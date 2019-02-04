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Як будівництво Подільського
моста вплине на решту мостів

Як будівництво Подільського моста вплине на решту мостів
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  #12>
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 22:27

Як будівництво Подільського моста вплине на решту мостів

Пропонуємо до обговорення:
Будівництво Подільського мостового переходу розвантажить Північний (Московський) міст на 22 відсотки.

Дивися повний текст Як будівництво Подільського моста вплине на решту мостів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 22:27

так может пора уже его достроить?...
Merluzzo
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 23:01

  Merluzzo написав:так может пора уже его достроить?...

ждут, когда % подрастут :)
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 23:03

Re: Як будівництво Подільського моста вплине на решту мостів

А жители Троещины и Воскресенки будут добираться до Крещатика за 40 минут


короче метро на Троещине после моста будет, да ? :)
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 09:26

Re: Як будівництво Подільського моста вплине на решту мостів

Пусть президент уже едет открывает. Чего ждать? До выборов понты осталось.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 09:58

  p_a_l написав:Пусть президент уже едет открывает. Чего ждать? До выборов понты осталось.

Он разве что новый ларек на остановке "Рошен" откроет.
Как строят метро, мосты, автобаны (Киев-Одесса) мы уже увидели.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 11:03

Re: Як будівництво Подільського моста вплине на решту мостів

а потом вся эта толпа, съехав с мостов, колом остановит набережную и весь сказ. Была одна чудная идея, мне нравилась - перенести на Левый берег половину госучереждений.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 11:12

Re: Як будівництво Подільського моста вплине на решту мостів

  sequence написав:Была одна чудная идея

Чудных идей было много, начиная от метро на Троещину, заканчивая классными бизнесс-центрами на Славутиче, типа "Москва-сити".
Но получили, разного рода ур** и извращения - ЖК Славутичи, Патриотики на озерах и т.д.

Пока в городе не будет мэра хозяйственника, будем жить в го*не.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 12:12

Re: Як будівництво Подільського моста вплине на решту мостів

  sequence написав:а потом вся эта толпа, съехав с мостов, колом остановит набережную

Честно говоря, до сих пор не понимаю как можно было выбрать настолько неудачное место для моста - не будет ни нормального заезда, ни нормального съезда.
Напоминает Южный мост, там тоже длинна мостового перехода неприлично большая. Фактически, от Столичного шоссе до развязки на Осокорках у тебя нет шансов куда-то свалить, в случае проблем на мосту (в реку Днепр - не предлагать :) ). В итоге, чуть-какие ремонтные работы и сразу пробка на 4 км.
А здесь предполагается вообще длинна мостового перехода 6,5-7 км ! Т.е. стоит блондинке на Матизе чуть притереться о КАМАЗ и вам гарантированно нужно будет стоять в пробке 2-3 часа.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 12:20

  sequence написав:а потом вся эта толпа, съехав с мостов, колом остановит набережную и весь сказ. Была одна чудная идея, мне нравилась - перенести на Левый берег половину госучереждений.

Надо не половину выносить, а построить в области, например в районе Борисполя городок-админстолицу и всех их туда.
Это даст только лишь сплошные плюсы:
- Аэропорт рядом и перекрывать улицы и для разнообразных кортежей не надо;
- появится стимул отремонтировать изрядно уже убитую бориспольскую трассу и провести туда нормальную ветку метро, вместо "скоростного" дизель-автобуса, "аля экспресс жмеринка-вапнярка";
- сразу "появится острая необходимость" и найдутся средства для постройки новой киевской окружной и моста через Днепр где то за Козиным, так как объезжать домой станет далеко и не удобно :lol:

Ну и так далее... 8)
EKO
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