязки на Осокорках у тебя нет шансов куда-то свалить, в случае проблем на мосту (в реку Днепр - не предлагать ). В итоге, чуть-какие ремонтные работы и сразу пробка на 4 км.
А здесь предполагается вообще длинна мостового перехода 6,5-7 км ! Т.е. стоит блондинке на Матизе чуть притереться о КАМАЗ и вам гарантированно нужно будет стоять в пробке 2-3 часа.
Додано: Сер 13 лют, 2019 12:20
Надо не половину выносить, а построить в области, например в районе Борисполя городок-админстолицу и всех их туда.
Это даст только лишь сплошные плюсы:
- Аэропорт рядом и перекрывать улицы и для разнообразных кортежей не надо;
- появится стимул отремонтировать изрядно уже убитую бориспольскую трассу и провести туда нормальную ветку метро, вместо "скоростного" дизель-автобуса, "аля экспресс жмеринка-вапнярка";
- сразу "появится острая необходимость" и найдутся средства для постройки новой киевской окружной и моста через Днепр где то за Козиным, так как объезжать домой станет далеко и не удобно
Ну и так далее...
|